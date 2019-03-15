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賽事心得／名古屋女子馬拉松 為了項鍊的〇月跑量奇蹟！

2019-03-15 10:04運動筆記 陳振芳

2019年名古屋女子馬拉松終於結束了，我們夫妻倆雖沒有參加，可是透過手機APP，仍然可以清楚的看到女兒在賽道的奔馳的身影。從5K、10K、15K、20K，都有訊號在APP上清楚的移動，我去睡一下，大概她就跑完了。才躺下沒多久，只聽女王的嘆息聲，糟了，女兒被回收了，APP上25K沒有訊號了。

我只好又起床出來安慰一下女王，跑不完是應該的，那有人月跑量是零的，也去報名全馬。跑完才是奇績呢！這下我終於可以回去睡午覺了。女王妳等一下LINE她一下，安慰一下，明年再去就好了。

女王還是不死心，過了一下又去看手機，這下又大叫起來了，女兒出現在30K的APP上了，而且還在移動中，表示還沒有上回收車，我只好又起來陪女王看這別人只會覺得無聊，而我們夫妻卻覺得劇力萬均的戲碼，可是我還是覺得她跑不完呢？因為快關門了，而且日本人很狠，時間到就關門，絶對沒有後門，女兒又跑得這麼慢，可是女王有信心，女兒一定跑得完，好吧，好吧，我就不要再潑冷水了，讓我們繼續看下去。

終於終於女兒在大會終了時間前八分鐘，回到了終點。

很難想像她是如何能跑完的，我還是很懷疑的，以我跑過129場馬拉松的經驗來看她是無論如何都不可能跑完的，完全不練，月跑量是零，只有跑過兩場或三場半馬，2018年的渣打馬，跑完隔天還無法去上班，還給我請假一天躺在床上一動也不動，平常叫她要練一下，肌耐力，核心肌群，也都沒有在聽。只是聽我說，名古屋女子馬拉松的完賽禮是一條TIFFANY項鍊，是女生一輩子的驕傲，每個運動的女生都想擁有它。

然後她就去給它報名了，而且也抽中了，可是她還是沒有練，只在去年11月板橋馬時，要我陪她跑一個全馬，沒有練，怎麼跑得完，果然真的一半就給我棄賽了。

這唯一的一場也沒有跑完！好吧，就當作去玩好了，作父親的有好多馬場上的經驗，想要告訴她，可是這小妮子，全沒有給我開口的機會，也好......經驗是無法傳承的，必須自己去體驗，包括整個寄物袋沒有帶更換衣物，鞋子濕了。也沒有帶更換，以及中途如何與應援團的人如何保持連絡等等，完完全全沒有準備就出發了。好了，小妮子完跑了，勝者為王，現在她是老大，她還說：她跑完是奇績，絶對不是累積，夠誇口了吧！

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