賽前情報／萬金石馬拉松 430列車配速策略

2019-03-12 09:42 運動筆記 力奇



「萬金石馬拉松」應該是每個跑者都ㄧ定想參加的賽事！如果沒跑過，除了有點落伍之外...還看的出你的人品...

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原因，「國際田徑協會銀標認證」是全台灣最有國際氛圍的馬拉松；「最壯麗的海岸風景」老梅、白沙灣、女王頭...都在附近，可說最美的海岸風景都在這裡；「寬敞的舒的賽道」舒適的海風寬敞的賽道，怎麼去怎麼回，還可觀賞到迎面而來的前段高手的較勁...但，不見得是想來就能來，因為需要「抽籤」。

因此，「萬金石馬拉松」除了是跑步能力、迷人賽事、國際規格...更是運氣。能來！？那麼就是「人品不錯」。

跑者與萬金石馬拉松

萬金石馬拉松的地點對於跑者來說，應該不太陌生，原因就是「Mizuno接力賽」也在此地舉行，因此來到這裡，就會想起熱血奔放的接力賽，說到這似乎每個跑者都有說不完的故事。

2016萬金石馬拉松的百人車隊(圖片來源：運動筆記)

適合比賽的月份通常是二、三月以及十月、十一月，當然上述的「Mizuno接力賽」以及「萬金石馬拉松」也都在這些月份舉辦，帶點溼度不會炎熱，因此更容易創造佳績，而有時會碰上下雨、逆風...讓賽事充滿了許多考驗，讓每個跑著更燃起人定勝天、冒險氾濫、勇者無懼的鬥志，就是「一定要完成萬金石馬拉松」啦。

道路分析

「萬金石馬松」以地名來命名，也就是橫跨了萬里、金山、石門三個地區，只有在出發地路線微幅不同，主要道路可說是「怎麼去怎麼回」，所以除了享受滿滿的天海一線，還可以近距離看到國際級選手奔跑的英姿，可說是在比賽中另一個迷人的地方了！

每隔2.5km就有個補給站(圖片來源：2019萬金石馬拉松)

有二處比較急的上坡(圖片來源：2019萬金石馬拉松)

萬金石有坡度嗎？是有的，但是不多，在去程前7km和終點前的5km是在山區，因此有上上下下的緩坡，高度爬升50m左右，因此這二個關卡，會是整趟42km最虐心的地方，但，只要想想，ㄍㄧㄣ完上坡很快就下坡，然後再熬過ㄧ組上下坡，幾乎就算pass啦！

你適合哪種配速？喜歡跑步的430列車

這場「萬金石馬拉松」，我們共有從300~530， 每15分鐘一班的配速列車帶領。

15分鐘一班(圖片來源：運動筆記)

我擔任配速員大概有20場左右的經驗，全馬則大多執行4小時至4.5小時完賽區間，常有人問我「初馬」或是「沒很快」適合哪種時間完賽，我認為430是最棒的速度區間。

怎麼說？「全馬430」是因為在有「跑步習慣」後，速度大概是1小時完跑10km，這1小時10km也就是，「全馬430」的首要條件，而全馬430平均速度是6:23/1km，因此只要1小時能夠完成10km，那麼你絕對擁有並430列車的乘車券。

「430列車」均速是在6:24/1km....，速度區間會是在6:15~6:30/1km，算是看起來有點難又不太難的速度，但是，如果你有好好練習跑步，想要再往前邁進些，430列車將會是ㄧ個很好的選擇唷。

430列車的配速策略

依據往年萬金石馬拉松的經驗，就是會有不太親民的海風吹來，風大的程度可說是逆風風翔了，所以，我們會組破風隊形，幫你破風幫你擋雨，你可以跟著我們安然的在6:23/1km跑步，然後在順風時和我們say Goodbye(當然還是希望不要走)。也可以以我們為標的，就好好享受這430列車吧。

我們在萬金石逆風飛翔(圖片來源：)

整趟我們會維持在6:20/1km，補給站我會稍微降速飲水，但拿了就走不會停，想休息的可以稍作休息後追上，還是要說，430配速是舒適的6:20/1km，歡迎有跑步習慣的跑友們，或是想輕鬆欣賞風景的跑友們一同搭乘囉。

全馬430適合哪些跑友搭乘：

>>>月跑量建議150km以上。

>>>每週有跑步習慣，週跑量30~40km。

>>>10kmㄧ小時能完成，且為輕鬆跑。

>>>半馬完賽接近2:00。

>>>有單次跑步超過30km以上。

430列車的車長們

最後，還是要介紹本次的列車長。

力奇：不是個「天生就喜歡跑步」的人，29歲前可說是運動絕緣體，現在跑步對我來說是種寄託，我用跑步學習領悟、咀嚼人生，珍惜享受每個跑步的當下。

國維：專注的練習，以跑步沈澱心靈，喜歡跑步、騎車、登山、露營，全馬PB 3:12，並且持續刷新中！一起與國維約好破PB吧！

旻建：因為跑步，讓我勇敢面對每件事；跑步就只有累積，沒有不練習就出現奇蹟。一起來挑戰自己的極限，解鎖自己的潛能吧！

結語

「馬拉松」是意志力與體力的考驗，是堅持與努力不懈的象徵。42公里漫長且遙遠，就算失敗了也無妨，但要記得挑戰過，還有總有天要挑戰成功。

「萬金石馬拉松」對我而言算是個重要的指標，記得那時參賽出發時冷到會抖，水窪、雨水...5km左右就全身濕了，而之後，每當下雨我仍然堅持跑步，有時雨打在身上，我內心則嘶吼著「萬金石的雨我都跑完了，這雨算什麼！！」。