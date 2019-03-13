親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

專訪韓國瑜遭韓粉圍剿 黃光芹：敢動我兒子試試

投書：「台灣還處在不人道階段」一場車禍卻見兩種野蠻

運動筆記【堡醫師專欄】震波治療｜運動傷害殺手級武器，是甚麼？【堡醫師專欄】腳底痛怎麼辦？就是足底筋膜炎嗎？原因與治療
健行筆記[帶時尚進入野外] 小人像風景拍攝【裝備談】自用登山杖整理，使用心得與簡單的選購方式！
NBA精彩演出- Elfrid Payton 大三元 (3月13日)焦點球員- LeBron James (3月13日)

賽事心得／跑三校馬拉松撞鬼 你還願了嗎？

2019-03-13 10:06運動筆記 Medic Iron

什麼樣的賽事跑步會看到牛鬼蛇神？什麼樣的場地一年只能跑一次？而且還要申請通過才能跑？沒錯~連續十年舉辦。連續五年獲得四顆星優質賽事評鑑的跑三校馬拉松，在高雄陸軍官校跑出了名堂！ 因為跑友有機會透過獲得造型獎隔年報名費優待的福利，所以這場賽事也吸引了大批角色扮演的參賽者，各神祇及牛鬼蛇神紛紛出籠，裝扮更是五花八門，從西遊記系列（唐僧沙悟淨豬八戒牛魔王鐵扇公主）到雷神及錦衣衛，各種爆笑的造型，讓許多參賽者爭相合照。

每年的固定路線，陸軍官校司令台起終點→陸軍步兵學校→中正國防幹部預備學校折返(原路返回)，乍看下似乎容易，但其實但整體路線偏向越野，軍校中上下起伏的地形加上半馬限時三小時全馬限時六小時的關門時間更是挑戰著參賽者的實力。

1.賽事名稱：2019鳳山跑三校越野馬拉松              

a. 近4年評分：

2019201820172016
平均分數4.24.34.24.2
評分人數888337124

b. 2018年評分：

參賽費用補給品紀念品/衣服賽道/風景報名流程成績/證書
4.14.24.04.24.44.1

賽事網友評分　資料來源：運動筆記官方網站

2.      活動日期：3月

3.      舉辦屆數：10屆

4.     主辦單位： 高雄市鳳山慢跑協會 

5.      地點： 鳳山區陸軍官校 

6.       【報名日期】2018/10/10 10:00 ~ 2018/11/09 23:59 

7.      賽事特色：賽道旁很多軍式裝備非常有趣、角色扮演的參賽者眾多

8.      報名相關連結：官方網站

9.      特殊事項：港澳陸籍人士無法參加，一般人士平常亦無法進入的賽事場地。

10.    參賽費用：

報名項目人數上限報名費晶片押金
42.195KM15001000100
42.195KM無敵y拖組5001000100
21.7KM2500900100
21.7KM無敵y拖組500900100
3KM10004000

 

11.     競賽組別：42.195 km、21.7 km、3 km

12.    氣象資訊：天氣晴，2019/03/10當天開賽氣溫約攝氏23度c

13.    賽事介紹：

記憶裡軍區始終是個神祕的地方，只要沒有相關業務許可，那怕是在同一個營區裡也很難四處走動，於是那些年當兵的日子在心裡就默默地幫自己許個願，能夠以平民的身分自由地出現在軍區，看看風景吃吃美食，然而，全台極少數的軍區路跑，便成了實現願望的方式。

這場連續主辦十年的路跑賽事，原定在2018年就已經宣告為最終回了，但可能又因為廣大跑友迴響今年又再次復出，觀察報名人數總計超過２千人的陣仗，在路跑熱潮退後能有這樣的成績實屬不易。細細觀察，主辦單位其實有許多貼心及特別之處，首先，整體賽道僅有5%在一般車用馬路上（而且還是單向全封路），其他的皆是在軍區中，避免了因為交管而導致的風險，加上均勻分布的工作人員及軍方人士，整體賽安規格非常高；再者，主辦單位行之有年的入選角色扮演跑者便有報名費優惠的制度，更是吸引了大批變裝跑者參加，讓賽道上增添許多樂趣，最後，主辦單位居然找來了一台小籠包餐車直接進駐補給站，現場蒸給參賽者食用更是令人會心一笑，美中不足的是，全馬需要重複同樣的路線兩次，在實戰中，確實會令人有點厭世，可是如果是以欣賞風景的角度參賽，也倒是樂事一件，小編這次特別拍攝了一些沿途景點的相片，讓我們一起看下去吧~

