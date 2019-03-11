賽事心得／鳳山跑三校馬拉松 純練跑「不起笑」...

2019-03-11 10:02 運動筆記 李忠憲



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這次還是來不及報名，本來沒有要跑的，因為多年前跑過這場，知道它的難度頗高，上下坡不斷，但詹教練要跑，而我近來狀況不錯，也來練練腿力，兩圈風景都一樣，跑一圈半馬就好。

清晨聽到在下雨，心中想著難道真的要熱血─雨中奔跑，好在出發時雨就已經停了。來到陸軍官校，這場景不陌生，準備好一切就待起跑，這次老天對大家不錯，給了個涼爽的天氣。出發後果真遇到上坡不斷，有心理準備的我不驚訝，賣力的前進著，一段時間後出了校門，往馬路跑去。

這次沒跑得刻骨銘心，跑這坡度好像在澄清湖練長坡一樣，沒當年那好累好喘的感覺，似乎我進步了，但我速度也沒比較快，不知不覺繞完中正預校後又再度回到熟悉的步校，此時的我，已經知道又即將來到回程，當然速度要加快一些，因為又快要結束了。

嘿嘿！跑半馬就是有這好處，可以期待結束的到來。加速後遇到上坡，哪管這麼多，繼續跑。這次心態上我放鬆許多，沒設定跑上坡一定要跑多少成績，畢竟跑上坡是有難度的，所以一開始就放鬆跑，好好享受賽事，但回程的此時舉起手錶一看，有些嚇到，好像放太鬆了......

去程時，在看正回程的精英選手英姿，一路對著他們傻笑，也看看有沒有認識的，果然伊果鐵人的不少，紅紅的一身勁裝，浩浩蕩蕩的跑了出來，還有總字輩的名人鄭瑞竹、蘇志濱等人一路狂飆，路上也看到認識的友緣志工以及鳳慢跑馬前輩等，都還沒拍照打卡啊！就.......時光匆匆...不等人，加緊腳步奔跑去。

來到最後幾 k，心中沒有熱血澎湃的感覺，只有惋惜就要結束，加緊腳步跑向終點，呼吸逐漸開始喘了，後來居然上氣不接下氣，看到司令台了，虐心的來了，還要繞圈才能抵達，挖嘞.....算了我還是跑一圈就好(前面不是說很惋惜！？)，目送全馬繼續第二圈，我衝向終點，結局是未保2。練跑完成，有些惆悵，是跑不夠嗎？那下次請跑全馬，嘿嘿...下次再說。不過還是有意外收穫的，遇到友緣一姐─穗霓姐，趕緊請教一番，好像這才是今天最大的收穫，下次再努力囉！