賽前情報／萬金石馬拉松 530列車配速策略

2019-03-12 10:11 運動筆記 森森



台灣唯一獲國際田徑總會（IAAF）銀標籤認證的路跑賽事「新北市萬金石馬拉松（New Taipei City Wan Jin Shi Marathon）」，將在 2019年 3 月 17 日(星期日)於新北市萬里區翡翠灣風景區，即將熱情開跑。

此次 2019 新北市萬金石馬拉松是屬於國際性賽事，來自各國的跑馬拉松選手們，都齊聚在這一天熱鬧的賽事，一同為自己的實力與體力展現出來，而且是在這美麗的寶島-台灣所舉辦，儘情的享受在美麗的北海岸的優美景色賽道，讓所有的選手都在美景中完成活動，發揮自己最大的體能，大步的奔跑回終點大門。

這場國際性馬拉松賽事活動，運動筆記 - 配速列車是一定要陪伴與服務所有跑者一起參與活動的，陪伴所有跑者一起邁向終點大門而奔跑；這次的配速列車 - 配速班次部份：全馬組配速班次從3小時(300)至5小時30分(530)均有配速，每 15 分鐘安排一班，共計 11 班車且合計40位車長，共同來為所有跑者服務配速的任務。

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配速班次時間如下:

全馬組配速班次 : 3小時(300) / 3小時15分(315) / 3小時30分(330) / 3小時45分(345) / 4小時00分(400) / 4小時15分(415) / 4小時30分(430) / 4小時45分(445) / 5小時00分(500)/ 5小時15分(515) & 最後1班5小時30分(530) , 共計有 11個班次可以搭乘。

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全馬組-賽道部份，每約距離 2.5公里就設置 1個水站，所以跑者可以自己的體力來適度補充水充，讓自己在跑步活動中，可以充份補充所流失的水份；距離約在 7k~ 8k & 35k ~36k 間會有高度約有 45米的高度變化，為上坡與下坡路段，水站設置與高度變化圖如下圖：

2019萬金石馬拉松官網提供

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此次配速最後一班部份 5小時30分(530)配速，由車長: 柯上茗 & 林宗慶 & 森森共 3位車長為大家服務 ； 以平均速度 7'10' ~ 7'20'/km 的速度前進，每個水站停留時間約 20~30 秒時間讓跑者有充份的時間來補充水份，希望可以把搭乘此班列車的跑者，可以在輕鬆與快樂的心情下，來完成此次的全程(42k)馬拉松活動，並且在規定的時間內回到終點大門。 同時也希望這配速最後一班車可以給 - 挑戰初馬的跑者的參考的速度與時間指標，可以讓初馬挑戰的跑者可以在指定的時間內，挑戰成功回到終點大門。

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運動筆記 - 配速列車，希望由最專業 / 最精準 / 最輕鬆與最愉快的心情一起來搭乘前進，配速列車也為所有參與的跑者們 ，一起來順利與平安的完成人生的一場馬拉松賽事! 為大家的努力! 一起加油! 加油! 加油!

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