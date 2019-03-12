賽前情報／萬金石馬拉松 330列車配速策略

2019-03-12 10:31 運動筆記 郭祥



除了美津濃接力賽又到了一年一度萬金石地區最熱鬧的賽事之一，就是本周日 3/17 即將登場的台灣唯一獲國際田徑總會（IAAF）銀標籤認證路跑賽事「新北市萬金石馬拉松（New Taipei City Wan Jin Shi Marathon）」！今年 運動筆記配速列車 將再度為各位跑友服務 。

全馬330配速列車

全馬3小時30分鐘的配速列車，將由 國宇& 啟章& 啟祥& 渤詔 四位列車長一同陪伴跑友完成。全馬3小時30分 完賽均速 約落在 4"58/KM。

由於萬金石地形高度起伏 對配速落差並不會影響太大，預計全程配合地形以4"55 正負5 秒的配速來前進！

須注意路段大概落在 7 KM. 獅頭山的上坡路段，還有回程最後的 35 KM.路段 可能會因為體力的消耗感覺吃力，至於折返後回程可能遇到的逆風，大家可以選擇適合自己步伐的車長，保持適當距離 ^^

除了配速，破風這種事我們來！

補給方面以降速緩跑不停站方式進站補給，大家可以先上官方網站了解一下補給站設置。設定好自己的補給計畫，能跑也要能吃，補好補滿 才有足夠的能量 完成這42.195 KM。

最後別忘了賽前的飲食&賽前的熱身，預祝大家 無痛完賽 達成目標。

更多細節可以 上官方網站 也可詢問各列車長，有空別忘了來個賽道意象訓練吧XDD

2019新北市萬金石馬拉松賽道搶先看

新北市萬金石馬拉松官方網站

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如何找到列車長

列車長們身穿淺綠色配速背心，背後掛PACER識別布，頭上綁有標示完賽時間的氣球。

請參賽跑友按號碼布上的英文字在各分區找到適合自己的班次，緊緊跟隨。

圖片來源：主辦單位

全馬組配速班次從 3 小時，每 15 分鐘安排一班，末班車為 5 小時 30 分。

有關配速班次詳如下：