賽事心得／名古屋女子馬拉松 雨中疾行

2019-03-13 10:46 運動筆記 嚴玉庭



名古屋女子馬拉松是世界上最大的女子馬拉松賽事，今年依舊是由NB代言，名古屋女子馬拉松更是一年比一年的多人，由於去年已經參賽過，讓我非常喜歡這一個專屬於女子的馬拉松，當然名牌項鍊也很吸引我，因此今年我又再度報名及抽中，依樣超過2萬以上的人參賽，路線維持不變，從名古屋巨蛋出發，賽道起伏平緩，關門時間也為7小時。完賽後由穿燕尾服的日本執事帥哥為你獻上當年度的Tiffany經典盒子及緞帶，裡面是名古屋女子馬當年度的專屬Tifffany項鍊，當然還有完賽的T恤。

如果是男生想跑也不用擔心，在同一天同一地點(名古屋巨蛋)為男同胞們舉辦了另外一場馬拉松：「名古屋城市馬拉松」，設有半馬項目，男女均可參加，對於想和女朋友、老婆一起跑馬的男生不失為一個好的選擇，當然這一次也有2位朋友的先生一起陪同太太來順便完成自己的城市半馬，這也是可以讓夫妻或是男女朋友感情加溫的好機會喔。

名古屋女子馬拉松沿路2萬多名女生跑者參加，可以看到每一位汗如雨下的選手賣力奔跑，挑戰長達42.195的比賽路線。也因賽道坡度起伏平緩，更是許多女子挑戰初馬甚至於是破PB的好地方，這是我挑戰日本的第七個馬拉松，給自己一個目標，成績一定要比去年更進步。

日本大型馬拉松賽事像是一場嘉年華會一樣，沿路路上有各種學校學生的歌舞表演，當然也有許多跑者，純粹為了享受現場氣氛，打扮成五花八門的造型，超吸睛的，起跑點從名古屋巨蛋出發，經過市區主要景點，著名的名古屋電視塔也近在眼前，終點直接跑進名古屋巨蛋，二旁夾道歡呼，享受大家告訴你一聲你辛苦了，恭喜你完賽，我喜歡那種感覺，我自知都不是一個很厲害的跑者，但是我愛在日本旅跑，我在乎的是他們交通管制及整體對跑者氛圍，我享受每一次旅跑的經驗，今年我依然在K區出發，我告訴自己，盡自己所能，自己背水袋，前21公里盡量不進站，享受著奔跑的感覺。

已經跑過6次的日本馬拉松，前一天該做甚麼樣的準備及哪些須注意的細節，這都是我必須事前做足準備的，每一次的日本跑馬，我都習慣在前一天晚上早點回飯店休息，日本馬都是9點10分起跑，但因為人數眾多，必須提早到會場去，當天早上6點就起來做準備了，每一個日本全馬的前一晚至少讓自己休息6-7小時，6點30分坐地鐵出發，地鐵已經擠滿了人，畢竟除了女子馬，還有城市半程馬拉松選手，日本馬的沿路告示牌作的非常清楚，到了地鐵站，其實只要跟著人群走就對了，等我走到自己的寄物區整理完寄完物，已經接近就快7點半到8點了。沿途告示牌及Information center是十分清楚的，其實發現非常多台灣女生選手都在後面幾區，可能是跟當時報名預計完賽的時間有關係。

我超喜歡日本馬拉松的原因還有就是他們在未開跑前所準備的志工人力，舉凡案內所、寄物區、補給站、救護站，甚至賽道上的醫護跑者，即使像這一次寒冷下雨的天氣中，依然替我們這些跑者加油及微笑著，這就讓我覺得台灣真的要再更加油。今年的天氣不同以往，是我在日本跑過最差天氣一樣，8：40分不到，天空已是烏雲密佈，心裡已經做好準備了，下雨機率很高，開跑前的大螢幕上，有氧老師帶暖身操，除了熱身以外，也舒緩跑者的緊張，3/10那天氣溫不到10度，9點整輪椅組先出發，之後緊接著9點10分開跑。

