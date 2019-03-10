賽事心得／棲蘭越野挑戰 尋找「撞到月亮的樹」

2019-03-10 16:51 運動筆記 Horry Pong



故事得由去年的Formosa Trail說起。話說比賽期間我和朋友從大尖山下來時認識了一位跑友，閒談間她提及棲蘭100這項賽事(而她就是應屆女冠軍)，不過當時的我跑得頭昏腦漲，片刻後便忘記了這項賽事。

直至比賽後約一星期，我再度在臉書上看到棲蘭100比賽的資料，照片上那一片高聳入雲的杉木林讓我聯想起阿里山那壯觀的神木風光，我想能夠在古木參天的森林裏奔馳應該是很爽的體驗，剛巧大會正加開參賽名額並開放報名，結果在台灣朋友們的協助下我便趕上這項賽事的末班車(另外教訓是︰沒事就不要翻臉書，免得手滑報了甚麼比賽、又或被人推坑跑甚麼賽事…)。

這場意料之外的比賽剛好夾在香港馬拉松及逆走麥徑兩項大賽之間，三項賽事各相隔兩個星期，當時我心想︰兩星期應該夠我回復狀態吧，結果我受傷了。

先是UTMT退賽，在小休後我意圖恢復訓練，但傷勢仍然持續，最後連香港馬拉松也被迫放棄，直到賽前一星期我的傷勢還是時好時壞，我就只好懷著忐忑的心情來到台灣。我心裏安慰自己︰還好棲蘭的爬升不多(約2400m)，就當是場長跑課吧。

精緻的賽事海報… 應該是「海布」才對，因為真是一塊布

比賽在凌晨五時於100林道起跑，該處位於山區海拔一千多米，離最近的市區羅東約需一個多小時車程。由於我太遲才安排住宿，山上的住宿不是滿了便是太貴，只好投宿羅東，並坐一點半的大會專車到明池山莊寄存行李，然後再換乘穿梭車到起點。這種午夜便要起床的行程自然令我當晚輾轉反側，還好賽前一天我有刻意多睡一點，算是稍稍補足了當晚的睡眠不足。

另一項問題是衣著的安排。賽前的天氣預測是16至28度──這麼大的溫差讓我不知該穿長褲還是短褲。猶豫了好一會後我最終挑了短褲，賽後証明山上的天氣其實挺清涼，即使在中午最熱時段我都沒有酷熱難耐的感覺，不過穿短褲的感覺還好，至少跑起來較為靈活。

400多人齊集100林道等候起跑(照片來源︰林明德)

比賽準時在五時開始，甫起步是連續近7公里的上坡路，大伙兒剛起步力氣充沛所以都開步慢跑，這一段是緩緩的上坡，路面也是舖整良好的柏油路，算是很好跑的路段。不過路上不時出現橫跨路面的水溝，於是跑手們大叫「水溝」之聲便不絕於耳。我和朋友跟著大群跑手輕跑上山，不過慢熱又不擅跑上斜的我在沒多久後便改用走走跑跑的方式前進。直到7公里後山道開始下降，我便借勢追回一些速度也順便回氣，其時原本漆黑的天空已微微發亮，再沒多久便看到旭日從遠方的山坳中探出頭來。早安呢，今天應該會是精彩的一天。

日出前的魔幻時刻 (照片來源︰林明德)

在林道上看日出

大概一小時多一點我們來到第一個CP，在快速補給過後我們便來到神木園區，並沿著木步道下山。這一帶種下不少高聳粗壯的巨木，它們的歲數動輒有著數百年，一些重要的神木更被冠以中國古人的名字(如武則天、成吉思汗等)，大概是想營造一種懷古的氛圍吧，但這片森林倒讓我想像為武林好手在互相追逐的場景，大家施展著輕功在棧道上飛馳(笑)。

棲蘭神木園區 (照片來源︰林明德)

神木園區的棧道，這裏也是少數出現梯級的路段

園區內粗如燈塔的古樹隨處可見

也有一些巨木不敵滄桑而倒下(照片來源︰黃子峰)

日出後陽光灑進園內讓樹林添了一份明亮的色彩

我們沿著木棧道快速前進，不久便離開神木園區，再走不遠便來到CP2。我們花了約2小時完成近16km的賽道，考慮到這兩段都以爬升為主，這也算是理想的速度。

CP2附近的木屋

CP2

我好像是第一次在比賽期間吃到水煮蛋，辛苦工作人員在賽前剝了數百隻雞蛋殼(照片來源︰黃子峰)

我最愛的紅豆湯，甜蜜又溫暖的滋味讓人精神一振

離開CP2後我們先下坡跑了一會，然後才又回復上坡，比賽來到這時天已全亮，我亦得以看到遠方起伏不定的山勢，山頭大多覆蓋著綠林，只有部份較為陡峭的山壁因樹木無法生長故顯露出灰灰的石壁。林道在層巒疊嶂中穿插而過，山道兩旁的大樹為跑手們擋著陽光，讓我們得以在微涼的氣溫下輕鬆跑著。來到這時的我已全面暖機，起步爬坡時雙腿曾經出現過的酸軟與繃緊來到這刻已經消失，呼吸也平穩順暢。在安多芬與腎上腺素的加持下，這一段我跑得頗為愜意，身心都融入到這片美麗風景中，我想這是跑手們最痛快的狀態吧。奔跑吧荷里！

