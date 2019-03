賽事心得/京都馬拉松 哭到上了日本的節目

2019-03-11 10:25 運動筆記 王媺霛



「Pain is inevitable. Suffering is optional」_村上春樹

京都Kyoto是我最喜歡的城市,能夠參與海外馬拉松是件興奮的事情。早晨在0-1度的低溫報到,陽光耀眼,其實風吹來是很冷的,但澆不熄我們的熱情。

日本的馬拉松,雖然標示是六小時完賽,並非六小時完成即可。在既定的公里數,有一定要到達的時間點。看似容易,但也並非簡單,若有差池有可能就在某個時間點就被關門,無法再完賽。所以,我們小心翼翼的算好配速時間,但有時就是這樣無法預測身體會發生什麼變化。

原本再過13天我有另一場馬拉松必須完成,開心的想以賽代訓,輕鬆跑21公里後,愛人的舊疾又發作,因為有時間的限制,所以我只能拋下他,獨自前進。

在賽道上,遇到一位台灣男跑者看到我,跟我說加油💪但,他卻對我說「我看我們會被關門!!」我很酷的回答他~我,不會被關門!!拋下他一路前進衝刺,背負著另一個人的心願,以及必須完成的任務。從21公里後,不斷的衝刺,因為離下一關的時間快結束,我不能休息也不能在路旁好好擦修復霜。

一邊衝刺、一邊拉筋一邊被時間追趕著,我好累,胃痛整路忍著。我不是菁英跑者,但人總會被激發出潛能,速度竟然激發出,以4-5:30衝刺。雖然無法一直持續,不過跑一段就會走走停停一下,我知道這樣配速會讓自己很累,但被時間一直追趕著,我只能不斷趕路,就是要快點抵達下一個公里處。每到指定需要完成的公里數,回收車就在折返點另一邊緩緩駛來,我每跑到的公里數,到達沒多久終止的布條就馬上拉上!

胃痛、雙腳疲乏,我只能不斷的對自己對話,我一定要完成。看著錶,盤算公里數及需到達的時間,心裡一直浮現不能放棄。經過幾個水站,但時間快到都已經收起水杯,我知道,若我不喝水,一定無法撐下去。在河堤,遇到私人補給的夫妻,我厚著臉皮向他們要求Can you give me some water?他們非常熱情拿給我他們唯一的一瓶水,雖然我聽不懂日文,但能感受得到,他們要我慢慢喝別擔心。

非常感激的向他們道謝,即刻往下一站前進,終於在37公里我快撐不下去,因為到達下一個41公里我只剩不到40分鐘,雖然只是短短的5公里,但已經疲憊的身體其實已經很累了😭,看著無止境的折返點,我紅了眼眶自己對話,怎麼辦只剩6公里了可是我跑不動,而且好遠好遠好遠⋯會不會被關門?可是我要完成呀!

😢跑跑走走停停,終於到了折返點,但這時刻才跑了39公里,離41公里我只剩不到15分鐘。周圍的日本人一直對著我說「朵莉絲~甘爸爹!fighting!」感受著路人及工作人員的熱情,我想這是有史以來聽到最多有人不斷叫我的名字。不知道自己怎麼跑的一路衝到了41公里,只剩15分鐘要進入最後的終點40公里-42公里。

我開始眼眶泛淚,沒想到我快完成了。沿著往平安神宮的賽道一個轉彎,快入主會場,我開始哭了😭拖著疲憊的身體快完成了。最後,看到finsh~看到愛人及好友,我大哭啜泣起來無法停止,只想好好宣洩,我完成了😭哈!還因此上了日本的節目!

這個經驗真的很難忘呀!想說的事謝謝愛人,有這個機會讓我體驗(但一次就好😄)謝謝Te Wang、Rui Wen Shih&Neo Chiu有你們一起參與,讓這趟旅程變得更有意義謝謝!!為我們加油的每個人及好朋友、好同事因為你(妳)們的鼓勵!才能讓我們無懼完成每項賽事。

跑步不需很厲害,只要堅持到最後勝利一定會到來#RMK#2019京都馬拉松Kyoto marthon#你不需很厲害才能開始,但你需要開始才會很厲害👍#跑步好心情#堅持就對了