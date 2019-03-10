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賽事心得／2019萬金石馬 5小時配速策略

2019-03-10 16:09運動筆記 吳佳哲

萬金石馬拉松橫跨新北市萬里、金山、石門三區，由萬里太平洋翡翠灣起跑，經金山至石門國中前折返的賽道路線，歷史可追溯自2003年的「金山馬拉松」，舉辦至2019年將邁入第17屆，因為是IAAF在台唯一的銀標認證賽事，故許多好手都將這場賽事當作目標賽事，驗收平時辛勤訓練的成果，運動筆記配速列車第3年為大家服務，規劃從全馬3小時到5小時30分完賽的多班列車，滿足所有跑者的需求，我這次擔任全馬5小時配速員，該列車一共配有5位車長，將一起穩穩地將大家帶回終點。

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配速策略

因萬金石馬拉松路線位於北海岸，所以海風強勁，這條路線每年10月底也會舉辦美津濃接力賽，地形上前半馬除了靠近金山青年活動中心的獅頭山公園有較陡的坡外，其餘都是起伏不大的緩坡，不過海風在回程時是逆風的，對於已經跑了半馬的跑友體力負荷不小，所以配速策略會參考這些因素下去規劃，全程以均速完成全馬(上坡及下坡配速會依照地形減速或加速)，若以全馬5小時完賽，均速將會是7'06/km(含補給時間)，前半馬因順風加上跑者體力較好，會配得稍快一點，將以7'00/km前進，回程因逆風，故將放慢速度，以7'12/km奔向終點，跑友可以盡量跑在列車長後方，讓我們為你/妳擋風，減低一些風阻，保留體力以期在目標時間5小時內完賽。

補給策略

依照官方網站，本次補給站的距離大約是每2.5km一個補給站，但是每5km才有固體食物(例如香蕉或餅乾)，建議跑者們要注意每次都要補給，千萬別因為不渴或不餓而跳過補給站，至少要喝杯水或運動飲料以維持基本體能，靠近水站時列車長會提醒大家，並放慢速度靠近補給站。

往年萬金石馬拉松天氣不是很好，唯獨去年出大太陽，因此天氣很難預料，建議除了水分攝取與吃固體食物外，最好自備鹽錠、BCAA或能量膠(因5小時完賽不算太快，前面眾多跑者有可能將補給站準備的補給使用殆盡)。

賽前提醒

1.睡飽很重要，賽前千萬不要吃陌生的食物與熬夜，前一晚可以泡熱水澡，讓肌肉舒緩。

2.比賽當天的早餐一定要吃，並且起跑前2小時吃完，千萬不要吃油膩的早餐。

3.賽前記得上廁所，因為賽道上的廁所不多，要等很久。

4.回程可以跑在列車長後方，讓我們為您擋風遮雨。

5.如果身體不適的狀況，請立即停下腳步，尋求大會人員協助，不要硬撐，比賽永遠都在。

萬金石馬拉松
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