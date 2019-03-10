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賽事心得／2019鹿兒島馬拉松 報名容易美食又多

2019-03-10 16:47運動筆記 Ho-cheng Yao

會想跑鹿兒島馬拉松起因於三年前家庭旅遊造訪造訪明治藏的時候，看到的那瓶鹿兒島馬拉松紀念酒，當時相當訝異鹿兒島居然也有馬拉松賽，回來查了一下發現原來是第一屆首度舉辦，因為這瓶紀念酒一直有在關注這個賽事，也因此列入出賽名單。

相較於幾個日本有名的賽事，鹿兒島相對較小，也沒有大型賽事認證與丈量，時間又很接近東京馬拉松(今年還撞期)，通常出賽的菁英選手相對少，但是可能因為台灣有直飛班機，這幾屆參加的台灣跑者一直很多，也有幾篇完整的紀錄可以參考。對於認真準備賽事的我來說安心不少。

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對於日本不熟悉的朋友來說鹿兒島可能不是旅遊首選，多數人來到這邊通常是因為便宜，看看薩摩相關的維新史蹟，泡泡溫泉。然後就是這裡最有名的美食與美酒。南九州並不是海鮮盛產的地方，當地海鮮主要以亮皮魚為主。也因此這裡的壽司店並不太多，反而當地的農產很有名，著名的黑毛和牛(宮琦牛或是鹿兒島牛)，六白黑豬，還有黑羽土雞等都很有名，所以推薦來這裡要嘗試的當然是以居酒屋，燒肉，或是串燒店等等餐廳。

當然九州拉麵也很有名。隨便找拉麵店吃也很ok。名產台灣人大概就不太熟悉。建議找一下明石屋的輕羹，這是吸引我們再訪的原因之一。最後當然很重要的是這裡最有名的芋燒酌(地瓜蒸餾酒)，這裡是少數可以輕易喝到夢幻3M(森伊藏，魔王，村尾)的地方之一，多數的老牌旅館或是餐廳都有配額，價錢也都不貴，隨便一間居酒屋大概都有幾十種選擇。建議來到這裡的酒友一定要多嘗試一下。

鹿兒島馬拉松報名很容易，有中文網頁，比賽說明也是中文的，不過寄送時間很晚，大約是比賽前兩周才以電子郵件寄送，當時確實有點擔心。桃園到鹿兒島有華航直飛的班機，不過沒有每天飛，有報名的跑友最好及早規劃。(當然飛到南九州其他都市再坐火車也是一個選擇，不過比較適合想順便玩一下的人)。

鹿兒島的旅館選擇還不少，距離起跑也不會太遠，不過這裡的大眾運輸系統主要以公車與輕軌為主，建議跑友要研究一下如何坐。我這次選擇剛好在起跑與終點都不到5分鐘路程的Richmond Hotel，價格很實惠位置又方便，也順便推薦一下。馬拉松Expo與報到地點設在中央公園，Expo相當小，大概就是放在公園的露天園遊會，賽後祭也在同樣位置。

領取號碼布的地方就在對面是內的公民館，不需要花太多時間也接受代領。當然順便提醒的是Expo雖然不大還是有很多拍照點，然後推薦買贊助酒商白波出的紀念芋燒酌。

比賽當日寄物區與更衣區設在Expo這裡中央公園的地下停車場，如果沒有住在附近的跑友大概要坐巴士或是公車到天文館站然後走過來，寄物區六點開放到七點四十分，從寄物區出來走到起跑點大約十分鐘，跑者必須在8:10前進入集結區。雖然起跑時間8:30看起來很充裕，實際上也是小趕，不過我自己住在很近的地方倒是沒這困擾。比賽前照例狂吃，旅遊就是不停的吃，一方面超補肝醣，一方面也是順便與家人度假。比賽當天5:30就起床了，餐廳是6:00開始，沒想到我6:05下來已經客滿，只好等第二輪排隊進去，還好這麼早下來吃飯的都是跑者(是說這一晚應該全旅館都是跑者)，大約等了十分鐘就輪到我了。

沒吃太多東西，扒了一碗白飯，隨便吃了點配菜，喝了杯咖啡就回房間休息。天氣預報是陰時有雨，比賽前幾天看預報都不斷地變，還好前一晚最後預報是雨在九點前會停，一點後才會繼續下，吃早餐的時候看看雖然是陰天但是已經沒下雨了，心裡安心不少，回到房間又坐了一下廁所，上網一下，就開始在房間熱身。由於天空的雲層有散開的趨勢，溫度也已經來到14度，考慮了一下決定放棄雨衣手套與帽子，就以短袖短褲出賽，這次訓練狀況不錯。應該可以在四小時左右完賽不至於碰到下雨。後來也證實這個策略正確。感謝老天爺賞我好天氣。

7:40請兒子幫我拍了出征照，就照預定準備走去起跑點。出房門馬上就碰到另一位跑者，然後電梯門一開滿滿的都是跑者，顯然選擇這裡住宿的都與我有相同的計畫不準備寄物。進到電梯瞄了一下，果然都是老馬，除了一位老先生是E區之外其他都是A區或是B區。旅館旁邊的馬路朝日通就是從寄物區到起跑點的規劃路線，還沒出旅館就看到一堆進來上廁所的跑者，出門一看馬路已經滿滿的都是人，一直當作是小比賽的我還被嚇了一跳，後來想想在怎麼小也是一萬人的比賽，也不小了。

