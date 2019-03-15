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訓練心得／命運的兩分鐘 火車司機為改變而跑

2019-03-15 09:47運動筆記 跑步學堂

比起一般上班族，「鐵飯碗」公務員，薪水相對優渥、工作較為穩定，自然成為多數人嚮往的人生目標；然而在僧多粥少的環境中，考上公職並非易事，有些職位必須通過層層關卡，鐵飯碗的爭奪實屬不易。走在嚮往的道路上，就必須接受現實殘酷地考驗，此時若能比別人多一份準備，那將會是勝出的關鍵。

轉換跑道成為他人生的轉捩點

張俊仁原為科技業的產品工程師，身為家中的獨子，顧及父母的年事，長期在外地打拼的他，決定回宜蘭找份穩定的工作；正好在學長的引薦下，接觸到台鐵「列車駕駛員」，成為他轉換跑道的契機，進而投入鐵路特考。鐵路特考要過兩關，必須同時通過學科及術科兩項測驗。

術科的標準為測驗 1,200公尺跑走，男性考生必須在 5分 50秒內完成方能達標，換算成跑者術語，平均速度比五分速還快。

錯誤的姿勢無法享受跑步的樂趣

俊仁原本就有跑步的習慣，平時會利用跑步機跑步，每周跑三次、每次持續二十分鐘。起初跑步不是為了挑戰，只是單純想運動流流汗；因自覺跑步時容易膝蓋疼痛，所以不曾有增加跑量的念頭，跑在戶外的場地更是連想都不敢想，跑步對他只是維持健康的一項運動。為了達標，俊仁決定投資自己，在網路上找到「跑步學堂」相關資訊，充分了解課程內容後，毫不猶豫地報名課程，為改變踏出第一步。

照片提供：張俊仁

命運的兩分鐘 從 7分50秒到 5分08秒

特考學科對俊仁而言不難，但術科對於跑步就會膝蓋痛的他，卻是相當困難的。在參加學堂課程之前，成績距離及格標準還差了足足 2分鐘，當時心情是慌張與挫敗。所以在去年 6月學科筆試完，到 10月術科測驗日，利用尚餘 4個月的時間，決定開始參加跑堂進階班的課程。

每週 2天的課程，每次上課從宜蘭到台北，需要通勤 1至 1.5小時，雖然過程辛苦，但俊仁提到：「每次上完教練的課程，內心都感到非常充實，按時服用每周課表後，真的可以感覺到自己，不論是跑步技術、心肺能力皆有明顯提升，越練越有信心。直到體測那天驗收成績，當時的心情覺得一切辛苦都是值得的！」

張俊仁成功考取台鐵「列車駕駛員」（照片提供：張俊仁）

學習跑步不只是為了達標 更是帶得走的能力

順利考上列車駕駛員，俊仁有了穩定的工作，因跑堂的課程，獲得正確的跑步知識，甚至認識一群熱愛跑步的夥伴，讓他得到滿滿正能量；即便通過特考，他仍然保有跑步的習慣，現在每天早上 6點都會晨跑 30分鐘，參加過一場 10.5公里的路跑。他說：「能跟一群人一起跑步是很快樂的一件事，因為獲取正確的跑步觀念，膝蓋明顯不再疼痛，未來我會持續跑步，目標是半馬破二，無傷完賽！」

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享受跑步帶來的樂趣（照片提供：張俊仁）

每個人，總有一個讓自己開始跑步的理由，理由無非是希望可以「改變」自己，成為一個更好的人，如果你決定改變，那恭喜你已經成功踏出第一步；如同俊仁為了理想的工作所下的決心，「跑步學堂」歡迎每一個為了改變而跑的你，一同加入跑步的大家庭， Run For Chang~你準備好了嗎？

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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