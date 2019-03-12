青年盃萬米決賽 吳睿恩突破個人最佳

2019-03-12 10:46 運動筆記 卡斯



108 年度新北市全國青年盃田徑錦標賽，今天在板橋第一體育場正式登場。國內各個一線田徑好手都有出現在這次的參賽名單中，其中也包括台灣最速男－楊俊瀚也出現在本屆 100 公尺項目的名單，替本屆青年盃增加許多話題性與期待。

男子萬米在無雨低溫的絕佳好天氣下開賽 (圖片來源：Lucas Wu)

結束連續大雨的日子，今日多雲無雨、氣溫又偏低，是最適合跑步的好天氣。率先登場為公開男子組 10000 公尺決賽，本屆參賽名單星光熠熠，雖然何盡平、葉日鴻、鄭瑞竹等幾位好手臨時告假缺席，仍不影響賽事的精彩程度。

鳴槍起跑後，「印帝」周庭印馬上以領頭羊的姿態跑在領先集團的首位，許多選手也展現突破的野心紛紛跟上，讓領先集團形成多達 10 人以上的景象。不過在一圈約 75~76 秒的速度下，這樣壯觀的景象也隨著距離的拉長，使得有些選手開始吃不消而一個個跳車。

今日選手們展現滿滿鬥志，開賽跟緊領先集團 (圖片來源：Lucas Wu)

賽事進入了中段，領先集團仍有超過五人以上的人數穩定前進，而除了開賽就開始領跑的周庭印外，曾廷瑋、周鴻宇等其他選手也輪流出來領跑穩定配速。賽事一直進行到最後 2 公里，領先集團剩下周庭印、吳睿恩、賴芸鋒三位選手的較勁。

周庭印(右)、吳睿恩(中)、賴芸鋒(左)是領先集團內緊咬到最後的三位選手 (圖片來源：Lucas Wu)

三人緊密的陣形維持到最後一圈，周庭印率先攻擊，而吳睿恩緊跟不放，賴芸鋒選擇維持原本配速而慢慢掉離首位的競爭行列。到了最後 100 公尺，兩位選手依舊緊咬彼此，幾乎是以平行距離前進。

最後，吳睿恩奮力加速以 32:04.85 一秒不到的些微差距拿下勝利，而這出色的成績不只讓吳睿恩突破他的個人最佳，也登上了全國百傑第 59 傑。而在後的賴芸鋒以也 32:12.42 刷新他的個人最佳拿到第三，並擠進第 68 傑。

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周庭印(左)、吳睿恩(右)較勁到終點前才分出勝負 (圖片來源：Lucas Wu)

賽後，周庭印對自己跑出第二名的成績不甚滿意。談到自己的近況：「去年底的台北馬拉松結束後，可能身體疲勞等多種因素，跑得不是很順，不斷的調整到現在也無法恢復該有的狀態。」但周庭印還是正向的表示，剩下的項目－3000公尺障礙 以及 週末的重頭戲－萬金石馬拉松，不管狀態如何，他一定都會全力以付，將最好的自己表現出來。

以突破個人最佳拿下第三的賴芸鋒，往後表現備受期待 (圖片來源：Lucas Wu)

從今天開始為期五天的青年盃，歡迎喜愛田徑的朋友們，踴躍前往板橋第一體育館替選手們加油！

108 年度新北市全國青年盃田徑錦標賽 男子10000公尺決賽成績

排名 選手 單位 成績 1 吳睿恩 高雄市仁武高中 32:04.85 2 周庭印 國立體大 32:05.59 3 賴芸鋒 國立臺灣體大 32:12.42 4 周鴻宇 高雄市左營高中 32:38.36 5 曾廷瑋 國立臺灣師大 33:15.27

賽事資訊

賽事名稱：108 年新北市全國青年盃田徑錦標賽

競賽地點：板橋第一運動場（新北市板橋區漢生東路 278 號）

競賽時間： 108 年 3 月 11 至 15 日

詳細賽程：青年盃田徑賽程【延伸閱讀】- 新北青年盃展開大逃殺 豪華名單出爐

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