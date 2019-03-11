親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

「言論自由」將成五星旗與極右主義的溫床？

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

運動筆記RMK海外馬拉松初體驗跑三校~純練跑「不起笑」...
健行筆記【山旅】倒榻後的神木，溪頭的一日行走跳羚羊 Trip Antelope【眠月線】
NBA焦點球員- Devin Booker (3月11日)精彩演出- Chris Paul 再見火鍋 (3月11日)

賽事心得／鳳山跑三校馬拉松 純練跑「不起笑」...

2019-03-11 10:02運動筆記 李忠憲

分享

這次還是來不及報名，本來沒有要跑的，因為多年前跑過這場，知道它的難度頗高，上下坡不斷，但詹教練要跑，而我近來狀況不錯，也來練練腿力，兩圈風景都一樣，跑一圈半馬就好。       

清晨聽到在下雨，心中想著難道真的要熱血─雨中奔跑，好在出發時雨就已經停了。來到陸軍官校，這場景不陌生，準備好一切就待起跑，這次老天對大家不錯，給了個涼爽的天氣。出發後果真遇到上坡不斷，有心理準備的我不驚訝，賣力的前進著，一段時間後出了校門，往馬路跑去。       

這次沒跑得刻骨銘心，跑這坡度好像在澄清湖練長坡一樣，沒當年那好累好喘的感覺，似乎我進步了，但我速度也沒比較快，不知不覺繞完中正預校後又再度回到熟悉的步校，此時的我，已經知道又即將來到回程，當然速度要加快一些，因為又快要結束了。       

嘿嘿！跑半馬就是有這好處，可以期待結束的到來。加速後遇到上坡，哪管這麼多，繼續跑。這次心態上我放鬆許多，沒設定跑上坡一定要跑多少成績，畢竟跑上坡是有難度的，所以一開始就放鬆跑，好好享受賽事，但回程的此時舉起手錶一看，有些嚇到，好像放太鬆了......       

去程時，在看正回程的精英選手英姿，一路對著他們傻笑，也看看有沒有認識的，果然伊果鐵人的不少，紅紅的一身勁裝，浩浩蕩蕩的跑了出來，還有總字輩的名人鄭瑞竹、蘇志濱等人一路狂飆，路上也看到認識的友緣志工以及鳳慢跑馬前輩等，都還沒拍照打卡啊！就.......時光匆匆...不等人，加緊腳步奔跑去。       

來到最後幾 k，心中沒有熱血澎湃的感覺，只有惋惜就要結束，加緊腳步跑向終點，呼吸逐漸開始喘了，後來居然上氣不接下氣，看到司令台了，虐心的來了，還要繞圈才能抵達，挖嘞.....算了我還是跑一圈就好(前面不是說很惋惜！？)，目送全馬繼續第二圈，我衝向終點，結局是未保2。練跑完成，有些惆悵，是跑不夠嗎？那下次請跑全馬，嘿嘿...下次再說。不過還是有意外收穫的，遇到友緣一姐─穗霓姐，趕緊請教一番，好像這才是今天最大的收穫，下次再努力囉！

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

賽事心得／京都馬拉松 哭到上了日本的節目

2019-03-11 10:25

賽事心得／東京馬拉松 風大雨大我不怕！

2019-03-11 09:58

賽事心得／台北國道馬拉松 雨神同行續逆風高飛

2019-03-11 09:17

賽前情報／萬金石馬拉松 315列車配速策略

2019-03-11 09:11

影／丫拖vs.運動鞋跑步趣味實測 竟然只差1秒！

2019-03-10 17:06

賽事心得／棲蘭越野挑戰 尋找「撞到月亮的樹」

2019-03-10 16:51

賽事心得／2019鹿兒島馬拉松 報名容易美食又多

2019-03-10 16:47

賽前情報／2019萬金石馬 4小時配速策略

2019-03-10 16:15

賽前情報／2019萬金石馬 5小時配速策略

2019-03-10 16:09

賽前情報／2019萬金石馬 345配速策略

2019-03-10 16:00

賽前情報／2019萬金石馬 4小時15分配速策略

2019-03-10 15:51

國道馬拉松 傅淑萍女子全馬2連霸

2019-03-10 14:55

蘆竹濱海馬「禁止飛行」 日本男女選手雙破紀錄最強

2019-03-10 12:48

台版女川內蔡雅安 最強市民跑者三度挑戰萬金石

2019-03-09 12:40

跑友服務／萬金石馬拉松 運動筆記配速列車

2019-03-09 06:00

體驗活動／最佳配速員 華為運動手環體驗

2019-03-09 06:00

賽事心得／古都馬實習醫生鬥格 沒值班就跑步

2019-03-09 06:00

賽事介紹／喝到飽！2019嘉義國際啤酒超半程馬

2019-03-09 06:00

跑友服務／萬金石515配速計劃 一定要跟上好嗎!