有著倫敦大笨鐘造型的中正堂起跑後四百公尺便可以看見。　圖片來源：筆者自行拍攝

跑過精實橋、覺民樓來到黃埔湖

後山戰鬥教練場有著令參賽者吃不消的爬坡，沿途看到穿著主辦單位提供的迷彩參賽服的跑者很像一群士兵來陪跑。　圖片來源：筆者自行拍攝

著名四八高地，在此可一眼望去整個軍校戰鬥教練場。　圖片來源：筆者自行拍攝

後山上有放置國軍汰除裝甲戰車。　圖片來源：筆者自行拍攝

亞洲最大的軍事訓練學校金湯校區位於鳳山灣子頭，總面積152公頃，校區縱長2200公尺，橫寬400公尺，是目前國內最具規模之現代化兵科學校。　圖片來源：筆者自行拍攝

昔日空軍精銳戰機F-104與F-100陳列在預校一角。　圖片來源：筆者自行拍攝

變裝跑者帶著超有創意的氣球樣式嘯天犬。　圖片來源：筆者自行拍攝

陸軍步兵訓練指揮部。　圖片來源：筆者自行拍攝

途中另一個中正堂。　圖片來源：筆者自行拍攝

圖十二　國軍精神標語及超大型戶外海報。　圖片來源：筆者自行拍攝

國軍現役裝備。　圖片來源：筆者自行拍攝

為數眾多的變裝跑者。　圖片來源：筆者自行拍攝

分享

目不暇給的變裝造型。　圖片來源：筆者自行拍攝

其實賽道還是有很高的平路比例的。　圖片來源：筆者自行拍攝

主辦單位安排小籠湯包餐車直接進駐補給站，免費現點現吃，讓溼冷的天氣有著暖暖的幸福感。　圖片來源：筆者自行拍攝

休息站有提供老虎牙子免費飲品及超誇張的氣球造景。　圖片來源：筆者自行拍攝

高低起伏的坡讓許多參賽者頻頻發生抽筋的狀況。　圖片來源：筆者自行拍攝

補給站數量標準，且提供降溫海綿。　圖片來源：筆者自行拍攝

相較於高雄國際馬拉松的城市巡禮，鳳山跑三校能見証國軍各式裝備與訓練場地，還能邊看平常見不到的古蹟，難怪跑三校得以維持高人氣吸引選手們年年來報名參賽。

幕後花絮

直接在休息區煎起蛋餅的伊果鐵人們。據說熱情的團長傳哥每年都會在這一場賽事幫選手們拍照留念　圖片來源：筆者自行拍攝

開賽事時選手們與醫護鐵人們的合照。　圖片來源：筆者自行拍攝

醫護鐵人們往往要在開賽前提早三十分鐘以上到達現場交接並合照，下次看到他們有黑眼圈記得幫他們打氣一下。　圖片來源：筆者自行拍攝

半馬結束後現場有國軍娃娃的熱舞表演。　圖片來源：筆者自行拍攝

醫護鐵人創辦人陳彥良與主辦單位鳳山慢跑團的理事長楊明道合照。　圖片來源：筆者自行拍攝

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們#撒隆巴斯#ORBEA#GARMIN#ZOOT三鐵衣#ROTOR#IRONMAN#ZIV専業型運動太陽眼鏡#諾壯BCAA＃日光巴黎#鐵人工廠#GoHiking 戶外休閒 領導品牌、 #布蕾絲優格#Compresssport壓縮系列#POWERMAX給力貼#MAXXIS#OGIO背包#FlipBelt路跑腰包#HASUS哈卡鞋業#Spenco#SALMING#BLUESEVENTY#277自轉車#澳摩油#Odlo機能休閒服飾#RESTUBE水上救生系列、#gohiking、#injinji印金足五趾襪#活動咖＃277自轉車高雄店#Controltech自行車休息把、#醫護鐵人鹽礦物錠、#醫護鐵人能量核糖 、#SH+自行車帽、#ZIPP、 #EZNIPPON日本通、#運動筆記

