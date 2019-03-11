賽事心得／台北國道馬拉松 雨神同行續逆風高飛

2019-03-11 09:17 運動筆記 KJ Hu



根據氣象預報，這一陣子都會是雨神同行的日子，所以星期五的輕鬆跑特地去外面淋雨跑而不是跑跑步機，讓身體及早習慣雨中的跑感。大概0430左右到了會場，就是又黑又暗又冷。

有鑑於去年0530左右才上匝道到起點然後被人群卡到爽，導致大會成績比晶片成績慢了兩分多鐘，今天0500寄完物穿個小飛俠雨衣後就立刻上匝道去起點卡位。0500的起點沒什麼人，在旁邊還可以做個馬克操暖暖身，大約過了10分鐘後人群就慢慢的上來了，就趕緊到第一排卡位。0530全馬組先行出發後，半馬組就直接無縫接軌，這時雨勢似乎有變小的趨勢，還在猶豫要不要在這時脫雨衣，不過最後還是決定保暖到底，起跑後再處理它。（好孩子不要學，我有跟賽道敬禮）

今天本來的配速策略是前0~1k約0400-0355暖暖身，1~10k配0355-0350，10~20k配0350~0345，最後1k就全開了。不過世事難預料，開跑後就出現了兩個集團，跟在第二集團後面想說躲風暖身，結果235配速顯示是345，跟了2k之後心想再這樣下去不行，後面一定會炸裂，只好趕快跳車。

前10k保持著上坡約0355，下坡約0350的配速穩定前進，到了折返點後看了235顯示40分鐘左右，體力還剩蠻多的，應該有機會拼79。這當我這樣想時，雨神跟風神拍手接力，開始吹起了逆風(OS:丞相，風向錯了阿)，這時完全開不到預定的配速，下坡就算開到了0345，上坡也會掉到快0400，體力消耗跟溜滑梯一樣快，外加一開始的雨勢讓我的襪子濕掉，右腳又有種快起水泡的感覺，已經跑不出輕快的感覺了。最後快3k的時候看了一下手錶，已經71分了，直接宣告進79失敗，直接亂跑了起來。只有在最後1k振作燃燒一下自己用破79氣勢來衝線，才有完成目標的感覺，最後轉身對賽道敬禮，不管跑得好與壞，這才是一個跑者道的信念。

大概0630雨停的差不多了，後面甚至還有陽光，全馬組的應該有被曬到一點。

在路跑協會所舉辦的比賽中，像小弟這種等級的跑者如果要拿名次，運氣絕對佔了很大的因素。好在最近的大比賽很多（東馬，萬金石，首爾馬，青年盃），讓小弟不小心偷到一個名次，PB也順便進步了4分鐘，明年的國道馬肯定要突破80大關。

最後的結果不甚理想，但也足夠了。

能在公布欄看到自己的名字，這一年來的4300公里似乎沒有白練只有累積，沒有奇蹟

分四的一些小獎品

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相當小巧可愛的獎盃

謝謝收看

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