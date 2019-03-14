賽事心得／台北渣打馬拉松 屬於自己的美妙時刻

2019-03-14 10:17 運動筆記 蔡昇孝



剛結束臺北馬拉松，之後的幾天還在意外氛圍裡，難掩雀悅。自己是保守派的，把還沒做到的事說在前頭對我而言太難了；尤其是馬拉松這件事，每天相處卻還沒把它摸透，說努力嘛常這裡痠那裡痛要學習的還很多。

前情回顧：2018備戰馬拉松之遲來的感恩與回顧

反覆幾次問問自己，台北馬 已經盡力了嗎？

如果臺北馬不那麼保守前半馬每公里再快5秒？

如果每週都能抽出時間跑漂亮的Long質量？

亦或沒有那22天的受傷全休並正常訓練...會有更好的成績嗎？

好！回歸正題如果依照先前計劃及目標，臺北馬雖然是去長距離練習～但不小心sub3實在意外，這樣驗收算只走了一半，再約六週後就是渣打台北公益馬拉松(2019/1 /13)，希望不再受傷+成績進步是我所追求的；

以近2年臺北馬+渣打馬成績來判斷...

2017台北馬 3:12:36

2018渣打馬 3:04:02 (-8’34”)

2018台北馬 2:59:52 (-4’10”)

2019渣打馬 ???

只要天氣適合、睡眠品質改善和不再受傷的狀況下，預估縮短全馬2~3分鐘應該並非不可能!!!但，也只是應該…

六週期間與#HURT跑了五次Tempo其中ㄧ次DNF，再加上幫朋友破350的新竹馬當作LSD，算中規中矩維持體能說不上提昇層次。時間持續推進，在賽前當週減跑量並做肝醣超補，加上奶爸Eason賽前表示願意當255配速前導～著實讓渣打馬在未知中先有了安定信心的作用。

故事是這樣開始的…仿照上次，提前一天內住青旅這次有正常隔間，可以早一點入睡。

隔天大清早與Eason相約(巧！旅館在正對面)小跑到襄陽路與N大、亮臻、Jack哥、智傑哥會合及遇到保羅哥、馬哥、又又神、多多，我帶了BCAA錠賽前20分鐘先吞下，也分享給大家，最近幾次練習時的習慣效果還不錯，吃了不一定變賽亞人但可以想像啦。

-HURT賽前合照-

套上輕薄雨衣小跑熱身1~2k後，帶著前晚與Eason買好『寬口瓶』與牢記的使用手則，緩緩進入跑道出發區等待。

前趁著等待時間、在周圍萬千選手擁擠伴以喧嘩掩蓋中...無聲無息的...乾乾淨淨的...解決了人生第一泡(得意)～～一瓶滿滿就是蘇湖啦！哈~

Ok，再拉回，乘客原本有我、Jack哥和一位Eason跑友(懷宇,後面稱小哥)，槍響後約10幾秒通過起點！

疑 ~Jack哥狼咧？

正式出發 ~ 13k

繞一圈中正堂先回到景福門，便沿著中山南路一直往北行進，前幾k熱身階段得找到節奏，大約6.5k處通行路橋過基隆河，再下到北安路、明水路、樂群路，直至堤頂大道轉彎時我遇到輕微撞牆(13k處)，看著背影一向堅定的Eason，我學著鬆鬆手臂深吸兩口氣咬住速度繼續跑著。

有了專屬的列車長帶領，我就只需注意調整心情、節奏呼吸、做好補給，時而也能看一看去年跑過卻未欣賞的風景、觀察在旁跑友、補給站/交管志工及加油的路人，轉移注意力並放空就好，但~也是好忙XD

-在明水路段 紅衣小哥在Eason後面-

15k～21k

從塔悠路進入河濱右轉也就是逆著台北馬河濱路線，從現在開始會有27k的河濱直到終點。逆/側風從16.5k開始變大了，幸好前面一直有Eason默默為我和小哥頂著，記得我跟小哥說我們可跑近一點，可省點力。

進河濱到南湖大橋之間有遇到幾位奶爸，由於自己狀況不佳即便迎著被消弱不少的逆風，感覺也是昏昏沉沉，只得繼續放空無暇分心寒暄。

穿越過南湖大橋到對岸看了錶大概半馬21km大約1:28:31，我跟Eason說速度有點快，我累了，可否放慢一些？(說好4:15出發，現在半馬均速4:12，有時4:10內) 神算如Eason由於來到對岸風向從逆風改變成順風了，所以他迅速回應”不放慢”繼續維持這速度吧! 的確順風時，也因為相信他，把臉上快沾到眼睛的汗水用綑在手腕的頭巾(當毛巾)擦掉，深吸幾口氣緩緩呼掉，也小聊分散注意力，身體狀況有逐漸好轉了…

