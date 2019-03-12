跑鞋評測／「MERAKI 2」實跑 您會想擁有的一雙好鞋

2019-03-12 15:45 運動筆記 王綉雯



361° 「MERAKI 2」實跑分享

在一年多前逛百貨時第一次看見361這個品牌，之後在馬場上就發現他的出現率越來越高，在去年買了第一雙的361°sensation2。

不同於外國品牌，這來自中國卻在台灣研發的「361°」，鞋版感覺很適合東方人的腳版..舒適穩定，所以當「MERAKI 2」舒適緩震系列一出現，當然不能錯過。

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「 MERAKI 2」舒適緩震系列很想看看他又有什麼新的升級跟修正，運動鞋己經流行了多年的螢光誇張配色，今年的361°系列改走低調單一色系，配色温和了許多。真的好愛這柔柔的湖水藍，迫不及待趕緊穿上跑個幾圈去。

忘了請人幫拍..手機自拍的有點糊大底上方鞋子中間銀灰色跟水藍色部份材質是「QU!KFOAM」。

是他們家獨家研發的避震材料，全腳掌式的QU!KFOAM中底，不只形成絕佳緩衝又兼具彈性舒適感，所以踩起來十分的Q彈，重量227g比我之前那雙少了30g，跑起來當然感覺又更輕盈了。

鞋舌包覆性好不會跑來跑去哦！很喜歡他的鞋舌有一層厚薄適中的支撐，這我很重視的，跑步時腳背才不會一直磨擦鞋帶結，鞋身大面積耐磨無接縫工程網布。

有著極佳的包覆性與舒適感，網布材質很通風透氣，即使跑長距離時腳也不至於會悶熱，我們看一下鞋底中間格紋的部份。

中脊玻纖片QU!K Spine那是他們的中脊玻纖片QU!K Spine，這是避免中足扭轉用的，也可增加穏定性，很酷吧！

後腳跟的包覆性也相當好高度也適中，前腳趾置放空間很足夠。

美觀又有功能性下坡跑時腳不至於因往前衝而抵住鞋子，這樣就不怕黑指甲了，

鞋墊部分快乾透氣貼合腳型，跑了二圈後發現，他橡膠大底的抓地力似乎比之前的更好了，尤其是踩過微濕的路面時也不至於會滑。原來大底後跟採用的是高耐磨橡膠，對長時間跑步者能延長使用性與安全性。

試跳一下，彈性極好哦~因為我的腳是介於一般跟寛楦之間，所以我選擇的是寛楦系列，寬敞的楦頭跑起來讓腳感覺特別舒適，足弓處的輕量支架熱壓技術

讓推進力輕輕帶過，減少了踩踏地面後反彈造成的足弓負擔。

我在選擇跑鞋一向有三要，一要美觀、二要功能、三要價格實在，這雙的美觀跟功能性不在話下。

而入手價其實也算親民，以現階段台面上熱手的馬拉松鞋，相信他的功能性可是配得上他的單價哦！

「寬楦」鞋型每個人穿著的感受不同，還是建議到店面親自試穿比較準確，

以我來說，加上雙厚襪的寛楦跑起來真的很「素西」，就連日常穿著也舒適有型哦！