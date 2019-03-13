賽事心得／跑三校馬拉松撞鬼 你還願了嗎？

2019-03-13 10:06 運動筆記 Medic Iron



什麼樣的賽事跑步會看到牛鬼蛇神？什麼樣的場地一年只能跑一次？而且還要申請通過才能跑？沒錯~連續十年舉辦。連續五年獲得四顆星優質賽事評鑑的跑三校馬拉松，在高雄陸軍官校跑出了名堂！ 因為跑友有機會透過獲得造型獎隔年報名費優待的福利，所以這場賽事也吸引了大批角色扮演的參賽者，各神祇及牛鬼蛇神紛紛出籠，裝扮更是五花八門，從西遊記系列（唐僧沙悟淨豬八戒牛魔王鐵扇公主）到雷神及錦衣衛，各種爆笑的造型，讓許多參賽者爭相合照。

每年的固定路線，陸軍官校司令台起終點→陸軍步兵學校→中正國防幹部預備學校折返(原路返回)，乍看下似乎容易，但其實但整體路線偏向越野，軍校中上下起伏的地形加上半馬限時三小時全馬限時六小時的關門時間更是挑戰著參賽者的實力。

1.賽事名稱：2019鳳山跑三校越野馬拉松

a. 近4年評分：

2019 2018 2017 2016 平均分數 4.2 4.3 4.2 4.2 評分人數 88 83 37 124

b. 2018年評分：

參賽費用 補給品 紀念品/衣服 賽道/風景 報名流程 成績/證書 4.1 4.2 4.0 4.2 4.4 4.1

賽事網友評分 資料來源：運動筆記官方網站

2. 活動日期：3月

3. 舉辦屆數：10屆

4. 主辦單位： 高雄市鳳山慢跑協會

5. 地點： 鳳山區陸軍官校

6. 【報名日期】2018/10/10 10:00 ~ 2018/11/09 23:59

7. 賽事特色：賽道旁很多軍式裝備非常有趣、角色扮演的參賽者眾多

8. 報名相關連結：官方網站

9. 特殊事項：港澳陸籍人士無法參加，一般人士平常亦無法進入的賽事場地。

10. 參賽費用：

報名項目 人數上限 報名費 晶片押金 42.195KM 1500 1000 100 42.195KM無敵y拖組 500 1000 100 21.7KM 2500 900 100 21.7KM無敵y拖組 500 900 100 3KM 1000 400 0

11. 競賽組別：42.195 km、21.7 km、3 km

12. 氣象資訊：天氣晴，2019/03/10當天開賽氣溫約攝氏23度c

13. 賽事介紹：

記憶裡軍區始終是個神祕的地方，只要沒有相關業務許可，那怕是在同一個營區裡也很難四處走動，於是那些年當兵的日子在心裡就默默地幫自己許個願，能夠以平民的身分自由地出現在軍區，看看風景吃吃美食，然而，全台極少數的軍區路跑，便成了實現願望的方式。

這場連續主辦十年的路跑賽事，原定在2018年就已經宣告為最終回了，但可能又因為廣大跑友迴響今年又再次復出，觀察報名人數總計超過２千人的陣仗，在路跑熱潮退後能有這樣的成績實屬不易。細細觀察，主辦單位其實有許多貼心及特別之處，首先，整體賽道僅有5%在一般車用馬路上（而且還是單向全封路），其他的皆是在軍區中，避免了因為交管而導致的風險，加上均勻分布的工作人員及軍方人士，整體賽安規格非常高；再者，主辦單位行之有年的入選角色扮演跑者便有報名費優惠的制度，更是吸引了大批變裝跑者參加，讓賽道上增添許多樂趣，最後，主辦單位居然找來了一台小籠包餐車直接進駐補給站，現場蒸給參賽者食用更是令人會心一笑，美中不足的是，全馬需要重複同樣的路線兩次，在實戰中，確實會令人有點厭世，可是如果是以欣賞風景的角度參賽，也倒是樂事一件，小編這次特別拍攝了一些沿途景點的相片，讓我們一起看下去吧~

有著倫敦大笨鐘造型的中正堂起跑後四百公尺便可以看見。 圖片來源：筆者自行拍攝

跑過精實橋、覺民樓來到黃埔湖

後山戰鬥教練場有著令參賽者吃不消的爬坡，沿途看到穿著主辦單位提供的迷彩參賽服的跑者很像一群士兵來陪跑。 圖片來源：筆者自行拍攝

著名四八高地，在此可一眼望去整個軍校戰鬥教練場。 圖片來源：筆者自行拍攝

後山上有放置國軍汰除裝甲戰車。 圖片來源：筆者自行拍攝

亞洲最大的軍事訓練學校金湯校區位於鳳山灣子頭，總面積152公頃，校區縱長2200公尺，橫寬400公尺，是目前國內最具規模之現代化兵科學校。 圖片來源：筆者自行拍攝

昔日空軍精銳戰機F-104與F-100陳列在預校一角。 圖片來源：筆者自行拍攝

變裝跑者帶著超有創意的氣球樣式嘯天犬。 圖片來源：筆者自行拍攝

陸軍步兵訓練指揮部。 圖片來源：筆者自行拍攝

途中另一個中正堂。 圖片來源：筆者自行拍攝

圖十二 國軍精神標語及超大型戶外海報。 圖片來源：筆者自行拍攝

國軍現役裝備。 圖片來源：筆者自行拍攝

為數眾多的變裝跑者。 圖片來源：筆者自行拍攝

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目不暇給的變裝造型。 圖片來源：筆者自行拍攝

其實賽道還是有很高的平路比例的。 圖片來源：筆者自行拍攝

主辦單位安排小籠湯包餐車直接進駐補給站，免費現點現吃，讓溼冷的天氣有著暖暖的幸福感。 圖片來源：筆者自行拍攝

休息站有提供老虎牙子免費飲品及超誇張的氣球造景。 圖片來源：筆者自行拍攝

高低起伏的坡讓許多參賽者頻頻發生抽筋的狀況。 圖片來源：筆者自行拍攝

補給站數量標準，且提供降溫海綿。 圖片來源：筆者自行拍攝

相較於高雄國際馬拉松的城市巡禮，鳳山跑三校能見証國軍各式裝備與訓練場地，還能邊看平常見不到的古蹟，難怪跑三校得以維持高人氣吸引選手們年年來報名參賽。

幕後花絮

直接在休息區煎起蛋餅的伊果鐵人們。據說熱情的團長傳哥每年都會在這一場賽事幫選手們拍照留念 圖片來源：筆者自行拍攝

開賽事時選手們與醫護鐵人們的合照。 圖片來源：筆者自行拍攝

醫護鐵人們往往要在開賽前提早三十分鐘以上到達現場交接並合照，下次看到他們有黑眼圈記得幫他們打氣一下。 圖片來源：筆者自行拍攝

半馬結束後現場有國軍娃娃的熱舞表演。 圖片來源：筆者自行拍攝

醫護鐵人創辦人陳彥良與主辦單位鳳山慢跑團的理事長楊明道合照。 圖片來源：筆者自行拍攝

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