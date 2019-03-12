帶小比跑旅台灣／埔里山城馬拉松 欣賞哲學之道的美景

2019-03-12 10:37 運動筆記 陳嘉齡



上星期日去埔里參加埔里山城馬拉松，其實那天狀況蠻不好的，因為昨晚半夜要出門時，胃忽然暴痛，結果我就趕緊吃了胃藥止痛。

一路開車，雨忽大忽小的，所以我也格外小心。

到了埔里，雨持續不斷的下，才四點而已，距離比賽時間還有很長一段時間，因為胃一直悶悶的痛，所以也沒辦法睡。

過沒多久小比起來了，這下子我也不用睡了，幫他灌完牛奶之後，我便推他去會場。

埔里早上很冷，又一直下雨，因為怕小比會淋雨，所以我也帶了遮雨罩讓他可以遮雨。

接著過沒多久，就遇過了許多認識的跑友，跟他們打完招呼之後，我們就等候比賽。

因為下雨天的緣故，好友婉婷決定降K數陪我們跑，而另一個好友陳小柚也加入行列陪我們一起跑。

過沒多久比賽開始了，雨也忽然停了，在眾人加油打氣的聲音中，我們開始前進，而小比也被婉婷和柚子推走了。

我跑沒多久，胃又開始痛了，而且一直想尿尿，整路一手幾乎是抱著肚子在跑步，到了第一個補給站上了廁所，我才好一些，在第二個補給站因為胃痛到有點受不了，所以我喝了米粉湯，結果就好一點了，因為只要一吃就馬上反胃，所以沿路上我只喝水和吃一點東西而已。而熱情的志工阿姨也一直塞東西給我，害我很不好意思。

今天的補給站平均每2.5K就有一個，補給的東西也很棒，雖然我們是挑戰組的，但東西和啦啦隊也不馬虎…

還有熱情的民眾用手沖式咖啡和手工餅乾及蛋糕請大家吃，真的讓人感覺很貼心。

今天我們走的是埔里的哲學之道，我忽然想起日本京都也有一條哲學之道，我曾用它的名字來寫過作業。

日本這條大約從永觀堂，一直到銀閣寺之間的琵琶湖疏水道，因為日本哲學家西田幾太郎（Nishidaikutaro），常在這散步而有了「哲學之道」這麼詩情畫意的名稱。

沿著水道兩旁種滿了約300株關雪櫻，每當櫻花滿開，眼前春櫻浪漫，加上小橋流水共同組成一幅絕美的風景。

但是，可惜的是埔里這條並沒有櫻花可以看，而且路超小條，一路上我好怕小比不小心會被我推到水溝裡面去😂😂😂

又加上人很多，其實當超半馬前幾名經過時，我很怕他們會不小心撞到人。我一直喊著選手通過，請靠右邊。

其實這條路是散步的好地方，只不過路真的蠻小條的，實在不好跑步…

因為人多我們也只能跑走的，好不容易到了終點了，因為我們報的是身障組，因為他娘親和阿姨們幫他推車的關係，我們得了分組第二名，把獎杯給他，一直都不願意放，喂…自己起來跑啦，你媽媽和姨姨們推你推的很累，尤其上坡整個很累耶。你老大輕鬆愉快的樣子，我不要當神力女超人啦，這孩子只會欺負麻麻而已，可惡😂😂😂

完賽禮也很棒哦，有保冷袋及個人客製化的胡桃鉗娃娃，還有香菇太空包讓你回家可以種。

另外完賽餐點是餐卷60元，可以讓你隨意更換喜歡的餐點食用。

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再一次謝謝婉婷和柚子，幫忙我輪流推小比

#謝謝華視新聞攝影師冒雨前來拍攝

#謝謝一路上幫我們加油的人真的很感恩

#感謝辛苦的志工和攝影師

#2019第四屆埔里山城馬拉松

#佛系小比上凸台

#為不能跑的人而跑

#帶小比用雙腳跑旅台灣