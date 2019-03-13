原力復健／震波治療 運動傷害殺手級武器

2019-03-13 10:27 運動筆記 堡醫師-原力復健



這是震震果實

分享 facebook

這是震波治療

曾經有一台很棒的震波擺在我眼前，我沒有去珍惜，等到缺貨了才後悔莫及。

如果非要用一句話形容震波治療，我希望是 一萬年 運動傷害的剋星。

堡醫師從7年前在林口長庚復健科訓練時，在醫學中心就接觸過大名鼎鼎的震波治療。約3年前自己陸續購買過3台震波機器。從發散式震波、聚焦式震波，到現在原力復健科的複合式震波。

（提醒您：原力復健科的震波由醫師診斷檢查病情，建議可做震波治療加速恢復後，由物理治療師施打）

因此堡醫師對震波治療的過程、注意事項、恢復狀況很熟悉。

什麼是震波治療？

震波治療其實就是高能量的再生治療。甚麼意思？藉由機器產生震波，打在有問題的受傷肌腱韌帶，造成一種先破壞，身體收到信號，進而再加強修復的過程。

而它是一種非侵入性的治療。就是不用打針，也不用麻醉，做完沒有傷口，可以快速地恢復原本狀況。

聽說震波有分好幾種？

是的！震波可分為聚焦式震波、發散式震波

發散式震波：輕型武器，機型比較小。可快速放鬆大片筋膜，對大片的筋膜炎、筋膜僵硬緊繃效果好

聚焦式震波：重型武器，大型機器。對鈣化性肌腱炎（肩部肌腱鈣化、阿基里斯腱鈣化）、超淺層筋膜沾黏發炎（媽媽手、板機指、手腕三角軟骨受損TFCC）、足底筋膜炎、頑固性肌肉緊束條(Taut band)、深層滑囊炎、筋膜炎、 效果奇佳。

聚焦式震波最大的特點是對鈣化性肌腱炎效果很好，高能量能將鈣化的小分子分解，是發散式震波震波做不到的。局部一個小點的痛點，對聚焦式震波的反應也很好。

最厲害的稱為：複合式震波治療=聚焦+發散式震波

就是一台機器同時結合了 聚焦式震波+發散式震波 的優點。在外掛-震動按摩探頭+超音波探頭可以配合檢查。

兩種震波皆有其特色優點，兩者皆有當然最好。

震波治療

震波治療可以治療那些問題？

A. 各種急性肌腱炎、退化性肌腱炎

震波治療又稱為”肌腱炎殺手””運動傷害殺手”，對肌腱、韌帶發炎效果極佳。

如：網球肘，高爾夫球肘，手腕三角軟骨受傷等。

運動傷害：髂脛束症候群ITBS，肩部旋轉肌肌腱炎、髕骨肌腱炎(跳躍膝)、跟腱炎 等

慢性筋膜炎：肩頸酸痛、下背痛、肌筋膜激痛點 也都有效

B. 足底筋膜炎

足底筋膜炎會特別提出來說，是因為傳統復健的效果真的是太差了，導致許多患者覺得足底筋膜炎是”不治之症” Q_Q

但以堡醫師的經驗，如果可以好好配合治療，其實足底筋膜炎是可以痊癒的。

C. 鈣化性肌腱炎

前面提過：鈣化性肌腱炎常出現過度使用的地方，因為身體修復不良，而用鈣化、結晶來取代正常的纖維結締組織。然而鈣化雖然解決的短期的問題，卻帶來長期的影響，讓那個區域的關節韌帶活動度降低，甚至容易擠壓疼痛。

有一種方法治療鈣化性關節炎是：超音波導引下，用針頭去把鈣化搓開，然後打藥。

另一種是：開刀刮除或清理鈣化的組織。

但堡醫師覺得不需要，其實用震波這種非侵入性的”隔山打牛”的治療，低破壞且恢復快，效果佳。

常見鈣化區域：肩部旋轉肌、足跟阿基里斯腱

腳踝外側韌帶(ATFL)是最常扭傷而腫脹變得慢性發炎的。此時做一般物理治療恢復相當慢。使用震波治療可以低度破壞快速修復。

E. 激痛點放鬆、筋膜放鬆

如肩頸痛、下背痛、腿後肌慢性拉傷 等。

上背激痛點

激痛點怎麼治療

但震波不適合肌腱急性大範圍破裂時使用。需配合醫師超音波檢查以避免錯誤治療

震波治療注意事項

治療前

肌腱急性撕裂、急性發炎期不適合做震波治療。詳細請諮詢醫師的檢查

治療時間單次約20分鐘

震波治療是療程的治療，每次治療有恢復期，需間隔4-7天。一次療程結束後由醫師評估治療效果及回復狀況，是否治療結束或需下一療程。

震波治療時，感到有點疼痛效果較好（疼痛指數：5-6分/10分最適當）

震波療效有

立即療效–治療完約3天內會感覺較好間接療效–治療完約1 個月會感覺好

延遲療效–治療後約3-6個月，受傷組織會再生回復。