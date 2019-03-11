親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

「言論自由」將成五星旗與極右主義的溫床？

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

運動筆記RMK海外馬拉松初體驗跑三校~純練跑「不起笑」...
健行筆記【山旅】倒榻後的神木，溪頭的一日行走跳羚羊 Trip Antelope【眠月線】
NBA焦點球員- Devin Booker (3月11日)精彩演出- Chris Paul 再見火鍋 (3月11日)

賽事心得／東京馬拉松 風大雨大我不怕！

2019-03-11 09:58運動筆記 王媺霛

每個堅持都底的人，都戰勝過一個想要放棄的時刻(Everyone who has persevered to the end has conquered a thought of giving up.)2019年03月03日東京馬拉松是一個值得紀念又難忘的一天，在抵達東京前，Line上的東馬交流群組就一直非常關心當地及當天的天氣、氣溫。在一星期前就已經預測是雨天，但群組的每位人員無所不用其極的祈求任何能讓天氣轉好的方式，例如：燒烏龜、晴天娃娃等，但這些只是心理上的支持，實際還是得看天氣的變化。越靠近日期，氣象越趨穩定，原先預估會在當日下午五時後才開始下大雨，因此各個成員都有A、B計畫來進行著。而我則是準備著足夠的補給及雨衣、乾淨的衣物。

終於這天到來，看見早上的天氣無雨，心裡還僥倖及感恩，到了報到地點，不到7:00就開始飄起小雨來。心裏想著：沒關係，這點雨，不怕！！不料在進入安檢時，雨卻越來越大。這個雨恐怕不穿雨衣不行。在安檢完畢，並排好洗手間後，開始在角落準備著要上場的補給物資整理了一番，穿上雨衣準備寄物，早早到出發起跑點:K區。

分享

因為在抽東京馬拉松前，我還是個任何全馬馬拉松都未完成的跑者，對於完賽的時間完全沒概念。想著在最後關門時間的前10-20分鐘完成就好，所以填寫的完賽時間，卻影響到起跑的區域。

總共有12個跑區天啊！我在倒數第二區9:10開始起跑，到達K區開始到起跑點若超車一下，還要20分鐘好在，我很早就到跑點所以還在滿前面的位置在等待區時，雨已經很大了完全不是稍微忍耐一下就可以了穿著雨衣，在4度的低溫暖身著根本都暖不起來雖然手握著暖暖包，後背也貼著暖暖包。

但這樣的雨天☔️身體的溫度也相對的低溫，在雨中不斷來回動著，跑鞋也濕了，襪子也慢慢地被雨水給滲入。之前在參加賽事時總有愛人及Rui Wen Shih、Te Wang陪伴，今天只有我自己一個人好冷，心裏更是緊張。雖然加入東馬群組，但卻是一個人也不認識，在等候區，身旁沒有一個台灣同胞，都是歐美人士或者是泰國、當地的日本居民。

在大雨中，這90分鐘很不好熬，帽簷邊雨水漸漸地滑落下來，時間開始倒數計時著5、4、3、2、1⋯⋯鳴槍起跑！這次的關卡有六關，預估完成的時間約為6小時。當然，希望爭取更多的時間提前結束，我必須要在9:30前到達起跑點。今年有38000名跑者，扣掉前面的菁英選手，可想而知有多少人在賽道上。

高矮胖瘦，男女老少穿過層層人牆，終於在9:29:42通過起跑點。因為有著上次被時間追著的經驗，時間只能提前不能延後。抵達下個5公里，我只能提前。雨好大，風也逆著吹，雨水打在臉上及身上，這個溫度讓體感溫度接近零。我跑的很快也很緊張😓右小腿開始緊繃著，心裏就開始想起老公的話：「老婆！放輕鬆，不要緊張！」我開始慢慢地放慢步調，調整應該有的配速。

10公里，穩穩的配速也提前了，時間第一個應援點15公里。在跑的路上雙腳穿著已經被雨水、水窪給濺濕的跑鞋，應該說雙腳已經泡在水裡了。但沿途想著愛人在應援點等著我，看著左右兩旁的人行道，眼睛像是裝了雷達的四處搜尋著，終於看見老公，心裡頓時踏實了許多。我知道我不是一個人在跑，而是有個人在陪我並支持著我。

天氣真的太冷，在應援的第一個點我就先吃了一顆巧克力，並且再增加物資，我知道如果我不再補充多一點，這樣的天氣無法繼續下去。與愛人暫時分開，繼續前往下一個關卡之後的關卡，也是穩穩的跑，經過了地下道、鐵道原想時間都拉大了，過了21公里應該能夠上一次洗手間吧！