賽道穿越一片片森林，跑手能感受這片綠林的清幽(照片來源︰清冰)

森林在明媚陽光照耀下更顯秀麗(照片來源︰清冰)

遠方的山嶺展現懾人的氣勢

眼前盡是一片又一片的翠綠山嶺

林道蜿蜒地在森林中時而攀升時而下降，這種少上少落的路況正適合慢跑。儘管太陽已經高懸半空，但海拔的升高也令氣溫維持著清涼的狀態，而這正是慢跑的理想溫度。這一段賽道算是較為長的一段，不過看著眼前的翠綠樹林，呼吸著空氣裏淡淡的木材芳香，感受著森林那份恬靜，這份獨特的感受讓我享受著賽道上的每一分每一秒，身心完全沈浸在眼前的秀麗風光中而忘卻了漫長的賽道。

賽道上不時看到高大的樹幹，比照起來人就顯得額外渺小

陽光透過樹隙灑在泥路上，那光影變化令賽道多了一種自然美

魔幻的曙光為這片森林帶來朝氣

釋放你的跑者魂吧!

我們花了約3.5小時抵達CP3，之後會拐往一條支路並來回跑一趟。我們跑沒多久便看到迎面而來的領先跑手，這也意味著在不足4小時內他們已領先我們近11公里，真是很驚人的速度，再過不久便看到領先的女選手群，頭兩、三位之間更只有數分鐘的差距，戰況非常激烈，看來今天的前三甲都將有一場龍爭虎鬥。精英跑手們都踏著堅實有力的步伐高速下山，而且身影非常平穩，一點都看不出他們已跑了近40公里的樣子。在折返處領過手繩後我們便回頭跑，這時賽道上來來回回都是跑手，大家相遇時也互相鼓勵一番，很是窩心。這一段我們花了1小時36分完成，在CP內看到有叮噹摯愛食物豆沙餅，立時忍不住吃了數個，心裏想著多吃豆沙餅可否讓我變成叮噹，這樣我便可以有諸多法寶助我輕鬆完賽了(誤)。

謝謝朋友引領我前進(照片來源︰清冰)

在林道上馳騁的感覺真好(照片來源︰清冰)

下一個CP5只是短短的6公里，其時已近中午時分，平日這應該是我龍精虎猛的時間，但當時的我卻呵欠連連，還好朋友有咖啡gel，到檢查站時又剛好有熱咖啡提供，讓我安然趕走睡魔繼續趕路。

離開CP5後我們便要向賽道的最高點進發，同時那裏亦是當天的主角台灣杉三姊妹的所在地。我們沿著土路邊走邊跑，期待著看到三姊妹的真面目。沿路不時看到參天巨木，但同時亦看到一些粗如車胎的大樹竟然連根拔起，那糾結的樹盤足有十二人飯桌般大，我在想是怎樣的力量才能扳倒這麼粗壯的古樹？

偶爾也會經過大滑坡，坑內躺著一棵棵巨木

晴空下的山嶺額外秀麗

樹雖倒下但仍為苔蘚提供養份，大自然就是這樣生生不息

路上不時看到動輒二、三十米高的神木

大約一小時後，我們終於來到賽道的折返點，也終於看到這三棵被稱為「撞到月亮的樹」的台灣杉(Taiwania)，這三棵高近70米的杉樹就隱身於一片樹林當中，而身在樹下的我們其實倒沒法好好感受到它們有多高──反正就是高不見頂。但筆直壯實的樹身給人一種堅定安穩的感覺，而樹幹上的各種刮痕撞傷則似在細訴著它們這800年內所見証的滄海桑田。如果它們會說話，它們會告訴我們一個怎樣的故事？

長途拔涉跑100k為的就是要一睹台灣杉「三姊妹」的風采

在與三姊妹拍過合照後我們便要開始回歸之路。這一段主要是下坡路，我借著山勢輕鬆地跑著，感覺很快便來到CP6(亦即回到CP5)，來到CP我還可以小休一下，結果這裏成為我休息最久的一站。

人在大自然裏總是顯得渺小

離開CP6後我們繼續沿原路回去，路上不時迎面遇到其他跑手，算一算時間他們似乎很大機會趕不上15小時的關門死線，但按規例大會只在CP9和CP10兩站設下關門時間，所以跑手們仍然陸續朝著三姊妹進發。當時我想︰為甚麼不在較早的檢查站設下關門時間？畢竟太多跑手濟留於偏遠深山中到要撤走時也會是個大問題…

