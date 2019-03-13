原力復健／腳底痛怎麼辦？ 原因與治療

2019-03-13 10:16 運動筆記 堡醫師-原力復健



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許多朋友會覺得：我腳底痛痛的，莫非是足底筋膜炎？？？

其實堡醫師坦白說：腳底痛不一定是足底筋膜炎喔!!!原因還很多~如上圖。此圖可以用來自我檢查使用，詳細診斷及確切治療還是要詢問你的醫師才是正確！

堡醫師是跑者、超級鐵人三項出身，因此對足部、膝蓋問題研究最深入，文章也最多。

足弓問題是地基，最重要，是根本

包含：足弓塌陷=扁平足，高足弓，隱形扁平足

有正常足弓的人真的很幸運，他們全身的酸痛都會比較少，運動耐受性也好很多。

以我多年運動傷害診療的經驗，許多腳踝痛這裡痛哪裡痛、腳底常常痛每天痛，其實都跟足弓有關。一個有問題的足弓，常常就會導致許多疼痛發生。碰巧你又不知道自己的足弓有問題，就會遍尋醫師而無解喔！

扁平足的足弓塌陷

這張圖簡易的說明：足弓就跟地基一樣，地基塌陷，上面的韌帶就會常常小扭傷，周邊神經就會不時卡到。堡醫師之前關於足弓的文章已經很完整了可以參考。

傷痛的秘密，原來是足弓–> 懶人包易讀！

扁平足怎麼辦？會導致全身酸痛！–>很詳細很詳細的解析扁平足～

高足弓怎麼辦？也會全身酸痛！–>高足弓也會有問題～

腳底最大疾病-足底筋膜炎

但說實在的，足底筋膜炎還是最大宗！但可能與一般朋友想的略有不同。最常見的足底筋膜炎特徵：足跟偏內側疼痛，早上踩第一步痛痛，下午久站後痛，坐著後突然站起來痛。

此疼痛像刺痛， 圖釘釘在腳上的痛感。

得到此症者，需多伸展小腿、足部筋膜，訓練足弓力量。震波是最快的治療方法，鞋墊是避免復發。以下是詳細文章

足底筋膜炎怎麼辦？看這裡詳解

足底筋膜炎？可試震波治療（文獻證明 震波有效）

注意 注意 注意—有些很難治癒好的，仿足底肌膜炎的疼痛，是跗骨隧道症。

我在腳踝好痛痛的文章裡面有寫了。

中足痛 腳底、腳踝內側痛

脛後肌腱炎(Tibialis Posterior tendonitis)、附生舟狀骨 (Accessory navicular bone)

脛後肌腱炎

夾脛症與疲勞性骨折

跑步跑太多，很多人會跑到足弓塌陷=後天性扁平足。這時候脛後肌腱就容易發炎。

脛後肌的肌腱連接至內側舟狀骨。

脛後肌的上面肌肉問題可見 夾脛症、疲勞性骨折有關

腳踝內側凸一塊—附生舟狀骨怎麼辦？

前足痛=前足肌腱炎=橫弓無力

前足痛是因為足弓塌陷、足弓無力，導致前足肌腱位置不良而被拉長。

拇趾外翻也是因為內側的前側足弓無力支撐，大腳趾因為受力+體重而只好往外翻。

拇趾外翻久了，就會容易拇趾外側滑囊發炎而很疼痛！

所以足弓很重要 足弓很重要 足弓很重要

拇趾外翻的原因與治療

種子骨炎：同上，足弓問題，或是走路姿勢有問題者，容易在大拇指下方的種子骨發炎。

莫頓神經瘤：症狀：腳趾頭麻麻痛痛的。長期足底壓力不平衡，前足壓力過多，或是鞋子太窄，穿高跟鞋，導致腳趾頭之間(3-4最多，其次2-3趾）的神經腫脹發炎，就會造成長期疼痛。

足底的疾病還是足底筋膜炎為最大宗。

足部問題保養遠勝於治療。平常注意 足弓塌陷，足底肌肉、小腿肌肉放鬆。

鞋子選擇適當，就可以有效減少許多足部疼痛的問題。

穿軟鞋的五個缺點

如何正確選鞋

足部問題如何運動-視頻

原文出處：專業復健科堡醫師Blog