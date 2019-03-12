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運動筆記破4再挑戰 - 鹿兒島馬拉松2019快速道路出現加油團~好驚喜的蘆竹馬
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賽事心得／蘆竹馬拉松 快速道路出現加油團

2019-03-12 13:51運動筆記 Shelly Shen

要早起又要對抗濕冷的天氣可不是件容易的事，但每每到了會場看到那麼多的跑者不畏風雨的紛紛準時出現，心裡就升起莫名的佩服與感動，大家都是克服了惡劣的天候，志同道合的聚在這裡。

竹圍漁港彩虹橋

等待起跑中

清晨五點多天未亮，雨勢已漸小，起跑後還一度天露曙光，心裡還暗自竊喜天氣要好轉了，沒想到過了21K折返點後，天氣又起了變化，不但下起大雨還有強風吹襲，雨水無情的順著強風打在臉上，在雨中逆風跑歩非常的疲累，腳步一直無法邁開，加上氣溫又低，手都凍僵了。

 

天空看似要放晴

折返點後才是考驗的開始

還好補給站的補給算是豐富，還有現烤的山豬肉非常美味，重點是很意外的在無聊的快速高架道路上，還佈署了鄉親的加油團啦啦隊真的揪感心，在這樣濕冷的天氣他們熱情不減為我們加油吶喊，此時雖然身體濕冷但內心卻是無比溫暖，聽著他們的加油聲很激勵人心，讓我們更有動力不畏風雨的一步一腳印努力前進順利抵達終點，非常感謝。

美味的烤山豬肉

熱情的加油團

順利完賽

這場賽事的賽道安排在西濱快速道路上(台61線)，全程交管封路非常棒（當然免不了又要被用路人罵），也早在半夜已封路，來時經過西濱北上的每個匝道口都有駐守的員警為跑者們把關，在寒冷又下大雨的夜裡堅守崗位真是辛苦，要舉辦一場封路的路跑賽事是需要付出很多人力資源，感謝所有辛苦的工作人員成就了一場熱鬧的優質賽事。

感謝運筆攝影師 在風雨中守候

啦啦隊
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