沒想到是悲劇的開始，在差700公尺就能達下個關卡，但竟然在一個廁所花費了將近快20分鐘以上，想當然我後面的關卡又被追著跑了，因為停下來，寒意整個開始上身，應該是凍壞了，身體抖動不停。很冷很冷，雙腳的肌肉僵硬開始不聽使喚。忘了幾座橋的名稱，只記得日本橋，來回折返跑的很厭世，雨不停的下一點都沒有變小的跡象，風不斷的吹，逆風而行，雙足泡在水裡的時間太久，都已經麻痺了。

在賽道上好幾次都想放棄，天候真的太差，但想著愛人在遠處等著我，路上的工作人員、志工，甚至是更年長的跑者，每個人都是很盡責的完成自己的工作，每位跑者，都是在逆風中認真努力去實現夢想，放棄看似容易，但堅持下去真的是不簡單。

每當要放棄時，總會在遠處有不同鼓勵的聲音。台灣！加油！Taiwan 加油！台完！甘爸爹！在賽道上，聽見激勵的歌曲邊跑邊唱，只能不斷的替自己鼓勵及打氣。好在衝過34-39公里之間，替自己爭取了更多的時間，在39公里處，看見愛人再也止不住淚水，並衝上前擁抱他，告訴他我快要跑不下去了，我好累好累腳都抬不起來😢已經分不清是雨水、汗水，還是淚水

老公在旁，陪我跑了一公里，在最後的2公里，是段虐心的路程。風更大了，整個逆風很難前進，路上已經不是柏油路面，取而代之的是石頭的磚塊路。冷、餓，雙腳泡水的時間已經超過8小時，我的腿已經抬不起，跑走跑走，當然走的時間居多。一個逆風轉角，終於看見了東京火車站，我終於完成了這場賽事。少了擁抱，但心中卻也多了份榮耀「congratulations! I’m did it!!!」

這場低溫風大雨大的賽事讓菁英選手都棄賽了！據說這是東京馬拉松九年來最惡劣的天氣，也是史上第二低完成率的一次（94%）很感動自己的堅持也做到了，想說的是完賽的獎牌只有一面，但背後都有來自路人、朋友、家人的支持。如果不是你（妳）們，這一切都不可能，謝謝你（妳）們！抵抗挫折，堅持初衷堅持下去，榮耀就會屬於你的。

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

賽事心得／京都馬拉松 哭到上了日本的節目

2019-03-11 10:25

賽事心得／台北國道馬拉松 雨神同行續逆風高飛

2019-03-11 09:17

賽事心得／鳳山跑三校馬拉松 純練跑「不起笑」...

2019-03-11 10:02

賽前情報／萬金石馬拉松 315列車配速策略

2019-03-11 09:11

影／丫拖vs.運動鞋跑步趣味實測 竟然只差1秒！

2019-03-10 17:06

賽事心得／棲蘭越野挑戰 尋找「撞到月亮的樹」

2019-03-10 16:51

賽事心得／2019鹿兒島馬拉松 報名容易美食又多

2019-03-10 16:47

賽前情報／2019萬金石馬 4小時配速策略

2019-03-10 16:15

賽前情報／2019萬金石馬 5小時配速策略

2019-03-10 16:09

賽前情報／2019萬金石馬 345配速策略

2019-03-10 16:00

賽前情報／2019萬金石馬 4小時15分配速策略

2019-03-10 15:51

國道馬拉松 傅淑萍女子全馬2連霸

2019-03-10 14:55

蘆竹濱海馬「禁止飛行」 日本男女選手雙破紀錄最強

2019-03-10 12:48

台版女川內蔡雅安 最強市民跑者三度挑戰萬金石

2019-03-09 12:40

跑友服務／萬金石馬拉松 運動筆記配速列車

2019-03-09 06:00

體驗活動／最佳配速員 華為運動手環體驗

2019-03-09 06:00

賽事心得／古都馬實習醫生鬥格 沒值班就跑步

2019-03-09 06:00

賽事介紹／喝到飽！2019嘉義國際啤酒超半程馬

2019-03-09 06:00

跑友服務／萬金石515配速計劃 一定要跟上好嗎!