A. 醫護鐵人官方網站及新聞報導https://www.ironmedic.biz/

B. 醫護鐵人部落格http://pianopub.pixnet.net/blog

C. 醫護鐵人fb粉絲團https://www.facebook.com/ironmedicteam/

D. 醫護鐵人封閉性fb社團https://www.facebook.com/groups/1559554854338626/

E. 醫護鐵人蝦皮賣場https://goo.gl/y3oyhM

F. 醫鐵鐵人公司官方LINELINE id: @wrz2678xG.醫護鐵人運動筆記專欄https://goo.gl/gGw6e1  

老虎

相關新聞

原力復健／震波治療 運動傷害殺手級武器

2019-03-13 10:27

原力復健／腳底痛怎麼辦？ 原因與治療

2019-03-13 10:16

賽事心得／埔里山城馬拉松 與家人同樂

2019-03-13 10:52

賽事心得／名古屋女子馬拉松 雨中疾行

2019-03-13 10:46

女子全馬奧運標 真的是高不可攀嗎？

2019-03-13 09:33

跑鞋評測／「MERAKI 2」實跑 您會想擁有的一雙好鞋

2019-03-12 15:45

賽事心得／鹿兒島馬拉松 破4大挑戰

2019-03-12 13:51

賽事心得／蘆竹馬拉松 快速道路出現加油團

2019-03-12 13:51

日本人跑遍台灣／蘆竹馬拉松 高手都是外星人嗎？

2019-03-12 11:00

焦點人物／勇者無懼的斷趾跑者──王子銘

2019-03-12 10:54

青年盃萬米決賽 吳睿恩突破個人最佳

2019-03-12 10:46

帶小比跑旅台灣／埔里山城馬拉松 欣賞哲學之道的美景

2019-03-12 10:37

賽前情報／萬金石馬拉松 330列車配速策略

2019-03-12 10:31

賽前情報／萬金石馬拉松 530列車配速策略

2019-03-12 10:11

賽前情報／萬金石馬拉松 445列車配速策略

2019-03-12 10:04

賽前情報／萬金石馬拉松 430列車配速策略

2019-03-12 09:42

萬金石運動博覽會 「日本女版川內」吉富博子登台

2019-03-11 19:10

最強市民跑者 蔡雅安3度挑戰萬金石馬

2019-03-11 15:15

賽事心得／京都馬拉松 哭到上了日本的節目

2019-03-11 10:25

賽事心得／鳳山跑三校馬拉松 純練跑「不起笑」...

2019-03-11 10:02

賽事心得／東京馬拉松 風大雨大我不怕！

2019-03-11 09:58

賽事心得／台北國道馬拉松 雨神同行續逆風高飛

2019-03-11 09:17

賽前情報／萬金石馬拉松 315列車配速策略

2019-03-11 09:11

影／丫拖vs.運動鞋跑步趣味實測 竟然只差1秒！

2019-03-10 17:06

賽事心得／棲蘭越野挑戰 尋找「撞到月亮的樹」

2019-03-10 16:51

賽事心得／2019鹿兒島馬拉松 報名容易美食又多

2019-03-10 16:47

賽前情報／2019萬金石馬 4小時配速策略

2019-03-10 16:15

賽前情報／2019萬金石馬 5小時配速策略

2019-03-10 16:09

賽前情報／2019萬金石馬 345配速策略

2019-03-10 16:00

賽前情報／2019萬金石馬 4小時15分配速策略

2019-03-10 15:51

國道馬拉松 傅淑萍女子全馬2連霸

2019-03-10 14:55

蘆竹濱海馬「禁止飛行」 日本男女選手雙破紀錄最強

2019-03-10 12:48

台版女川內蔡雅安 最強市民跑者三度挑戰萬金石

2019-03-09 12:40

跑友服務／萬金石馬拉松 運動筆記配速列車

2019-03-09 06:00

體驗活動／最佳配速員 華為運動手環體驗

2019-03-09 06:00

賽事心得／古都馬實習醫生鬥格 沒值班就跑步

2019-03-09 06:00

賽事介紹／喝到飽！2019嘉義國際啤酒超半程馬

2019-03-09 06:00

跑友服務／萬金石515配速計劃 一定要跟上好嗎!