我沒加入馬路跑者大軍，沿著人行道走過去，在下一條橫向馬路開始緩跑幾圈熱身才過去集結區。由於距離實在很近，雖然慢跑了一下又去喝了杯水才進去集結，時間也還不到8:10分，照例在集結區無聊，沒事還念一下教練交代的"我很興奮"的魔咒。時間來到8:30鳴槍出發，小比賽出去的很快。雖然天氣不冷還是穿了件舊毛衣保暖，想說找地方丟但是居然沒看到有點傻眼。只好抓在手上考慮要不要直接往路邊丟。這時候聽到老婆喊我的名字，原來老婆跟兒子還是有過來起跑點加油，還真是好眼力可以認出我。 (後來老婆說人真的很多，全部跑出去也花了十分鐘)這條賽道的路線事先往南四公里繞市區一圈才離開市區往北朝著始良前進而後折返。

往南的這段剛好都繞著港邊道路，折返則進入市區，市區加油的人還不少，在4。5KM左右果然看到跑友寫的黑毛和牛私補，原來是一間超市設置的私補區，他們在停車場搭了帳篷，還有派人在路邊揮舞著標語邀請跑者進入食用，不過當然我抵擋住誘惑沒進去。進入市區後風景反而有點無聊，跑著跑著很快就回到我住的旅館前面，這裡放置了這次鹿兒島馬拉松的特製花電車，也是FunRun的終點。

跟老婆約在這裡拍照，很容易就找到在旅館前揮舞國旗的老婆兒子，快速的自拍了一下又趕快繼續前進，過了中央公園西鄉隆盛的銅像後有大會吉祥物的加油與很多小學生啦啦隊，算是這次最熱鬧的市區加油團體，然後就穿過隧道開始往海岸道路前進。穿過隧道後會先看到鹿兒島最有名景點的仙巖園，這裡是篤姬當初成長的莊園，也是來此觀光的必經之地，(對了櫻島火山一直在右方)，然後接下來往始良就是不停的緩上緩下。

這條往返的海岸道路很像是貓空國手之路的放大版本，坡度不會很陡，但是也沒甚麼平路，加上海岸公路還很刻意坐了轉彎的輕斜坡道，有一點吃腳力，我後來其實右小腿明顯比左小腿酸非常多，不知道是不是因為傾斜彎道的關係?這次賽前就決定採用固定功率的計畫，依照賽前訓練的233KM設定跑表，我使用的是Stryd搭配Garmin的RacePower，設定在235KM，上下20KM會警示，實際上大約跑在240左右，這個計畫算是成功的，雖然坡度略有上下，實際跑起來頗為輕鬆，速度也維持得很穩，就一路照著這樣輕鬆跑下去。

離開市區後加油的民眾變少了，但是大會動用的義工非常多，幾乎都是中學生，維持著10公尺一位的間隔一路不間斷，這些年輕的小男生小女生都充滿笑容的不停尖叫加油，讓跑者的動力不間段。從東馬開始其實我就不太吃大會補給了，基本上就是維持每站補水，每隔五公里吃BCAA與能量膠相互交替前進的方式。也因此雖然到了始良出現不少民眾還有專設的私補區攤位我也沒受到誘惑。

這次如果說真的有需要檢討的大概是在始良折返之後略為受到後方4小時配速員的影響，原本照著固定功率前進的我在折返後沒多久就看到四小時配速員，那時候心裡有點慌，開始在想說我這樣會不會太保守了些?能破PB嗎?會不會不小心被他們追上沒辦法破4?也因此從折返的25km開始比較放縱的稍為加快速度，不知道是否因為這樣讓35km之後開始有點疲乏而導致速度下降。

不過就算速度略降，感覺跟之前很不同的是沒有明顯的撞牆期，也許這個速度下降是因為撞牆?但是沒有撞牆的疲累感就是，只是覺得大小腿都好酸，然後心率有點飆太高，嘗試稍微放慢但是不間斷地前進有救了我，但是後來就不趕在最後一個補給站停下來吃我最愛的明石堂輕羹。就這樣一路衝回終點，看到老婆揮舞著國旗幫我錄影，以慢了PB兩秒的時間進站。

看到終點的大會時間就知道應該沒破PB，等到走回去拿到證書臉有點黑，說沒遺憾是假的，但是認真想想，其實這次自己跑得很認真，路上沒甚麼耽擱，也沒停下來走，整體來說跑得很好，或許這個賽道也沒太好跑，但是老天爺賞了個好天氣，自己有跑出水準，路上也跑得開心，那就沒甚麼好遺憾的，跑馬本就是跑開心的，破紀錄就留待下次吧!

最後當然很重要的是要感謝老婆規劃這次的跑馬之旅，感謝兒子陪著來度假，感謝女兒在美國關注，感謝文彥教練的訓練。現在能夠很輕鬆的跑進四小時還真的是文彥教練耐心的訓練才有辦法完成，很多東西就是慢慢累積起來的，能夠無傷完賽對我來說也是很重要的事情。畢竟跑步是要跑一輩子的。當然跑完就又開始期待下一場了，柏林馬，我要破PB。(BQ還不敢想，但是應該不遠了)

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