-幾乎找不到合照 3P自己合成XD-

21k ~ 30k

順風段，速度維持4:09~4:11附近，來到25k心裡估算…前面每8~10k吃ㄧ包能量膠，大約到30k時會吃下第4膠，剩下GU和32Gi各1包，擔心太好吃提早嗑完！

來到26K-27K左右看到折返總排選手，見到經過的選手就替他們加油，一方面算幫自己打氣。2乘客與老司機三人組來到29~30k，Eason忽然說「他沒力了，要我們繼續…加油。」

哇，這時候真的刺激了，事情來的突然，原計劃想要跟他一起刷進終點的…此時「眼角不爭氣滑落的不知是雨水…還是淚水…無論信不信…真的有水XD」～手上緊握著他前面破風所給我的勇氣，當下，我無法選擇了，心中感恩著強風吹拂的Eason並暫別，下一瞬間閃過找小哥一起配速的念頭，然前面觀察他的體感明顯好的多，為他加油後望著他背影…

一個人的渣打馬拉松對決，現在開始！

31k ~ 37k

31k終於進入最後的晶片感應折返點，轉過身後沒多久就是對向Eason，我再度可以集氣邁步，約有5.5k可與對向認識的跑友們打氣或…互相漏氣 哈，很有趣的是，折返後與跑友們重疊的路線上，雖然身體已進入撞牆期，卻在此起彼落加油聲裡好像可以讓我稍稍忍住疲勞、或假裝跑的不太辛苦，尤其在31.5-36.5k全逆風段～『這樣路線的安排』對我特別重要啊～～～(這5k期間約每公里僅掉10多秒,均4:18)

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-約31k-36k中間段 -

-全程配速表 by strava-

37k ~ 40k越過麥帥一橋又回到原本彼岸，經過麥帥二橋、也會路過剛才塔悠路水門，剩4公里…此時回想起和楽宝 & 保羅去年曾相約從河濱到風櫃嘴、也喚起去年渣打馬在此處的難熬…今天每一步雖然也辛苦，但是踩的更踏實更堅定了。不禁感謝一年來發生的一切，雖然很多人我還沒一一提到，沒有你們，我無法成長！

*在精疲力竭時後段讓你回想起來的，通常是你比較辛苦但卻充滿回憶的片段吧…

最後2km！

約40k處在棒球場與狗狗公園附近，進入最後補給站很快吃下香蕉＋運動飲料取代嗑完的能量膠，前方是女總二雅安在前方200公尺！我知道只要我努力加些速度追上去自己就能再突破(她的PB 2:57)；實在體力透支，許多時候雙方都在加速，視覺上距離的確在拉近卻一直觸碰不到…

馬拉松最後面就是努力到此時，可想像成游在大海正中央且明明已耗盡所有體力，而你總能抓到所需要的浮木－那帶給你支持下去的力量，就算一絲一毫你都覺得無比珍貴…並好好利用它!

更接近終點前在兩旁變多的加油人群，與明顯變多台的攝影機經驗中直覺告訴我，下個左轉彎～前方200公尺就是終點栱門～此時兩人距離只剩20公尺…

It's time！

撇開過去的保守、捨棄一切的保留、迅速拾起從未在賽道登場的手刀、抬高大腳、竭力奔馳、無畏地衝向夢想，不管雙腿已非自己…雙眼只有前方的獵物，我正盡情享受既陌生卻真切屬於自己的美妙時刻！！！

－竭力奔馳，全力邁向終點 謝謝成龍拍照－

-與女百傑雅安幾乎同時進終點-

我做到了！

2019渣打馬 2:58:06 PB (小破台北馬1分46秒)

回首，感謝賽道、所有志工朋友們！！！

感謝Eason無私奉獻！！！

感謝帶給我能順利完成今天賽事的過去所有一切！！！

前/後半馬分析： 1:28:31 / 1:29:35 (後半程慢1:04, 但多了0.34km)

我是Eric，跑齡4年5個月(2014.11~now)，今年42歲，常在新竹的18^3、靜心湖、竹北竹22、竹東、芎林出沒，回高雄時會繞澄清湖、金獅湖區域 ，目前常與幾個群的伙伴們交流跑跑…

#想跑揪約咖

#HURT (#互相傷害才能更快)

#動就對

歡迎揪咖 並 祝福大家都能跑的健康、跑出自己的美妙時刻！！！