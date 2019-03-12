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焦點人物／勇者無懼的斷趾跑者──王子銘

2019-03-12 10:54運動筆記 卡斯

2018

台北馬拉松博覽會，王子銘受邀向跑者們分享他的田徑歷程（圖片來源：Lucas Wu）

當你的人生正處在各方到位、準備衝刺的時刻，卻碰上老天開的玩笑，無預警地奪走你不可或缺的事物，如果受到如此大的挫折時，你會怎麼做？自怨自哀的放棄自我？找尋出路給自己沒想過的機會？還是就算知道重來很辛苦也想要努力嘗試？就算無法回到顛峰仍想奮力一搏看看自己的極限？

跑步對子銘來說，是生活、是態度、更是不可或缺的一塊（圖片來源：Lucas Wu）

王子銘，出生在新北市汐止，從小就熱愛跑步的他，不惜每天花上兩個小時以上的通勤時間也要就讀基隆正濱國中加入田徑隊。進入田徑隊後，既使每天過著照三餐訓練的生活，做著自己喜愛的事情也甘之如飴。最後在自己努力下，也順利考上他心中的唯一志願──國立體大，正式展開他的國手之路。

進入了國體大，過去場上那些敬佩的好手們，變成了學長姐、變成一起訓練的夥伴，不管在訓練上的強度、或是夥伴們的實力都大大提升下，在子銘心中產生的不只是緊張與壓力，更多的是期待與努力。但老天在這個時刻卻開了他一個大玩笑。一場車禍，兩台機車互撞，乘坐在機車後座的子銘被拋飛，更痛失他右腳的三隻腳指頭。這時候的子銘才大學一年級。

考上國體大是子銘心中的唯一志願，如願披上戰袍奔馳賽場，更是一件很驕傲的事（圖片來源：王子銘）

「我還能跑步嗎？」現實並非童話，醫生的否定答覆讓子銘感到絕望。看似就要展翅高飛的他如同被判了死刑。想想對於大部分的人來說，遇到這樣的意外，「放棄」是腦海中一定會閃過的念頭。子銘也是。躺在醫院的日子裡，幾乎不發一語，只是默默拿著手機玩著，既使跟同學聊著學校發生的事，也覺得似乎與自己無關。

出院後的子銘，不想回學校，也不想要復健，更刻意地不想接觸有關田徑方面的消息，「休學找工作吧！」這是當時子銘腦海的唯一想法。直到接到來自高中恩師，也是我國前奧運國手──吳文騫的電話。內容是吳文騫正準備進行一場針對全民跑者的演講，邀約子銘陪同他參加。當時不想碰觸田徑的子銘萬萬沒想到，這份無法拒絕的邀約，卻轉換了他的念頭。

子銘與他的恩師──吳文騫。（圖片來源：王子銘）

「其實演講的內容細節我也記不太清楚，但讓我印象很深刻的是，台下的市民跑者們，從他們身上感受對跑步的熱愛與執著，就像喚醒那個熱愛跑步的自己，才發現自己好像根本離不開跑步。」

子銘更表示，這讓他想起這段期間以來，所有鼓勵他的人事物，其實沒有人放棄他，但他卻先放棄了自己。於是，子銘聯絡了也一直鼓勵他重新站起來的大學導師，希望重回校園、重回賽場。

每當提到恩師吳文騫時，子銘總是感動得忍不住情緒（圖片來源：Lucas Wu）

下決心是好的開始，但復健又是另一個辛苦的過程，從恢復到正常走路已經不是簡單事，而在回復訓練過程中，少了三隻腳趾的支撐，子銘沒有辦法做到完全的推蹬，未來不只會跑得更辛苦，也比其他選手更容易產生代償受傷。但很幸運的，在這樣辛苦的過程中，一個新的身份陪伴著子銘，那就是 NRC Pacer。在恩師吳文騫的鼓勵下，既然無法馬上回到選手的水準，透過配速員來協助他人又輔助自己練習似乎也是一個不錯的選擇。而擔任配速員後，原本個性較內性與害羞的子銘，開始學習怎麼向其他人介紹自己，甚至還要學著怎麼與跑者交談與鼓勵，讓他們對跑步才能更有信心，這對生來就是選手的子銘來說是個全新體驗，原來跑步不單單只有競技一條路，利用跑步技能讓很多人受益的，這是讓子銘從未預料的事。

