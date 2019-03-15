賽事心得／京都馬拉松 感受日本藝文氣息

2019-03-15 09:57 運動筆記 MSN 五月木



京都馬拉松賽事的主視角圖封面，一直讓我幻想跑在這千年古都到底是什麼的一個感覺，這次就用腳步感受日本京都的藝術文化，一個擁有安逸寧靜氣息的地方！

賽前馬拉松博覽會設在京都市勸業館內，日本細膩的做事方式讓海外參加者絕不會擔心領取選手包的流程，博覽會規模算是應有盡有。個人覺得可逛買的東西非常多。

還有特別為京都馬設計的限定壓力褲，還有時間制的壓力褲！真是太神了，穿了真的會SUB3嗎？哈哈XD！

大家都很認真的踴躍參與博覽裏面的運動，博覽除了要讓你消費之外，對賽事的解釋也非常詳細，看看這一個大地圖足夠讓你研究上幾小時，每個補給站的食物也詳細分析得仔細！

在日本跑馬拉松，吉祥物都會處處擁現！

京越還有幸運看一看。您只需要投入御賽錢，即可看看你的幸運程度。心想這些東西應該一定是全部大吉。怎知道原來不是，抽了一個大凶！難道明天六小時的限時都回不了終點(驚訝XD)！

還有這一個巨大扭蛋機，500¥一次來抽往年獎牌的小模型！

會場內還有很多限定紀念品購買。最神奇我覺得是這一檔日本新約創造的完走因物！只需要1000¥就可以完走成功，折開了原來是能量膠= =！

大會還把京都美食搬進會場。應該是怕我們逛到肚子餓，真是體貼萬分！

選手包，除了大會書和號碼布，其他都是加購的:P

5:59:59 我的終極目標！

起點在在Nishikyogoku鐵路站的西京極總合運動公園。日本馬拉松的優勢就是起跑時間，安排在上午九時，可讓大家自然醒，吃早餐，再到會埸熱身，起跑！

由於起跑點和終點不一樣，所以大會使用的是流動寄物車，只需要跟着號碼布上面的車號來存放即可，會場的指示都十分明瞭，還有運動飲料給你濕濕口，還有區分了女生和男生休息準備區！

京都馬拉松跟其他日本馬拉松都一樣分了很多區域來起跑，起跑區域就已經分別在兩個運動場了，有，幸運的被安排在H區。不算最後一批，因為在尾三的區域，看不到開幕儀式和明槍號，只知道快跑，不然第一個點就被關門上車就…

離開西京極綜合運動公園，從五條通至四條通都是跑在市區的道路，直至河邊跑過渡月橋就到達第一關門時刻！好險，差六分鐘就GG了！

注意氣溫7度！

聽以往參賽者說京都馬的斜坡絕不能輕視，是的沒錯，從六公里開始到十公里是比較多高低起伏！

來到第二關門點還有6分鐘的緩衝！民眾還特意在斜坡上舉大字叫我們笑一笑來面對爬坡XD！好貼心！

繼續爬。

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終於！來到賽事的主視角圖，仁和寺！

仁和寺上的加油團很盛大！

來到第三個關門點了，時間依舊6分鐘的緩衝，哈哈。值我一提的是補給站前都有明瞭的示意，讓需要吃能量膠的大家都有充分場的時間準備！

再次進入市區路段，有流動洗手間，有加油的民眾，有麵店！！！天啊，好餓XD

先吃一根香蕉，喝一口水就來到今宮神社。

身後有佛教學校的應援團的舞蹈！

欣賞完美秒的舞蹈後又要回到現實，爬坡…

此時，地下寫上注意速度，天啊，原來是被六小時的配速員追過了！

來到十七公里的路段，桂川的左岸，流水多美。

無驚無險，又一關門點！還捉到一隻比卡比卡！

灑灑太陽加油的婆婆團。

另外值得介紹一下的就是包！全部都是包！記得吃到了五六款不同的包！喜歡吃麵包的跑朋一定很歡喜！

終於到一半了天啊。時間越來越緊迫了！

誰說樹上一定要有花才美的？在北山通兩旁延綿的大樹好美啊！

從北山通的盡頭修學院再折返，又是麵包啊！

這路般除了風景還有學生加油團體，每一位的表情非常有戲！但不能再停留了天啊，對面的大會限時車要趕上來了，剩下5分中的緩衝！

在27公里進入府立植物園路段，參加京都馬還可以省下門票錢啊XD！還可欣賞藝妓的才藝表演，和合照！高高的光禿大樹，顯得環境額外清幽！

合照成功！

逃出植物園後，回到鴨川，亦代表已完成坡度的考驗！YEAH！但河川路段還是要提提大家，是屬於沙石泥路段還有一點點窄。

有一小段更可以跑上軟林林的草地。還有激動的學生加油團！

是的，又是包包補給，紅豆包夾雪餅！

在第六關門點前，還有小小兵在提醒大家，因為…天啊剩沒幾分鐘就關門了XD！

在京都市政府前後都有補給站，還會有一位關門主任拿著白布準備關門！強烈建議如果是郊遊模式的各位，此兩站絕對不能停留！不然，會被關門主任狠狠的關門，看到被關門的身影，感覺像落葉一樣。

應援團依舊的總在大家的附近出現！

最後第八關！追上包底的配速員了！他們會在每一個關門點等到關門就會再繼續跑！真的是我們龜龜跑者的恩物啊！

在平安神宮的見證下5:55衝終點！

這位傳說中的清道夫據說可跑進三小時內，但他選擇花六小時來清理賽道上的垃圾，實在是佩服！有生之年都會想試試當這個角色！

2019京都馬拉松42.195K完走成功！

一直向著大島居步行前往領取完賽獎品，工作人員為大家開心擊掌！

完賽獎品有飯團一客，毛巾一條，證書一張！京都馬拉松的路線認證有AIMS，日本田總，國際田徑，而先報先得不用抽籤！無論是想挑戰自己對坡道的耐力或是郊遊模式食跑玩，都是很好的選擇！日本馬拉松，真是一條不歸路…

旅跑重點 – 遊玩篇

京都伏見稻荷大社：千本鳥居奔跑的畫面

電影講述幼年的小百合開心地長千鳥居間奔跑。所以我要晨早六時起床去拍奔跑的戲碼XD！

京都嵐山區：嵐山竹林小徑，渡月橋

經典日系街頭賽車：打扮頑皮的卡通開著賽車奔馳京都

猜猜我在哪裡？

我是粉紅色的那位XD！

京都宇治：遊訪人氣抹茶店、平等院

京都世界遺產平等院是日幣十元的圖案

遊走宇治可以騎單車，遊船，或是人力車！品嚐宇治各種美食:P

旅跑重點 – 吃喝篇

豆腐料理とおばんざい：熱熱而滑順柔軟的豆乳鍋

Okaffe：巷仔裡的隱世咖啡

RITZ CARLTON：米其林一星水暉料理

吃天婦羅前要飲啤酒。

大師為你現炸天婦羅。

吃盡了視覺和口感的一餐。

KUNO：配上黑納豆的咖哩烏冬麵

愛跑，愛吃，愛運動。屬於旅跑性質。零速度但有態度！希望用腳步跑遍全世界

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