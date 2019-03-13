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賽事心得／埔里山城馬拉松 與家人同樂

2019-03-13 10:52運動筆記 Ching-liang Tseng

人生就像是一場馬拉松之初馬體驗半夜三點起床準備迎接自己人生中的初馬，此時外面的雨勢不小，但完全澆不熄我對於完成初馬的美夢，於是一家五口缺一（璇要上課）先到小七買早餐後出發前往埔里地母廟集合😉😉😉

到了集合地點雨勢還是不斷的下著，賽前的裝備套上後準備上陣出發，穿著MAYDAY演唱會發的雨衣套在身上，藍芽耳機裡播放著MAYDAY音樂，賽前先自拍幾張，6：15準時起跑，開始42.195公里的旅程😂😂😂|

第一個挑戰就是要上飛行傘訓練地，長上坡只能用走的方式上去，延途有很多的山景可拍，真的是美極了，此次初馬擬定的策略就是一開始以跑走為主，中段以走跑為主，後段則以快走小跑方式進行😜😜😜

後半馬來到了中台禪寺與中台世界博物館時，熱情的志工會幫您拍照留念，每張照片都別具意義，給您拍好拍滿的概念，補給站從第一站就開始有噴劑💖💖💖不到一半的里程就開始噴好噴滿噴到腳不會有抽筋的現象😆😆😆途中的拉伸也有其必要性😣😣😣雙腳已經呈現快抽的現象😥😥😥只能隨機應變了😂😂😂

跑馬途中，看到一位前輩背心繡上200馬完成的紀念😎😎😎跑上前向前輩葉X銓請益一些跑馬的相關經驗，前輩也不吝給予協助，對於初馬的我幫助甚大🌻🌻🌻後半段也有一個親切的跑團小妹向我喊加油，我就跟著小妹小跑一段聊上幾句，小妹也小有經驗的分享打氣，在此感謝跑馬前輩的分享與打氣🤗🤗🤗

分享

特別感謝這次主辦單位與所有的志工們，讓初馬的我感受到了人情的溫暖，延途的交通指揮方向指示，補給站的補給相當豐富，某些補給站還有護士與志工拿噴劑幫您噴腳👍👍👍回到終點後還有免費的按摩推拿，真的是服務到家，讓身體馬上有效得到了很大的舒緩😃😃😃

此次的完賽獎牌也別具心裁，設計感十足，讓人會愛不釋手，完賽紀念品也很豐富，這麼優質的賽事果然是高評價的，我也會誠心推薦的🌈🌈🌈明年一定要再次報名參加💪💪💪

家人同樂的歡樂馬💖💖💖💕💕💕🌈🌈🌈

全馬組+挑戰組+母子親子組

母親真偉大之愛的背影💖💖💖💞💞💞🌈🌈🌈

#人生就像是一場馬拉松

#人生初馬在20190310

#雨後放晴的天氣更適合跑

#攜家帶眷參加路跑更好玩

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