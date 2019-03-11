賽事心得／京都馬拉松 哭到上了日本的節目

2019-03-11 10:25 運動筆記 王媺霛



「Pain is inevitable. Suffering is optional」_村上春樹

京都Kyoto是我最喜歡的城市，能夠參與海外馬拉松是件興奮的事情。早晨在0-1度的低溫報到，陽光耀眼，其實風吹來是很冷的，但澆不熄我們的熱情。

日本的馬拉松，雖然標示是六小時完賽，並非六小時完成即可。在既定的公里數，有一定要到達的時間點。看似容易，但也並非簡單，若有差池有可能就在某個時間點就被關門，無法再完賽。所以，我們小心翼翼的算好配速時間，但有時就是這樣無法預測身體會發生什麼變化。

原本再過13天我有另一場馬拉松必須完成，開心的想以賽代訓，輕鬆跑21公里後，愛人的舊疾又發作，因為有時間的限制，所以我只能拋下他，獨自前進。

在賽道上，遇到一位台灣男跑者看到我，跟我說加油💪但，他卻對我說「我看我們會被關門！!」我很酷的回答他～我，不會被關門！！拋下他一路前進衝刺，背負著另一個人的心願，以及必須完成的任務。從21公里後，不斷的衝刺，因為離下一關的時間快結束，我不能休息也不能在路旁好好擦修復霜。

一邊衝刺、一邊拉筋一邊被時間追趕著，我好累，胃痛整路忍著。我不是菁英跑者，但人總會被激發出潛能，速度竟然激發出，以4-5:30衝刺。雖然無法一直持續，不過跑一段就會走走停停一下，我知道這樣配速會讓自己很累，但被時間一直追趕著，我只能不斷趕路，就是要快點抵達下一個公里處。每到指定需要完成的公里數，回收車就在折返點另一邊緩緩駛來，我每跑到的公里數，到達沒多久終止的布條就馬上拉上！

胃痛、雙腳疲乏，我只能不斷的對自己對話，我一定要完成。看著錶，盤算公里數及需到達的時間，心裡一直浮現不能放棄。經過幾個水站，但時間快到都已經收起水杯，我知道，若我不喝水，一定無法撐下去。在河堤，遇到私人補給的夫妻，我厚著臉皮向他們要求Can you give me some water？他們非常熱情拿給我他們唯一的一瓶水，雖然我聽不懂日文，但能感受得到，他們要我慢慢喝別擔心。

非常感激的向他們道謝，即刻往下一站前進，終於在37公里我快撐不下去，因為到達下一個41公里我只剩不到40分鐘，雖然只是短短的5公里，但已經疲憊的身體其實已經很累了😭，看著無止境的折返點，我紅了眼眶自己對話，怎麼辦只剩6公里了可是我跑不動，而且好遠好遠好遠⋯會不會被關門？可是我要完成呀！

😢跑跑走走停停，終於到了折返點，但這時刻才跑了39公里，離41公里我只剩不到15分鐘。周圍的日本人一直對著我說「朵莉絲~甘爸爹！fighting!」感受著路人及工作人員的熱情，我想這是有史以來聽到最多有人不斷叫我的名字。不知道自己怎麼跑的一路衝到了41公里，只剩15分鐘要進入最後的終點40公里-42公里。

我開始眼眶泛淚，沒想到我快完成了。沿著往平安神宮的賽道一個轉彎，快入主會場，我開始哭了😭拖著疲憊的身體快完成了。最後，看到finsh~看到愛人及好友，我大哭啜泣起來無法停止，只想好好宣洩，我完成了😭哈！還因此上了日本的節目！

分享 facebook

這個經驗真的很難忘呀！想說的事謝謝愛人，有這個機會讓我體驗（但一次就好😄）謝謝Te Wang、Rui Wen Shih&Neo Chiu有你們一起參與，讓這趟旅程變得更有意義謝謝！！為我們加油的每個人及好朋友、好同事因為你（妳）們的鼓勵！才能讓我們無懼完成每項賽事。

跑步不需很厲害，只要堅持到最後勝利一定會到來#RMK#2019京都馬拉松Kyoto marthon#你不需很厲害才能開始，但你需要開始才會很厲害👍#跑步好心情#堅持就對了