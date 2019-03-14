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跑步知識／跳30分抵慢跑1小時 跳繩訓練對跑步的幫助

2019-03-14 10:05運動筆記 SuperFIT 極度塑身私人會館

從小學體育課就開始玩的「跳繩」遊戲，你已經多久沒有再玩過了呢？事實上，如果你目前想要瘦身減肥，跳繩可以說是「最簡單、最有效率的減脂訓練之一」。

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SuperFIT向您推薦跳繩運動的主要原因在於，任何人只要找一片空地（請勿在公寓大樓的家裡跳，以維護鄰里關係😜），就可以開始你的瘦身減肥自主訓練之路，評估自身的體力及目標後，彈性調整訓練內容，1分鐘要跳幾下，都由你自己決定，可當主要的瘦身減肥訓練，或只是運動前的暖身動作，而且消耗的卡路里遠超過你想像，例如跳30分鐘大約可消耗400大卡，成效約等於慢跑一個小時，接下來讓SuperFIT告訴你跳繩運動的三大好處，想要瘦身減肥的你，為何可以先開始嘗試跳繩？一、快速燃脂想要在短時間內消耗400大卡，務必持續跳繩達半小時以上，不只可以幫助瘦身減肥，也能高效提升心肺功能，心肺功能好了，運動效果隨之提升，可說是好處多多。

二、訓練下半身肌肉跳繩主要需要腿部＋手臂＋肩膀的肌肉一起配合，特別對於訓練腿部肌肉有很顯著效果，非常適合生活型態經常久坐、久站的你。

三、跑步上癮者的必要訓練隨著近年路跑風氣盛行，下半身的肌力和協調訓練已是專業跑者的必備菜單，跳繩可以幫助雙腳平均受力，跑者就更能適應各種地形，在訓練腳掌和肌腱彈性的同時，調整跑者跑步時的正確姿勢。

看完了好處多多的跳繩運動介紹，不如今晚就翻箱倒櫃，把兒時的跳繩找出來，去家裡旁邊的空地運動30分鐘，把一整天的忙碌藉由汗水揮發出來吧！

注意：養成運動習慣非常必要，但運動計畫應依個人體能狀況與需要，也需要事先擬訂運動計畫，如果需要專人協助，可點此免費體驗SuperFIT專業教練課程及SMS檢測

參考資料來源：https://www.taiwannutrition.com/blog/rope-skipping/

💪更多資料

官方網站：SuperFIT極度塑身

Line@諮詢：@pvl2828m

Youtube：https://www.youtube.com/user/maxgtoleoleo2

instagram：https://www.instagram.com/superfit_tw/

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