2019-03-09 06:00

旅行兼跑步 2019鹿兒島馬拉松

2019-03-09 06:00

賽事心得／2019東京馬拉松 冰冷完賽

2019-03-09 06:00

高雄馬大調查／參賽3次以上占4成 仍有美中不足之處

2019-03-08 13:47

高雄馬大調查／近7成希望「草上飛」韓市長下次一起跑

2019-03-08 13:45

高雄馬大調查／近8成認賽事成功 帶動旅遊經濟收入

2019-03-08 13:40

賽事心得／東京馬拉松 從賽道中的感動、到賽道外的激動

2019-03-08 06:00

跑步知識／運用科技監測運動與睡眠 讓訓練更輕鬆

2019-03-08 06:00

TNF100台灣國際越野跑挑戰賽 交通、住宿資訊一把抓！

2019-03-08 06:00

賽事心得／台南古都馬拉松 把去年的落馬送進歷史！

2019-03-08 06:00

路跑／台北國道馬 范榮玉挑戰半馬

2019-03-08 00:04

台北國道馬 范榮玉不受外界眼光跑出自我

2019-03-07 15:36

萬金石馬拉松 周庭印挑戰衛冕爭取東奧

2019-03-07 14:29

跑步知識／打造你的跑者「腳踝」

2019-03-07 10:29

賽事心得／高雄馬拉松 終於雪恥跑完全馬啦！

2019-03-07 10:17

賽事心得／金門馬拉松 吞下超人系惡魔果實

2019-03-07 10:07

左手紅酒右手生蠔 吃貨不容錯過的紅酒馬

2019-03-07 10:02

1天1公里 送你去維也納比賽！

2019-03-07 09:55

萬金石馬拉松17日登場 740警力義交安全維護及交管

2019-03-06 20:17

跑衣評測／穿上去的貼紮機能衣 突破自我好幫手

2019-03-06 18:34

萬金石馬國內IAAF積分最高 周庭印挑戰衛冕拚東奧

2019-03-06 18:10
看更多

熱門文章

NBA／暴龍125:104大勝熱火 林書豪11分

2019-03-11 03:25

中職／曹竣崵建議王柏融：學習心態行不通

2019-03-10 16:21

全英羽賽／不敵陳雨菲 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-10 22:39

NBA／詹皇大三元 擋不下綠衫軍吞5連敗

2019-03-10 12:16

NBA／三雄各領風騷 MVP爭奪戰誰能勝出？

2019-03-10 17:30

NBA／詹皇生涯最大宿敵？ 皮爾斯：非我莫屬

2019-03-10 12:08

NBA／區域防守風氣盛 波總一語道破原因

2019-03-10 15:46

NBA／暴龍平隊史21記三分彈 林書豪參與紀錄

2019-03-11 08:29

NBA／場上無朋友 亞當斯不敢在衛少面前問候對手

2019-03-10 15:33

NBA／一如預期 雷霆喬治批評裁判罰77萬

2019-03-10 13:03

MLB／王維中連飆4K奪中繼點 賽後遭運動家下放

2019-03-11 09:30

MLB／ 同一天台將3人下放 曾仁和開季3A起步

2019-03-10 13:02

中職30年／工讀做到副主任 楊士霈場務一做20年

2019-03-10 14:00

日職／陽岱鋼打擊率衝到4成38 王柏融未出賽

2019-03-10 14:23

中職／稱郭泓志球最難接 高志綱：像蛇亂竄

2019-03-10 19:29

NBA／安戴托昆波領軍捕蜂 公鹿聯盟首隊50勝

2019-03-10 13:30

全英羽賽／中止對戰11連勝 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-11 00:23

MLB／鑽戒照放閃 A-Rod與翹臀珍訂婚

2019-03-10 12:30

網球／獲最佳突破獎 謝淑薇：謝謝支持與肯定

2019-03-10 15:59

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

NBA／詹皇恐無緣季後賽 厄文：為他難過

2019-03-10 17:33

中職熱身賽／兄弟2轟來得太晚 統一6：5勝出

2019-03-10 18:16

印地安泉網賽／明日之星對決 希臘名將爆冷出局

2019-03-10 15:01

ABL／米勒率隊逆轉 夢想家主場滅火收7連勝

2019-03-10 17:55

NBA／楊恩、柯林斯拉尾盤無用 籃網驚險3連勝

2019-03-10 13:13

MLB／陳偉殷主客場差異大 馬丁利點出原因

2019-03-11 10:55

MLB／馬林魚輪值7搶5 陳偉殷可能先發兼長中繼

2019-03-11 08:53

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中小學運動會破聲連天 陳證吉破2紀錄最風光

2019-03-10 23:52

中職30年／楊士霈領後勤部隊 球員最堅強靠山

2019-03-10 14:05

NBA／詹皇季後賽告急 厄文：他肯定難熬

2019-03-11 00:15

NBA／獨行俠絕殺球 遭火箭保羅「再見火鍋」

2019-03-11 10:30

NBA／高喊「我回來了！」 安比德歸隊擒溜馬

2019-03-11 10:02

MLB／響尾蛇一年短約 簽老牌明星外野手瓊斯

2019-03-11 09:10

棒球／吉田正尚滿貫砲灌5打點 日本6：0勝墨國

2019-03-10 21:27

中職／LamiGirls同樂會 與球迷零距離互動

2019-03-10 22:54

MLB／陳偉殷春訓最好投 台將3人同日遭下放

2019-03-11 00:20

蘆竹濱海馬「禁止飛行」 日本男女選手雙破紀錄最強

2019-03-10 12:48

ABL／首次籃球場開球 王建民：很新鮮

2019-03-10 16:10

全英羽賽／戴資穎無緣3連霸 球后不受影響

2019-03-11 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top