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女子全馬奧運標 真的是高不可攀嗎？

2019-03-13 09:33運動筆記 馮顯峰

經過二月渣馬潔貞半馬總一、三月東京馬台灣曹純玉打破全國紀錄、屈旨盈亦PB，大家都開始留意港台全馬選手劍指2020東京奧運。四年前2016里約奧運參賽標準，女子馬拉松2小時45分，並承認金標級馬拉松前十名取得奧運標。（潔貞在布拉格國際馬拉松中跑出2:38:24達標。）

關於2020年奧運標，國際田聯IAAF去年七月已公佈一些細節：Athletes can qualify in one of two ways:• By virtue of their IAAF world ranking position at the end of the qualification period.• Achieving the entry standard within the qualification period.Entry standards will be approved and published later this year, but will be set for the sole purpose of qualifying athletes with exceptional performances unable to qualify through the IAAF world rankings pathway.

奧運資格有兩個方法：計IAAF排名或者達標時間。達標時間本身話2018年年尾公佈，但等到前日終於有消息

達標時間：2:11:30 (男)、2:29:30 (女)。對比2016年的2:45:00，東奧的標準驟眼望確實有點高不可攀，但細看新聞稿其實又合情合理。

  • The process is designed to achieve about 50 percent of the target numbers for each event through entry standards and the remaining 50 percent through the IAAF world ranking system.

    東京奧運定了馬拉松名額80個，假設每個方法各40個位。這兩天嘗試整理2018年至2019年3月的成績，依2:39:30這個標準，就算每個國家限3人，其實已經多過40人達標，所以將標準定在2:39:30也算合理。

    奧運標2:29:30大概等同1138分，所以跑進2:29:30的Lily Partridge及Anja Scherl雖然未能循奧運標的40名額取得資格，但她們的IAAF排名也足以參加奧運。基本上只要IAAF（每個國家限3人）排名前80，便可以參加奧運，暫時所需分數亦如家豪早前帖文所言：1106分。

    IAAF排名是如何計算的呢？

  • PERFORMANCE SCORE = RESULT SCORE + PLACING SCORE

基本上是將比賽成績換選成分數，如果在特定賽事有名次則再加分。馬拉松選手除了可用全馬成績外，亦可用半馬、25K、30K的成績。排名根據兩場18個月內賽事的平均分數計算，兩場當中必需至少一場是全馬。剛剛提到的1106分，如果沒有加分，即是要兩場全馬平均 2:32:46。

  • 女子馬拉松紀錄：香港—陳敏儀 2:35:49 (2004)；台灣—曹純玉 2:36:14 (2019)；

  • 姚潔貞全馬最佳：2:36:11 (2016)。

假設明年5月31日全世界平均成績推前50秒至2:31:30左右，便差不多要1118分才可以擠身前80名。除非這個底分推前到接近1138，否則2:29:30的奧運標近乎如同虛設。不過，以上觀察也只根據目前IAAF網頁上的排名，但似乎排名並不完整。例如剛於東京馬破了台灣女子紀錄的曹純玉，她在IAAF的Profile已經更新了東京馬拉松的成績。

  • 2019 2:36:14 Tokyo (JPN) | 1072

  • 2018 2:45:12 Chongqing (CHN) 6th | 988+50 = 1038

以兩場全馬平均計算曹純玉應該有1055，台灣排名第二，但IAAF台灣排名中卻沒見曹純玉。會否有選手1106分以上，但又未顯示在IAAF的排行榜呢？

除此之外，原本根據2018年7月IAAF的新聞稿，將計算2019年1月1日至2020年6月30日剛好18個月的成績，但星期日的最新消息將時間縮減了一個月至2020年5月30日。未知屆時如果按排名分配奧運名額的話，會照計18個月（包括2018年12月）抑或會剔除2018年12月的成績。家豪在其帖文回覆：全世界想奧運的馬拉松跑手都搵緊一些低級金賽事去博分數，唔知選邊場啦，睇彩數。

確實爭取排名除了做時間，還需要考慮排名得分。暫時排名前80人名單裡Rosa Alva Chacha的成績只是2:35:29。之所以可以排到80內，因為她於2018 Buenos Aires Marathon總排名第五、南美選手第一。雖然這場比賽只是IAAF銅標賽事，但似乎這場Buenos Aires Marathon同時南美洲的Area Senior Outdoor Championships，所以和IAAF金標賽事一樣屬GL級賽事。因為Rosa Alva Chacha取得南美第一，所以Place Score加了140分。就算Result Score只得1079分，Performance Score有1219分，可說是穩入奧運。但亞洲區的Area Senior Outdoor Championships，有日本及巴林兩國，恐怕難以像Rosa Alva Chacha跑235台再藉加分參加奧運。

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