2019-03-09 06:00

旅行兼跑步 2019鹿兒島馬拉松

2019-03-09 06:00

賽事心得／2019東京馬拉松 冰冷完賽

2019-03-09 06:00

高雄馬大調查／參賽3次以上占4成 仍有美中不足之處

2019-03-08 13:47

高雄馬大調查／近7成希望「草上飛」韓市長下次一起跑

2019-03-08 13:45

高雄馬大調查／近8成認賽事成功 帶動旅遊經濟收入

2019-03-08 13:40

賽事心得／東京馬拉松 從賽道中的感動、到賽道外的激動

2019-03-08 06:00

跑步知識／運用科技監測運動與睡眠 讓訓練更輕鬆

2019-03-08 06:00

TNF100台灣國際越野跑挑戰賽 交通、住宿資訊一把抓！

2019-03-08 06:00

賽事心得／台南古都馬拉松 把去年的落馬送進歷史！

2019-03-08 06:00

路跑／台北國道馬 范榮玉挑戰半馬

2019-03-08 00:04

台北國道馬 范榮玉不受外界眼光跑出自我

2019-03-07 15:36

萬金石馬拉松 周庭印挑戰衛冕爭取東奧

2019-03-07 14:29

跑步知識／打造你的跑者「腳踝」

2019-03-07 10:29

賽事心得／高雄馬拉松 終於雪恥跑完全馬啦！

2019-03-07 10:17

賽事心得／金門馬拉松 吞下超人系惡魔果實

2019-03-07 10:07

左手紅酒右手生蠔 吃貨不容錯過的紅酒馬

2019-03-07 10:02

1天1公里 送你去維也納比賽！

2019-03-07 09:55

萬金石馬拉松17日登場 740警力義交安全維護及交管

2019-03-06 20:17

跑衣評測／穿上去的貼紮機能衣 突破自我好幫手

2019-03-06 18:34

萬金石馬國內IAAF積分最高 周庭印挑戰衛冕拚東奧

2019-03-06 18:10
看更多

熱門文章

NBA／暴龍125:104大勝熱火 林書豪11分

2019-03-11 03:25

中職／曹竣崵建議王柏融：學習心態行不通

2019-03-10 16:21

全英羽賽／不敵陳雨菲 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-10 22:39

NBA／詹皇大三元 擋不下綠衫軍吞5連敗

2019-03-10 12:16

NBA／三雄各領風騷 MVP爭奪戰誰能勝出？

2019-03-10 17:30

NBA／詹皇生涯最大宿敵？ 皮爾斯：非我莫屬

2019-03-10 12:08

NBA／區域防守風氣盛 波總一語道破原因

2019-03-10 15:46

NBA／暴龍平隊史21記三分彈 林書豪參與紀錄

2019-03-11 08:29

NBA／場上無朋友 亞當斯不敢在衛少面前問候對手

2019-03-10 15:33

NBA／一如預期 雷霆喬治批評裁判罰77萬

2019-03-10 13:03

MLB／王維中連飆4K奪中繼點 賽後遭運動家下放

2019-03-11 09:30

MLB／ 同一天台將3人下放 曾仁和開季3A起步

2019-03-10 13:02

中職30年／工讀做到副主任 楊士霈場務一做20年

2019-03-10 14:00

日職／陽岱鋼打擊率衝到4成38 王柏融未出賽

2019-03-10 14:23

中職／稱郭泓志球最難接 高志綱：像蛇亂竄

2019-03-10 19:29

NBA／安戴托昆波領軍捕蜂 公鹿聯盟首隊50勝

2019-03-10 13:30

全英羽賽／中止對戰11連勝 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-11 00:23

MLB／鑽戒照放閃 A-Rod與翹臀珍訂婚

2019-03-10 12:30

網球／獲最佳突破獎 謝淑薇：謝謝支持與肯定

2019-03-10 15:59

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

NBA／詹皇恐無緣季後賽 厄文：為他難過

2019-03-10 17:33

中職熱身賽／兄弟2轟來得太晚 統一6：5勝出

2019-03-10 18:16

印地安泉網賽／明日之星對決 希臘名將爆冷出局

2019-03-10 15:01

ABL／米勒率隊逆轉 夢想家主場滅火收7連勝

2019-03-10 17:55

NBA／楊恩、柯林斯拉尾盤無用 籃網驚險3連勝

2019-03-10 13:13

MLB／陳偉殷主客場差異大 馬丁利點出原因

2019-03-11 10:55

MLB／馬林魚輪值7搶5 陳偉殷可能先發兼長中繼

2019-03-11 08:53

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中小學運動會破聲連天 陳證吉破2紀錄最風光

2019-03-10 23:52

中職30年／楊士霈領後勤部隊 球員最堅強靠山

2019-03-10 14:05

NBA／詹皇季後賽告急 厄文：他肯定難熬

2019-03-11 00:15

NBA／獨行俠絕殺球 遭火箭保羅「再見火鍋」

2019-03-11 10:30

NBA／高喊「我回來了！」 安比德歸隊擒溜馬

2019-03-11 10:02

MLB／響尾蛇一年短約 簽老牌明星外野手瓊斯

2019-03-11 09:10

棒球／吉田正尚滿貫砲灌5打點 日本6：0勝墨國

2019-03-10 21:27

中職／LamiGirls同樂會 與球迷零距離互動

2019-03-10 22:54

MLB／陳偉殷春訓最好投 台將3人同日遭下放

2019-03-11 00:20

蘆竹濱海馬「禁止飛行」 日本男女選手雙破紀錄最強

2019-03-10 12:48

ABL／首次籃球場開球 王建民：很新鮮

2019-03-10 16:10

全英羽賽／戴資穎無緣3連霸 球后不受影響

2019-03-11 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top