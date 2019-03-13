練習心得／教練，我破PB了！

2019-03-13 12:51 運動筆記 Rose Chao



衝到終點線，正上氣不接下氣地大口喘氣時，聽到一個熟悉的聲音：「Rose妳還好吧？！」轉頭見是教練，我立馬秀出手錶紀錄：「教練我破PB了！」他很冷靜地說「這次公里數不足喔，不過看均速是跑得不錯！」

公里數不足？我原本只注意完賽成績02:02:08，沒看到手錶顯示公里數只有20.49KM，當下覺得有點傻眼，拚了老命跑、以為自己「半馬」破PB了，結果卻不到「半馬」@@

看到這個公里數，真的有傻眼！！

但，就算再加個500公尺，我的成績應該還是會在2:05之內吧？想到這裡又開心了些，尤其均速5:58，在6分鐘之內，是我這樣的肉腳過去無法想像的。

懷抱著感恩又高興的心情，原本烏雲密布的天空，居然也放晴了！其實農曆年前，我原本就卡卡的髖關節，不明原因又開始作怪，導致訓練無法持續，動輒因為疼痛需要停跑休息；參加這場賽事以前，因為身體和天氣狀況都不穩定，2月份總跑量只有55K，沒想到這場半馬我仍能破PB，較三個月前的台北馬半馬快了14分鐘，實在太出乎我的意料了！

奮力朝終點線狂奔的瞬間

我的跑齡三年多一點，但其中因為好幾次受傷，休息停跑的時間加起來將近一年，因此內心很怕受傷的噩夢重演，我很怨嘆自己的身體素質如此之差，好像再也沒有遇見比我更容易受傷的人了！

但一路走來，我發現「受傷」似乎是任何門外漢開始規律跑步以後的必經之路？每個人受傷的部位不同，但不外乎肌力不足、姿勢不正、練太多卻沒有放鬆、沒有暖身…，累積一段時間之後就出現了受傷的症狀。

然而，我也發現，受傷以後就是進化的開始？原本不舒服的部位因為復健治療、肌力鍛鍊而不再有不適，隨著恢復練跑，肌肉的記憶力又回來了，經過一段時日可以恢復之前的訓練強度，速度也不知不覺慢慢提升了。

去年第二季起，我和一起跑步的夥伴開始找教練指導，接受所謂「科學化訓練」，開始學習跑步技術、吃教練的課表。我們曾經邊跑邊聽著節拍器，希望跟上每分鐘180的基本步頻，節拍器「答、答、答…」的節奏猶在耳際，但當時覺得自己怎麼也辦不到，可是不知不覺，隨著時間，自己的步頻可以從慢兮兮的16X、17X、進展到不管怎麼跑都有180了，間歇跑時更可達190甚至200以上。

與夥伴們一起練跑的感覺真是非常棒！

炎熱的夏季吃課表更是痛苦不堪的事，尤其周末的長距離練習，總是汗濕得像從水裡撈出來一樣，但教練要我們耐著性子、不論如何就是把課表吃完，這樣練下去，當季節轉涼時，就可收獲訓練的果實。結果也真的如此，既然熬過了耐熱訓練，那還有什麼辦不到的呢？

還有最重要的跑姿調整，其實跟著教練上了好幾個月的課，我的跑姿還是調不過來，直到一次長距離練習，正當我跑得帶勁兒時，教練卻要我立馬停住，叫我在原地跑。

我這個人因為跑力一直很弱，所以很在乎每一次練習後的手錶成績，就算每次表現都墊後，也不想輸夥伴們太多。當天覺得已經夠慢了，教練居然還要我停下來，最後成績豈不更慢？我心不甘情不願的停在路邊，開始原地跑，依教練指導試著當時覺得實在很難的前腳掌著地跑法，心裡OS不斷，但心底有另一個聲音要自己非遵循這樣的跑姿不可，接著，那天剩餘的公里數，我都以前腳掌著地法跑完，自此之後的每一次練習也都告訴自己非用前腳掌著地不可！不知不覺中我又學會前腳掌著地跑法，發現跑步效率變高了，當跑不動時，只要恢復原地跑的方式，加快步頻、試著把腳抬高一點，半馬或全馬後段都能用這樣的方式維持甚至提升均速。

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寫了這麼多，其實我真心想表達的是：像我這樣的肉腳，都可以因為科學化訓練和認真吃課表而進步、破PB，那還有什麼人不能呢？

跟我一起練跑的夥伴們，因為身體素質好、肌力夠、也勤於練跑，每一個人都進步得比我多！我好喜歡這樣彼此互相激勵打氣、吃同一份課表共享甘苦的練跑過程；我們設定共同的目標賽事，每逢訓練期的尾聲，一次次賽事都傳來大家破PB的好消息，每一次都激勵人心、鼓勵了彼此再接再厲！

「教練，我破PB了！」應該是教練和我們彼此最想聽到的一句話，這代表又一次個人階段性目標達成。我的跑齡還太短、前面的路還很長，我想更深地探索跑步的學問與世界，也想繼續挑戰自己。從一次次受傷、復健、復原而更認識自己的身體，也享受到跑步所帶來無與倫比的樂趣與成就感，心靈更因為跑步而開闊，甚至，淨化了！只要可以，我想我會很高興的一步步繼續跑下去！