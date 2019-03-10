賽事心得／2019萬金石馬 4小時配速策略

2019-03-10 16:15 運動筆記 李彥晴



說到最熱血的接力賽，想必大家會推「Mizuno馬拉松接力賽」；說到想要跑個國際級的馬拉松IAAF賽事，那麼「新北市萬金石馬拉松」當然是口袋名單，特別的是也都是在同一個區域，也就是新北市的萬里、金山、石門一帶。

聊到「新北市萬金石馬拉松」，當然必須先提到，它是全台唯一國際認證的賽事，並繼2015之後，2019，一樣獲得IAAF認證，每年的萬金石馬拉松，是萬里那一帶最熱鬧的時候。

賽事路線圖與配速策略

全馬4小時整要跑完平均要跑在5:35-5:38km(含補給時間)所以預估完賽時間會再3:59左右，若各位跑友想挑戰破四的，可以挑戰4小時配速列車，跟著我們一定可以完成您的目標，萬金石大致上為平緩的微坡所以我們會以均速前進，只有折返回程時在青年活動中心有一段稍陡，但不致於影響每公里的均速，以下是全馬的路線及高度圖表

各班車介紹

400車長介紹

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這次萬金石擔任全馬4:00配速員，本班車一共有4位車長由黃昆鵬大哥李村棋前輩跟張智雄哥在加上李彥晴(小弟我)，共同擔任這次400車長，一同為各位跑友服務，歡迎各位跑友一起同樂。

如何補給

每個人補給的方式不同，所以各位跑友乘客，可以按照自己補給的方式進行補給，原則上大概補給站的停留時間會停留在30秒左右，進補給站會通知各位乘客，出補給站的時候會慢慢調回原本應該的預定配速，所以各位乘客不用擔心。

如何找到車長

這次4小時列車的車長會站在B區，大致上我們會站在第一排，我們會掛著氣球跟背後有配速車牌標籤識別速度，起跑後第一公里會慢慢從5:45推進以方便各位想破四的跑友找到我們車長，才不會急著找我們車長影想到後面的里程。

配速策略大致上說到這裡囉，比賽前幾天大家記得好好休息，咱們3月17日萬金石見囉!也祝大家都能順利達標，無傷玩賽。

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