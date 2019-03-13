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賽事心得／台北國道馬拉松 信心之戰

2019-03-13 12:51運動筆記 Ying-hisang Lin

沒有設定成績目標的賽事 檢視自己狀態的信心之戰

20190310臺北國道馬拉松完賽時間：2小時56分58秒

這一戰讓我有信心，立下SUB230的夢想!

這次月跑不到200公里的備戰，並不是要誇耀自己破三，而是確認自己還有當選手的價值與增添自己不同狀態下的參賽經驗。

站在起跑線上其實我並沒有想跑什麼成績，只想好好享受一場屬於自己的馬拉松，並實踐自己累積的經驗所制定的策略。

配速策略

臺北國道馬是 去程10.5公里 回程10.5公里，賽前聽前輩分析去程是緩上坡、回程緩下坡。ㄜ...開跑後才發現不是這回事，而是去回程都是起起伏伏的，不過好在坡度變化不大。

原本策略：去程慢【4:15】回程快【4:10-4:00】起跑5公里後決定改成：不看配速，按自己鬆緊鬆的體感節奏：上坡輕鬆，下坡加快【補給策略】每10公里 淨元素 葡萄糖1顆【維持血糖穩定】每15公里  WOW 能量膠1包第25公里  Amino Vital BCAA【降低游離色胺酸進入腦部，減少血清素生成對中樞神經疲勞的影響】

第35公里 32Gi 濃縮咖啡因

我認為這次能破三，主要是策略應變與謹慎執行補給，所以沒太大撞牆反應，還有餘力，唯一美中不足37公里遊走在抽筋邊緣，放棄了加速...練不夠身體再抗議吧。

相較我的初馬 東京馬拉松經驗成熟多了，初馬那時候的訓練充足，我有信心問鼎2小時45分的成績，卻因自己高估自己配速與忽視了補給策略，導致嚴重撞牆與36k大小腿全抽筋，吹走了妄想的成績，最後那場因不服輸的好勝心與個人面子之爭，咬牙硬拼完最後6公里，壓線的刻下初馬2小時58分的成績，雖然是保住了Sub3卻沒有開心的感覺，而這件事老實說我一直擱在心裡警惕自己。這經驗也在我當教練過程時時提醒學員。

後來我也因舊傷復發的緣故休兵，雖然期間我還是有參加全馬賽事，但並未再挑戰全馬上的突破，而是做配速員角色。專心研究所課業與訓練營教練的事情上，幫助學員達成目標。

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圖片來源：運動標籤

我認為愛跑步不是只有當選手一途，或是拼命在賽場上追求成績，而是能為這項運動做些什麼。我從國小開始的田徑生涯，這一路歷經許多訓練上挫折，也從原本喜歡的短跑200公尺改練到800公尺，轉800公尺的訓練一路也是跌跌撞撞，盡力了最後還是無法在全國賽的決賽場上亮相。最後我在大學決定退出競技場，轉往運動科學到現在當教練。當教練不能像教科書一般，而是能感同身受跑者的感受，我認為這才是真正有價值的教練，也才能讓跑步運動能越來越好 。我不想成為仗著自己有科班選手背景，而覺得自己有過往的經驗，如真要論馬界我還遠遠不足。

現在臺灣素人馬拉松實力越來越強， 而我還年輕，趁年輕我也想再拚看看自己馬拉松境界能到哪裡？ 

田徑

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