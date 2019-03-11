賽前情報／萬金石馬拉松 315列車配速策略

2019-03-11 09:11 運動筆記 曾俊凱。凱哥



萬金石馬拉松，不僅是台灣的六大馬之一，更是台灣第一及唯一獲國際田徑總會IFFA銀標籤認證的國際級馬拉松。在許多跑友們的心中，每年這個時候後，總是不容錯過的共同來參與。很榮幸這次參與運動筆記的配速列車，以pacer的身分參加。今年，運動筆記在車次的安排上，也有更多更完整的班次提供給跑友跟車，平均每15分鐘安排一班列車，班次非常齊全，首班車以3:00出發，接續為3:15/3:30/3:45/4:00/4:15/4:30/4:45/5:00/5:15/5:30計11班車次，假若你對這場賽事已定好自己的目標，歡迎當天來搭乘，跟著PACER們精準進站。每位PACER當天的背後都會有"PACER-跟上好嗎？"字樣的號馬布，此外，也會配戴氣球，並穿著青藍色的「配速列車」背心，根據每班車當天的完賽時間，分區站領起跑，非常好指認。全馬315配速列車本次的全馬315配速列車由我（凱哥）、孫伯元、葉凱翔（速哥）一同帶領大家。

配速員的班次人員名單 表（圖片來源：運動筆記）

號碼布 （圖片來源：運動筆記）

分享 facebook

全馬315配速車長 （圖片來源：運動筆記）

地行路況在起跑300m之後，會進入大約長達一公里的隧道，爾後4k處緩下坡，並在大約7k的地方，會遇到獅頭山，可以算是這場賽事中比較有感的上坡路段。接下來後面的路況，就是進入北海岸，也可以算是台灣優美的賽道之一。而地形起伏皆不大，道路些微彎曲搭配緩上緩下的起伏，很好跑，也很好破PB。

坡度圖（圖片來源：萬金石路跑賽事官網）

配速策略全程預計以4'30'左右的均速來跑；遇到緩下坡的路況會稍快ㄧ點，維持在4‘20“-4'25'；上坡時，會控制在4'30'-4'40'。此外，預計在1:36:30抵達21k折返處，折返後必需小心逆風，假如遇見逆風，速度也會慢一點點，大約控制在4'30'；我們計劃在3:13:00-3:14:59帶領大家回到終點。另外還需補充一點：在這場賽事中，假如你是參與全馬的賽事，在折返處會有關門時間，不論你將計畫用多少的配速來跑，以多少時間來完賽，跑友們都必需要在9點35分前跑完21k，順利折返；整場賽事也必需在6小時內完成。

全馬路線圖 （圖片來源：萬金石路跑賽事官網）

補給及暖身在馬拉松競賽的過程中，補給及暖身總是站了很重要的課題：假若賽事當天，天氣不佳（陰雨），請跑友們務必提早到會場暖身，必免抽筋；假若當天天晴很熱，也務必注意補水，必免水分流失所造成的身體不適。賽事中，全程共有16個水站，平均每2.5k會有ㄧ個，跑友們可視自己的情況做補給，而我們PACER也會在當天依情況而定，是否進站，並保留10秒左右做補給。

補給站說明圖（圖片來源：賽事簡章）

賽道風光這場賽事位處北海岸，除了有遼闊的海洋相伴之外，野柳的女王頭、翡翠灣海岸、金山老街、朱銘美術館⋯等也是附近聞名遐邇的美景盛地，可以趁著這次的旅跑機會，到附近觀光。

女王頭及沿途北海岸之美（圖片來源：曾俊凱）

破PB及無傷完賽的目標萬金石橫跨了萬里、金山、石門三個地里位置，沿途有海濱的優美風景相伴，地勢走向以緩上緩下為居多，並且全程交管，算是很好破PB的賽事。而我們也期盼看到大家在搭程這班車後，達成自我目標所獲得的喜悅感。大會今年也再度以「女王頭」的圖像設計出精美的獎牌及紀念跑T，相信會給大家留下深刻又美好的記憶。

紀念跑衣（圖片來源：萬金石路跑賽事FB）

獎牌（圖片來源：萬金石路跑賽事官網）