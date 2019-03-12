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運動筆記2019 新北市萬金石馬拉松-配速列車全馬組5小時30分配速計劃攻略【配速列車】2019萬金石馬拉松4小時45分配速策略
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賽前情報／萬金石馬拉松 445列車配速策略

2019-03-12 10:04運動筆記 Suya Liu

新北市萬金石馬拉松，在2019 年將邁進第17屆，經過多年的經營努力，成為全臺唯一國際田徑總會認證的標籤賽事。 今年運動筆記配速列車將再度為各位跑友服務~~

本次運動筆記配速列車將安排全馬，11 班車，從3小時，每15分鐘一班，末班車為5小時30分，合計40位車長。萬金石是我本人擔任最多次配速的場次，2019 年將是我第三年參加萬金石配速任務，2017，2018 年我都是擔任最後一班列車5小時40分的關門壓線列車。2019 年我則是與美麗強妮女神，跟運氣最好的耿豪一起擔任4小時45 分配速員。

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萬金石路線 & 配速策略

萬金石路線起伏並不大，除了32K 的獅頭山上有個長陡坡外，其餘都是起伏比較小的平坦路線，原則上會以6:35~6:43 (含補給) 均速進行，每2.5K 即有一個補給站，2.5K為水站補給，5K 為食物補給，4:45列車每站皆會進站，預計每站停留15~20秒，進站會放慢腳步，提醒跑友補給，在32K 的長坡或是21K 折返後的逆風都是比較要注意的地方，列車長會沿途幫大家加油打氣，請放心跟車

截圖自萬金石官網

如何找到列車長

本場賽事採取分區起跑機制，配速列車也依照不同的配速區間安排在適當的起跑區，當天4小時45 分的列車，會在C 區起跑，身穿淺綠色配速背心，背後掛PACER識別布，頭上綁有標示完賽時間的氣球，以6:35~6:43 的均速前進，要跟車的跑友請注意一下氣球跟均速的時間，以不快於預定時間(大會時間)三分鐘為原則抵達終點。

有關配速班次詳如下：

運動筆記官方賽事文: https://goo.gl/w3QtD6 

PACER識別布

萬金石馬拉松
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