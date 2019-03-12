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運動筆記破4再挑戰 - 鹿兒島馬拉松2019快速道路出現加油團~好驚喜的蘆竹馬
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賽事心得／鹿兒島馬拉松 破4大挑戰

2019-03-12 13:51運動筆記 米爸

前言

喜歡上跑步已經第十個年頭。而旅跑已經是第三次，16年阪馬、18年德島馬...今次比賽的從中籤開始（東馬抽不到啦...）由訓練到踏上起跑線的一刻都盡量做到全力以赴～德島馬中暑，遺憾的4:02，使我這次在終點線上遇見一個更好的自己。由準備適合自己的課表、到實行、到改良...從之前的失敗中學習，將可能導致失敗的因素剔除~為了要跑出相應跑力的成績跟不再在終點前爆掉的前提下...開始準備第四馬的訓練~

訓練篇

由十一月開始到三月初比賽日...每日早上五時許的早課easy run、每週一次去運動場衝圈、週末的長課就以兩小時起加山路練上坡...(雖然我最長課都只是25K左右...)上班午飯時間跑double~週休一日帶孩子~課表背後的原理其實我並非100%了解，但重點很清楚就是要合理+持續跟上~上次認真練課表的都差不多，比較上只是今次更有系統、更勤力去執行。訓練分了基礎、進展、顛峰跟賽前調整期。亦是網上海量課表嘅樣式。週跑量增加到60K左右，月跑量由170K到270K都有...有言有練就有、無練就無，你跑過的里程不會背叛你。都希望自己在照顧家庭跟興趣中作了最大限度的平衡。由於家庭的關係不能夠跟跑班、不能夠參與團練。唯有好好面對自己，好好吃下課表。

成果

顛峰期後，二月中的練習10K跑入48分，渣打半馬超速跑出PB 1:43，跑力大致上已夠破四~比較擔心就是長課不夠長...另外體重減到大約64KG左右。剩下的只欠客觀因素，如比賽天氣、身體狀態等。賽前篇：選擇鹿兒島馬是因為賽道起伏不大，多是緩坡。適合做時間的賽道。（重點是東馬抽不到！）加上香港直航鹿兒島只需三個小時。賽前一直看預測落下雨偏凍，做好雨戰的準備。今次賽前一週認真執行改良版肝醣超補、同時配合減量。亦將一切行程排在跑完之後，希望做足準備。賽前一日到酒店附近的中央公園報到便乖乖吃晚飯休息。可惜賽前症候群還是令我睡得不好，早上四點匆忙起身食麵包...

比賽篇

準備好行裝到街上發現陰天無雨，除了地上積水之外不太冷，決定背心加袖套再外加即棄雨衣。這可是破PB的好天氣!大會的安排都尚算流暢，地方賽事來說他該有的都有。(當日公佈有1萬2千人左右)寄物的地方在起點附近的地下停車場，寄完行李出來發現已經要上線。連上廁所跟慢跑熱身都不夠時間，匆匆趕到隊中作一點點熱身。報名時的4:02成績被排在C block起跑，日本破4大概是基本。而我本來只打算net time破4所以完全沒想到留意gun time差多少...(小插曲: 起步前見到櫻島火山噴灰)

一開始認定跟好4小時的列車，會方很貼心的安排了不同顏色氣球區分不同時間的列車。跑到4K左右用了半分鐘上廁所，多少有打亂陣腳。一開始先經過鹿兒島市區跑去郊外、沿路氣氛很好~到10K後就沿錦江灣北上到姶良折返眺望櫻島火山，一路有高低起伏，但不算難跑~而路上的打氣仍然不絕，完全感受到當地人對賽事的投入及對跑者的支持!

沿路跟好4小時列車，看配速他們都有餘裕，在10K跑開了之後一直在跑在他們前面，一路維持5:30左右的速度，保守起見只訂立破4為目標不敢提速，半程折返狀況良好，只要不爆掉破四在望。另外心中很明白作為慢腳要拼成績就不能享受各式各樣的補給...自己全程都跟好部署，備好果膠鹽糖、補水/ 運動飲品/ BCAA。到尾段列車提速劍指3:50但我已跟不上。而破四時間則仍然安全。到仙嚴園後大約最後兩公里回到市區，見大會時間都可以破4就出盡全力跑向終點～終點前4小時列車長大叫附近的跑手仍夠時間破4，為大家打氣！而我在最後一百米跟列車長們擊掌就衝線停錶～

分享

10K:  56:19

半程: 1:57:53

42.195K: 3:56:10 (Gun Time 3:58:42)#PB 4:02  -> 3:56

然後我轉身鞠躬，多謝路上的一切。多謝四小時內，四個月訓練以來，這一年以來的一切。

感想

其實在沒有傷病，準備充足的情況下踏上起跑線已經贏了。重要的是我覺得自己變強了，是否達到預期目標未必最重要。雖然跟其他資深跑者比較可能我只是個慢腳。但我很高興遇見一個更好的自己，那個為了快兩分鐘而努力吃課表的自己~馬拉松其實就是自己跟自己比賽啊~不得不好好感謝太太跟兒子，這數個月跟賽前的兩日都辛苦了～另外Jay的跑步筆記真的使我獲益良多，作為小粉絲都厚著面皮私訊道謝～破4的目標達成之後...下次又會是為什麼而跑呢?

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