王子銘以 NRC 配速員的身份帶領 Fast42 成員挑戰 2018 台北馬拉松全馬賽道（圖片來源：運動筆記）

很剛好的，這時台灣正蔓延一股全民跑步的風氣，除了每週末滿滿的路跑賽事，跑步訓練營與課程更是市民爭先恐後的報名。懂得與人用跑步來互動的子銘，也開始接觸授課的機會。「有一名碰到全馬瓶頸的跑者，在我建議下決定改變訓練方式，照著我開的菜單一步一步來，如今不只突破幾年來無法突破的瓶頸外，更達到他從來沒預期到過的目標，這不只讓我替他感到開心外，自己也倍感驕傲。」

體驗到「成功不必在我」的精神，子銘感到非常有成就感。從授課的過程子銘也感受到，對這些市民跑者來說，雖然跑步只是他們平常生活的嗜好，但他們對於跑步的熱情與執著是比很多選手來還的努力與積極，這樣的精神似乎提醒也是選手的子銘，更給了他回到賽場上的動力。

「我後來才發現，這不是單單只是我在教學員跑步，學員們也在教導我，這是一種互相激勵的效果。」

看似教導學員怎麼跑得更好，但子銘認為，他從學員們的身上學到更多（圖片來源：王子銘）

經過這樣起伏的洗禮，重回選手身份的子銘心態也有了轉變，「突破自己」成了他唯一的目標，而這樣的目標才是讓自己進步的的最佳動力。

2018 台灣國際田徑公開賽男子 5000 公尺項目，對大多選手來說，就如同一般比賽般的準備與熱身，但對準備了重回賽場的子銘來說心裡格外複雜，面對這熟悉又有點陌生的田徑場，他告訴自己「專注、突破」，最後子銘跑出 15:52.40 的成績，雖然不是第一，但子銘很驕傲的表示，他毫無保留的去面對這 15 分鐘多，最重要的是，一直相信他的恩師──吳文騫也在看台一起全程的陪伴他。

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對於重回賽場的子銘而言，對手就是自己，在 2018 台灣國際田徑公開賽，子銘毫不保留跑出 15:52.40 的好成績（圖片來源：運動筆記）

順利從國體大畢業後，子銘對自己未來的計畫更加的明確，一方面繼續用著配速員與教練的身份協助更多的市民跑者突破自己外，自己也回到自己成長的基隆中山高中帶領他的學弟妹。而面對選手這個身份，他更是積極對自己設下多目標，從去年在日本上尾半程馬拉松，以 1:12:15 的成績刷新自己個人最佳登上全國 58 傑，子銘表示，未來他會在路跑方面繼續突破，並以全馬跑進 2 小時 30 分以內的目標前進。

開始積極參加路跑賽事的子銘，努力在每一場比賽中突破自己（圖片來源：網友裕峰）

當現在的子銘面對這個「老天給他開的玩笑」時，他已不再消極、怨天尤人。反而會以「倒不如說這是我生命中的一個挑戰以及選擇」的態度來看待。

「任何事你都可以選擇要用正面或是負面的態度去面對，沒有行不行，只有要不要。」子銘更感性的表示，他很幸運，一路上有許多幫助他的貴人，因為他們，才有重新站起來的王子銘，尤其是一直都相信他的恩師－吳文騫。子銘皮夾裡永遠放著那張與吳文騫合照的拍立得，這是在他車禍養傷期間，吳文騫為了鼓勵而贈與他並在照片上寫著「勇者無懼」四個字，而子銘堅定表示「這四個字與老師支撐我挺了過來，未來我也會以這個精神繼續跑下去！」

一張老舊的拍立得照片，字跡也快消失不見，但對子銘來說這是他最重要的信物與激勵（圖片來源：王子銘）

王子銘各項最佳個人成績
項目成績賽事／時間
5000m15:31全國運動會／2013.10.24
10000m32:20.60全國中等學校運動會／2013.04.13
半程馬拉松1:12:15日本上尾半程馬拉松／2018.11.18
全程馬拉松2:39:33台北馬拉松／2018.12.09

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