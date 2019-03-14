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運動筆記【新聞】運動明星大集合 萬金石 EXPO 3/14-16登場對決！2019渣打馬拉松
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運動明星大集合 萬金石 EXPO 3/14-16登場

2019-03-14 10:22運動筆記 陳小解

萬金石 EXPO 來啦！（圖片來源：新北市政府體育處）

每年 3 月的第 3 個星期天是萬金石馬拉松開跑的日子，這個經國際認證（IAAF）的銀標賽事固定比賽日期，已是臺灣跑界每年一大盛事，在正式比賽前的運動博覽會（EXPO）更是不容錯過，今年展覽內容豐富多元，攤位設計互動有趣，還有各類運動名人見面分享會，3/14 到 3/16 在新北市民廣場盛大開展。

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跑者的第二個家「森林跑站」，也將舉辦選手簽名會，陳宇璿、曹純玉、真男人張嘉哲都會來到現場！（圖片來源：新北市政府體育處）

森林跑站 選手簽名會
3/15(五) 18:00-18:302016里約奧運選手 追夢女俠─陳宇璿
3/16(六) 11:30-12:00全國女子馬拉松紀錄人 馬拉松寶貝─曹純玉
3/16(六) 15:00-15:302012倫敦奧運選手 真男人─張嘉哲

新北市體育處表示，運動博覽會現場結合參賽選手領物資，希望來到現場的人都感受到滿滿的運動活力，3 天展期中邀請到跑界名人分享跑步經驗，包括首次來臺參賽的日本「女版川內優輝」吉富博子見面會，「野跑悍將」江晏慶、「天才跑者」雷理莎、「最速總經理」王冠翔、「最速律師」邱靖貽等人將與跑友暢談個人跑步哲學，還有熱愛跑步的名人蕭青陽也來分享他的賽道主題曲。還有「森林王子」張泰山、裕隆球星劉人豪、邱柏璋來到現場與跑友同歡。

除了有機會可以跟運動明星直接面對面外，活動代言人「大馬運動甜心」林明楨也將於 3/14 與粉絲共度白色情人節，現場攤位包含美食及各類運動項目，有小孩最愛的 Mini Baseball、幼兒體操、射擊、飛鏢等體驗項目，還有國內少見的袋棍球、最夯的電競主題展等，攤位還有集章闖關活動，讓大人、小孩可以一起同樂，歡迎大家 17 來 WAN！

主舞台活動 看大圖（圖片來源：新北市萬金石馬拉松 FB

萬金石馬拉松 運動博覽會 

日期：3/14（四）～3/16（六）

時間：每日上午 11:00～晚上 8:00

地點：新北市政府市民廣場（板橋區中山路一段161號）

＊賽事新聞 就在運動筆記＊

萬金石馬拉松
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