等到我這一區開跑時，居然也快9點27分了，而且因為人數眾多，只能配6-7分速跑著，剛好符合我目前的狀況。開跑的壯觀，只能從電視牆看到，跑在中部大城─名古屋，依樣有著完善的封路交管，心裡特別激揚，名古屋女子馬封路不只是你跑的這一條道路封路以外，連同隔壁的街道都一起封路，整條道路就只有跑者，二旁滿滿加油的民眾，沿途賽道全部圍上封鎖線，區隔民眾和跑者，不會發生有民眾擅入跑道的情形。然而在台灣頂多是警察或是志工在一旁站崗，以及工作人員定點指揮方向，我只能說人民素養不同，這部分值得我們去學習。

廁所部分：不管中英日文簡介，每一個流動廁所都會有告知你下一個流動廁所還有幾公里，讓你一目了然。日本馬給我一直以來的感受是一樣傾盡整個城市的力量去辦，警察、封鎖線人員、補給站人員、甚至於各個表演團及民眾，都非常的熱心跟熱情，這些絕對在台灣是看不到的，也就是為什麼越來越多台灣人去日本跑步旅遊，當然關門點的時間也很清楚告訴你，沒辦法在他所規定的關門時間到達，就只能說下次再加油再努力。每每看到收容車，我都會告訴自己不要緊張，注意配速，穩定疾行，就會玩賽。日本為了維護好道路的清潔，居然每幾步路就安排一位手持垃圾袋的工作人員，整體而言，一場日本馬至少動員超過千名以上的志工。

前21公里補給依樣只有水跟飲料，過21公里之後才有食物的補給，這一次我希望自己可以更進步，除了自己背水帶以外，補給也是吃自己帶的，感謝醫護鐵人的核糖及鹽錠，大約跑到5公里左右，天空已經開始下起綿綿細雨，而我也已看到對向車道菁英組選手折返，很替他們高興，超棒的，我告訴自己穩定步伐，不可以停下來就是了，跑完21公里時，我發現居然不到2個半小時，時間還很充裕，當然很多前半段優秀城市半程馬的選手也完賽，天空依樣下著細雨，身上早已經分不清是汗水還是雨水，身體早已經濕冷，我告訴自己雙腳就是不能停，終於進入下半場了，感覺進入決勝點，步伐不能停止，因為一停下來，身體馬上就會感覺到寒冷，到時候會更難跑。

一路上，綿綿細雨未停歇，即使再累再辛苦，都要緩跑，這是自己跟自己的對話，過了36公里，看到紅牛運動飲料，立馬喝了一杯，繼續急速前行，在37公里處，終於看到倒數5公里指示牌，一路上我默默細數，一直看到最後一公里的告示牌，我知道準備彎進終點站，這時候沿途滿滿加油的人潮，我知道我這一次跑得很順，而且還有力氣，慢慢緩跑起來，進入終點：名古屋巨蛋，拉開全身濕掉的外套，笑著跑進終點，停下腳步，轉身回頭，深深一鞠躬，告訴自己：第7個日本馬，謝謝給我一個難忘的天氣，第2條蒂芬妮項鍊，輕鬆拿下來了。

在我的經驗裡，我一直認為要跑42.195公里，除了體力要有，還是要有意志力，畢竟遇到這樣惡寒的天氣，如果沒有體力，是很容易放棄的，沿途甚至看到有一些選手因失溫、甚至於路面濕滑跌倒而放棄，甚至於跑完沿途回去有很多女生都跛行，而從早上6點30分出門到快16-17點才能回飯店，這個體力及意志力還是一定要有的。這一次整個過程，好像身體已經習慣全馬的距離，跑完後，腳還是會累，但是比之前好很多，回頭看成績是5：36：18。

我發現自己進步了，去年是6小時12分，2018年福岡馬是5小時40分上下，有再進步一點，但是我告訴自己，這次半馬目標達到，我應該可以再更進步，我知道自己跑不快，常常開自己玩笑說：鴨子腳不耐跑，平時除了上健身房維持運動習慣外，每週也只有2次每次1小時大約7-9公里的跑步訓練，假日則是偶爾參加半程馬比賽，而這是我訓練自己也自認為是適合我自己的方式。每次跑步過程中，我都習慣跟自己對話，在每一段全馬旅程中，我習慣持續在一條路上聽著音樂，不斷告訴自己，穩定、配合呼吸不要停就對了，報了，就是一公里一公里的跑完，堅持到底就對了，很開心這一次很享受的完成人生第7個全馬。

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我是來自台灣的醫護跑者

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