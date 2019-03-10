賽事心得／2019萬金石馬 4小時15分配速策略

2019-03-10 15:51 運動筆記 吳俊毅



山海交錯、風光旖旎的維納斯海岸線，濤拍岸的壯闊豪情，伴隨跑者奔馳的步伐，賽道橫跨新北市萬里、金山、石門三區的濱海路線，全臺唯一國際田總IAAF銀標籤認證賽事 「2019萬金石馬拉松」即將於3月17日登場，這裡充滿許多跑馬老手津津樂道的回憶，更是許多馬場新手躍躍欲試的經典賽事與賽道。這場年度馬拉松盛會，運動筆記配速列車團隊在全馬組安排了堅強的陣容，從3小時的破3列車到5小時30末班列車，滿足不同程度跑者的需求，本場賽事採取分區起跑機制，配速列車也依照不同的配速區間安排在適當的起跑區。

全馬415配速列車

全馬4小時15分鐘的配速列車，將由下列四位列車長一起合作：吳俊毅、林丹尼、施家興、游書豪，列車長們將統一身身穿淺綠色配速背心，背後掛PACER識別布，頭上綁有標示氣球，並且安排在C區起跑，期待帶領各位跑友一起奔馳北海岸。

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賽道分析

萬金石馬拉松路線位於北海岸，全馬賽道大致上尚稱平坦，雖有幾段地形起伏，，均屬緩坡，除了在獅頭山公園路段有較明顯的爬坡之外，沒有長程陡坡，路線設計原路折返，只有21K處設有一個折返點，並沒有反覆繞轉折返的問題，有利於配速的流暢與穩定。

(賽事路線、補給站配置、路線高度圖，資料來源：萬金石馬拉松官網)

配速策略

全馬4小時15分鐘完賽的全程平均配速為6分~6分5秒/公里，配速列車將視地形略作配速調整，另外較大的顧慮是濱海強風，不論是側風或逆風，都是對跑者體力的折損，列車長們將輪流為跟車的跑者們擔任破風手，擔心風勢阻力的跑者們，不妨跟在列車集團中，一方面穩定配速，另一方面有人幫你擋風取暖，節省體力，全程均速控制在5’50”~6’10”/K(上坡及下坡路段，依照地形減速或加速)，預計完賽時間4:13:00~4:14:59，帶領大家4小時15分準時達標完賽。

補給策略

面對4小時15分鐘，長達42公里的體力考驗，飲水及能量補給不可或缺，本次萬金石馬拉松全馬組的補給安排很密集，每2.5K設有飲水站，每5K設有固體食物補給，共計16個補給站，配速列車每個補給站估計約停留15秒，進補給站前50~100公尺，會提醒跑者並且放慢配速，離站後逐漸加速回復原定配速。第一個補給站因為剛起跑沒多久，補給需求不高，且因跑者人數眾多，原則上採取不進站的策略，跑者們也可以斟酌個人的補給需求習慣，自行攜帶個人補給，以確保有充足的能量，安全抵達終點。

結語

全馬4小時15分對於有相當練跑基礎與經驗的跑者而言，也是許多跑者挑戰破四大關的試金石，對於期待突破此一門檻的跑者，穩定的配速與團體的激勵，將有助於你克服賽道上的各種狀況，在42公里的漫漫里程中不致於無所適從，跟上配速列車，共創佳績，留下美好的足跡與回憶。