2019-03-09 06:00

旅行兼跑步 2019鹿兒島馬拉松

2019-03-09 06:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士近期勝少敗多 教頭柯爾有感而發

2019-03-12 17:25

NBA／單季三分球破300顆 哈登史上第2人

2019-03-12 14:32

NBA／伊巴卡揮拳被趕出場 暴龍教練憂禁賽

2019-03-12 12:08

MLB／哈波打槍國民 原因是合約要到65歲才領完

2019-03-12 11:36

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

NBA／真正的板凳暴徒！ 威廉斯替補得分居史上第一

2019-03-12 14:55

日職／王柏融維持手感 火腿這兩人火力更猛

2019-03-12 18:16

NBA／魏聖美傳訂婚 情訂傳奇球星之子

2019-03-12 10:30

日職／巨人葛雷諾轟垮軟銀 陽岱鋼打擊率3成89

2019-03-12 15:03

NBA／回應布萊恩建言 西蒙斯：努力變更好

2019-03-12 18:41

NBA／衛少、施羅德合拿47分 雷霆本季橫掃爵士

2019-03-12 11:58

NBA／華克40分不夠 火箭擒蜂收9連勝

2019-03-12 11:18

UBA／連兩年攻蛋 決賽門票3分鐘搶光

2019-03-12 12:50

MLB／馬林魚需要先發深度 官網記者挺陳偉殷

2019-03-12 11:22

NBA／不限制詹姆斯時間 華頓：視情況而定

2019-03-12 13:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

NBA／快艇飆140分創本季新高 轟垮綠衫軍防線

2019-03-12 13:21

NBA／伊巴卡揮拳代價 禁賽3場損失千萬

2019-03-13 08:59

日職／王柏融連6天未實戰 火腿16安狂電廣島

2019-03-12 15:38

NBA／杜蘭特右腳踝扭傷 碰火箭免戰

2019-03-13 09:17

12強賽／一定要比下中華 南韓將到泛美賽情蒐

2019-03-12 17:04

NBA／對衛少不禮貌 爵士永久禁該球迷進場

2019-03-13 10:00

中職／球速151公里！熱身賽索沙飆暈猿

2019-03-12 23:42

NBA／又與場邊球迷口角 衛少稱對方種族歧視

2019-03-13 09:50

NBA／詹皇灌籃秀撂倒公牛 湖人結束5連敗

2019-03-13 10:40

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

NBA／騎士痛宰暴龍 伊巴卡上演全武行

2019-03-13 00:18

印地安泉女網／斷謝淑薇連霸夢 詹家姊妹闖4強

2019-03-13 08:27

中職30年／汾條伯邊賣邊聽 烤香腸也烤棒球情

2019-03-12 18:59

MLB／4天內5台將遭下放 陳偉殷定位待觀察

2019-03-12 23:37

中職30年／不論起落都堅守崗位 比賽的守護者

2019-03-12 19:03

NBA／威廉斯超越父親紀錄 柯瑞不忘虧老爸

2019-03-13 10:20

NBA／續寫不放棄勵志故事 英格倫感謝球迷力挺

2019-03-13 10:40

MLB／黃暐傑下放遊騎兵2A 台將剩3人春訓

2019-03-13 09:01

中職／索沙優質先發奪勝 猿隊小將邱丹3安猛打

2019-03-12 21:39

WSBL／台元劉君儀生涯3千分史上首人 感謝嚴凱泰

2019-03-12 21:01

NBA／今日戰績表 綠衫軍厄文雙10卻只讓快艇僅掉漆

2019-03-12 13:19

足球／皇馬找救世主 席丹離開10個月回鍋掌教鞭

2019-03-12 12:03

印地安泉網賽／8強魔咒持續 澤瑞夫爆冷落馬

2019-03-12 14:14

中職／獅隊上半季主題日 超人力霸王又來了

2019-03-12 20:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top