賽事心得/東京馬拉松 風大雨大我不怕!

2019-03-11 09:58 運動筆記 王媺霛



每個堅持都底的人,都戰勝過一個想要放棄的時刻(Everyone who has persevered to the end has conquered a thought of giving up.)2019年03月03日東京馬拉松是一個值得紀念又難忘的一天,在抵達東京前,Line上的東馬交流群組就一直非常關心當地及當天的天氣、氣溫。在一星期前就已經預測是雨天,但群組的每位人員無所不用其極的祈求任何能讓天氣轉好的方式,例如:燒烏龜、晴天娃娃等,但這些只是心理上的支持,實際還是得看天氣的變化。越靠近日期,氣象越趨穩定,原先預估會在當日下午五時後才開始下大雨,因此各個成員都有A、B計畫來進行著。而我則是準備著足夠的補給及雨衣、乾淨的衣物。

終於這天到來,看見早上的天氣無雨,心裡還僥倖及感恩,到了報到地點,不到7:00就開始飄起小雨來。心裏想著:沒關係,這點雨,不怕!!不料在進入安檢時,雨卻越來越大。這個雨恐怕不穿雨衣不行。在安檢完畢,並排好洗手間後,開始在角落準備著要上場的補給物資整理了一番,穿上雨衣準備寄物,早早到出發起跑點:K區。

因為在抽東京馬拉松前,我還是個任何全馬馬拉松都未完成的跑者,對於完賽的時間完全沒概念。想著在最後關門時間的前10-20分鐘完成就好,所以填寫的完賽時間,卻影響到起跑的區域。

總共有12個跑區天啊!我在倒數第二區9:10開始起跑,到達K區開始到起跑點若超車一下,還要20分鐘好在,我很早就到跑點所以還在滿前面的位置在等待區時,雨已經很大了完全不是稍微忍耐一下就可以了穿著雨衣,在4度的低溫暖身著根本都暖不起來雖然手握著暖暖包,後背也貼著暖暖包。

但這樣的雨天☔️身體的溫度也相對的低溫,在雨中不斷來回動著,跑鞋也濕了,襪子也慢慢地被雨水給滲入。之前在參加賽事時總有愛人及Rui Wen Shih、Te Wang陪伴,今天只有我自己一個人好冷,心裏更是緊張。雖然加入東馬群組,但卻是一個人也不認識,在等候區,身旁沒有一個台灣同胞,都是歐美人士或者是泰國、當地的日本居民。

在大雨中,這90分鐘很不好熬,帽簷邊雨水漸漸地滑落下來,時間開始倒數計時著5、4、3、2、1⋯⋯鳴槍起跑!這次的關卡有六關,預估完成的時間約為6小時。當然,希望爭取更多的時間提前結束,我必須要在9:30前到達起跑點。今年有38000名跑者,扣掉前面的菁英選手,可想而知有多少人在賽道上。

高矮胖瘦,男女老少穿過層層人牆,終於在9:29:42通過起跑點。因為有著上次被時間追著的經驗,時間只能提前不能延後。抵達下個5公里,我只能提前。雨好大,風也逆著吹,雨水打在臉上及身上,這個溫度讓體感溫度接近零。我跑的很快也很緊張😓右小腿開始緊繃著,心裏就開始想起老公的話:「老婆!放輕鬆,不要緊張!」我開始慢慢地放慢步調,調整應該有的配速。

10公里,穩穩的配速也提前了,時間第一個應援點15公里。在跑的路上雙腳穿著已經被雨水、水窪給濺濕的跑鞋,應該說雙腳已經泡在水裡了。但沿途想著愛人在應援點等著我,看著左右兩旁的人行道,眼睛像是裝了雷達的四處搜尋著,終於看見老公,心裡頓時踏實了許多。我知道我不是一個人在跑,而是有個人在陪我並支持著我。

天氣真的太冷,在應援的第一個點我就先吃了一顆巧克力,並且再增加物資,我知道如果我不再補充多一點,這樣的天氣無法繼續下去。與愛人暫時分開,繼續前往下一個關卡之後的關卡,也是穩穩的跑,經過了地下道、鐵道原想時間都拉大了,過了21公里應該能夠上一次洗手間吧!

沒想到是悲劇的開始,在差700公尺就能達下個關卡,但竟然在一個廁所花費了將近快20分鐘以上,想當然我後面的關卡又被追著跑了,因為停下來,寒意整個開始上身,應該是凍壞了,身體抖動不停。很冷很冷,雙腳的肌肉僵硬開始不聽使喚。忘了幾座橋的名稱,只記得日本橋,來回折返跑的很厭世,雨不停的下一點都沒有變小的跡象,風不斷的吹,逆風而行,雙足泡在水裡的時間太久,都已經麻痺了。

在賽道上好幾次都想放棄,天候真的太差,但想著愛人在遠處等著我,路上的工作人員、志工,甚至是更年長的跑者,每個人都是很盡責的完成自己的工作,每位跑者,都是在逆風中認真努力去實現夢想,放棄看似容易,但堅持下去真的是不簡單。

每當要放棄時,總會在遠處有不同鼓勵的聲音。台灣!加油!Taiwan 加油!台完!甘爸爹!在賽道上,聽見激勵的歌曲邊跑邊唱,只能不斷的替自己鼓勵及打氣。好在衝過34-39公里之間,替自己爭取了更多的時間,在39公里處,看見愛人再也止不住淚水,並衝上前擁抱他,告訴他我快要跑不下去了,我好累好累腳都抬不起來😢已經分不清是雨水、汗水,還是淚水

。

老公在旁,陪我跑了一公里,在最後的2公里,是段虐心的路程。風更大了,整個逆風很難前進,路上已經不是柏油路面,取而代之的是石頭的磚塊路。冷、餓,雙腳泡水的時間已經超過8小時,我的腿已經抬不起,跑走跑走,當然走的時間居多。一個逆風轉角,終於看見了東京火車站,我終於完成了這場賽事。少了擁抱,但心中卻也多了份榮耀「congratulations! I’m did it!!!」

這場低溫風大雨大的賽事讓菁英選手都棄賽了!據說這是東京馬拉松九年來最惡劣的天氣,也是史上第二低完成率的一次(94%)很感動自己的堅持也做到了,想說的是完賽的獎牌只有一面,但背後都有來自路人、朋友、家人的支持。如果不是你(妳)們,這一切都不可能,謝謝你(妳)們!抵抗挫折,堅持初衷堅持下去,榮耀就會屬於你的。