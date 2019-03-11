賽事心得／東京馬拉松 風大雨大我不怕！

2019-03-11 09:58 運動筆記 王媺霛



每個堅持都底的人，都戰勝過一個想要放棄的時刻(Everyone who has persevered to the end has conquered a thought of giving up.)2019年03月03日東京馬拉松是一個值得紀念又難忘的一天，在抵達東京前，Line上的東馬交流群組就一直非常關心當地及當天的天氣、氣溫。在一星期前就已經預測是雨天，但群組的每位人員無所不用其極的祈求任何能讓天氣轉好的方式，例如：燒烏龜、晴天娃娃等，但這些只是心理上的支持，實際還是得看天氣的變化。越靠近日期，氣象越趨穩定，原先預估會在當日下午五時後才開始下大雨，因此各個成員都有A、B計畫來進行著。而我則是準備著足夠的補給及雨衣、乾淨的衣物。

終於這天到來，看見早上的天氣無雨，心裡還僥倖及感恩，到了報到地點，不到7:00就開始飄起小雨來。心裏想著：沒關係，這點雨，不怕！！不料在進入安檢時，雨卻越來越大。這個雨恐怕不穿雨衣不行。在安檢完畢，並排好洗手間後，開始在角落準備著要上場的補給物資整理了一番，穿上雨衣準備寄物，早早到出發起跑點:K區。

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因為在抽東京馬拉松前，我還是個任何全馬馬拉松都未完成的跑者，對於完賽的時間完全沒概念。想著在最後關門時間的前10-20分鐘完成就好，所以填寫的完賽時間，卻影響到起跑的區域。

總共有12個跑區天啊！我在倒數第二區9:10開始起跑，到達K區開始到起跑點若超車一下，還要20分鐘好在，我很早就到跑點所以還在滿前面的位置在等待區時，雨已經很大了完全不是稍微忍耐一下就可以了穿著雨衣，在4度的低溫暖身著根本都暖不起來雖然手握著暖暖包，後背也貼著暖暖包。

但這樣的雨天☔️身體的溫度也相對的低溫，在雨中不斷來回動著，跑鞋也濕了，襪子也慢慢地被雨水給滲入。之前在參加賽事時總有愛人及Rui Wen Shih、Te Wang陪伴，今天只有我自己一個人好冷，心裏更是緊張。雖然加入東馬群組，但卻是一個人也不認識，在等候區，身旁沒有一個台灣同胞，都是歐美人士或者是泰國、當地的日本居民。

在大雨中，這90分鐘很不好熬，帽簷邊雨水漸漸地滑落下來，時間開始倒數計時著5、4、3、2、1⋯⋯鳴槍起跑！這次的關卡有六關，預估完成的時間約為6小時。當然，希望爭取更多的時間提前結束，我必須要在9:30前到達起跑點。今年有38000名跑者，扣掉前面的菁英選手，可想而知有多少人在賽道上。

高矮胖瘦，男女老少穿過層層人牆，終於在9:29:42通過起跑點。因為有著上次被時間追著的經驗，時間只能提前不能延後。抵達下個5公里，我只能提前。雨好大，風也逆著吹，雨水打在臉上及身上，這個溫度讓體感溫度接近零。我跑的很快也很緊張😓右小腿開始緊繃著，心裏就開始想起老公的話：「老婆！放輕鬆，不要緊張！」我開始慢慢地放慢步調，調整應該有的配速。

10公里，穩穩的配速也提前了，時間第一個應援點15公里。在跑的路上雙腳穿著已經被雨水、水窪給濺濕的跑鞋，應該說雙腳已經泡在水裡了。但沿途想著愛人在應援點等著我，看著左右兩旁的人行道，眼睛像是裝了雷達的四處搜尋著，終於看見老公，心裡頓時踏實了許多。我知道我不是一個人在跑，而是有個人在陪我並支持著我。

天氣真的太冷，在應援的第一個點我就先吃了一顆巧克力，並且再增加物資，我知道如果我不再補充多一點，這樣的天氣無法繼續下去。與愛人暫時分開，繼續前往下一個關卡之後的關卡，也是穩穩的跑，經過了地下道、鐵道原想時間都拉大了，過了21公里應該能夠上一次洗手間吧！

沒想到是悲劇的開始，在差700公尺就能達下個關卡，但竟然在一個廁所花費了將近快20分鐘以上，想當然我後面的關卡又被追著跑了，因為停下來，寒意整個開始上身，應該是凍壞了，身體抖動不停。很冷很冷，雙腳的肌肉僵硬開始不聽使喚。忘了幾座橋的名稱，只記得日本橋，來回折返跑的很厭世，雨不停的下一點都沒有變小的跡象，風不斷的吹，逆風而行，雙足泡在水裡的時間太久，都已經麻痺了。

在賽道上好幾次都想放棄，天候真的太差，但想著愛人在遠處等著我，路上的工作人員、志工，甚至是更年長的跑者，每個人都是很盡責的完成自己的工作，每位跑者，都是在逆風中認真努力去實現夢想，放棄看似容易，但堅持下去真的是不簡單。

每當要放棄時，總會在遠處有不同鼓勵的聲音。台灣！加油！Taiwan 加油！台完！甘爸爹！在賽道上，聽見激勵的歌曲邊跑邊唱，只能不斷的替自己鼓勵及打氣。好在衝過34-39公里之間，替自己爭取了更多的時間，在39公里處，看見愛人再也止不住淚水，並衝上前擁抱他，告訴他我快要跑不下去了，我好累好累腳都抬不起來😢已經分不清是雨水、汗水，還是淚水

。

老公在旁，陪我跑了一公里，在最後的2公里，是段虐心的路程。風更大了，整個逆風很難前進，路上已經不是柏油路面，取而代之的是石頭的磚塊路。冷、餓，雙腳泡水的時間已經超過8小時，我的腿已經抬不起，跑走跑走，當然走的時間居多。一個逆風轉角，終於看見了東京火車站，我終於完成了這場賽事。少了擁抱，但心中卻也多了份榮耀「congratulations! I’m did it!!!」

這場低溫風大雨大的賽事讓菁英選手都棄賽了！據說這是東京馬拉松九年來最惡劣的天氣，也是史上第二低完成率的一次（94%）很感動自己的堅持也做到了，想說的是完賽的獎牌只有一面，但背後都有來自路人、朋友、家人的支持。如果不是你（妳）們，這一切都不可能，謝謝你（妳）們！抵抗挫折，堅持初衷堅持下去，榮耀就會屬於你的。