另一方面屈指一算我們也同樣面對著被關門的危機。由於起跑時主持人宣佈CP10(91km)的關門時間是12小時，亦即意味著我們要在4.5小時內走完34公里，雖說回程也是下坡路為主，不過我們還是不能太怠慢，把握下坡路好好跑一下。

猶記得今天上午跑向三姊妹時一路都是陽光明媚，但到下午太陽已被雲層遮蓋，取而代之的是一片白茫茫的霧氣，讓山路變得矇矓起來，山區天氣的變化還真大，不過這樣也好，我可以打消看風景拍照的念頭專心跑山。來到CP7時我又吃了一些豆沙餅，希望這可以成為我趕上關門時間的法寶吧。

回程的下坡路讓我可以順勢起跑 (照片來源︰清冰)

接下來一段是13公里的下坡路，雖說是下坡路可是我的雙腿在跑過50多公里後多少還是有點疲累，所以我只好每跑一會便改為急步走一走，好讓我的雙腳可以放鬆一下。賽道上常常前後都看不見跑手，而眼前的白霧更讓山區多了種撲朔迷離的氣氛。1.5小時後我來到CP7，竟然看到咖哩飯和紅豆湯(據說還有魯肉飯不過我沒有吃了)，二話不說吃了兩碗，肚子頓然充實起來，讓我可以再次起跑。

CP7到CP8只有短短的4公里，不過我在跑經神木園區時沒有看到指示，雖然看到園區的入口已放有椅子擋住去路，但心裏還是有點猶豫，只好停下來看手機找路，還好不久後方的跑手追了上來，確認了回程不用再進入園區後我便沿100林道下山──不用入園區也意味著不用爬棧道樓梯，這應該可以省回不少時間。離開園區不久我便抵達CP9，來到這裏我基本上已順利渡過關門危機，不過剛在上一站吃飽的我不太覺得餓，所以很快便離開了。

從CP9到CP10一段是有點沈悶的賽道，賽道左彎右拐忽上忽下的似是找不到前進方向，也一度讓我懷疑自己是否有錯過了路口，幸好走著走著我還是看到林道的里數牌才讓我肯定自己還在正確賽道上，結果我在11小時36分抵達最後一個檢查站CP10，接下來只餘9公里的柏油路，完賽已無懸念。我的朋友在CP7後分開走，結果他在末段發力狂追，也在CP10前追上我。我們在CP10休息了好一會，檢查站竟然還架設好Wifi誘惑跑手們停留，實在是邪惡的安排(笑)。

離開林道後我們沿著台七線向終點明池山莊進發。還以為這9k應該是小菜一碟，但是原來該段仍是偶有上落，加上我們在確認完賽無誤後戰意鬆懈，所以大部份時間都在做步兵(賽後翻看紀錄這是我們速度最慢的一段 XP)，自然地也被不少跑手追過。平日路跑、山跑9km都是一陣子便過，今天來到這裏自是覺得特別漫長，直到最後2、3公里時我們才抖擻精神慢跑一下，沒多久便看到明池山莊的告示牌寫著「500m」，我們以為終點在望了吧，跑呀跑呀跑呀的就是看不到終點，卻看到今天出發前我寄存行李的帳篷，從那裏拐過彎後我們隱約看到一條上坡──怎麼都快要衝線了還要上坡啊──這讓我們原來打算跑著衝線的念頭頓然煙消雲散，最終我們在13小時9分鐘衝線，完成這場棲蘭100比賽。

2019年初我的狀態沒有很好，能夠以不太差的成績完成棲蘭100已是一個很理想的賽果，當然賽道的美麗風光也是讓人驚艷，感恩的是儘管當地賽前賽後的天氣都不太理想(賽後一天已開始下大雨)，但剛巧比賽一天便是陽光普照，讓我們能一覽這片神木風光，實在非常幸運。感謝朋友和志工們的打氣和幫助，讓我們能順利完賽，完成這一場比賽讓我在台灣又留下一個美好回憶。

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携手衝線~~~(照片來源︰清冰)

刻著台灣杉葉、以台灣衫(疏伐木)造成的完賽獎座。疏伐木是指為了確保樹木與樹木間有足夠生長空間而被人工砍伐的樹木，大會利用有關木料製成獎座

賽後雜記︰

棲蘭100雖然被稱為越野超馬，不過賽道中不少路面都是柏油路或平整的泥路，對參賽者的越野跑技術要求不算很高，是條可跑性很高的賽道。加上賽道總爬升只有2400m，升幅在山跑來說算是不高，可以視為一條越野跑100 km入門賽事。不過大會將關門時間訂為15小時，這以山賽標準而言算是非常少，而這亦成為這項比賽的最大挑戰。

雖然我們參賽的體驗算是蠻不錯，但是對於大會的一些安排仍是感到有點失望。 – 大會的規則沒有清楚寫明如果海外選手沒法出席簡介會的選手包安排，雖然最後我還是能在起點處領取選手包，但如果能在章程或臉書內寫清楚便更好吧。 – 選手的報名門檻(特別是100k)應該調高︰這屆比賽若果你曾6小時內完成馬拉松便符合參賽資格，但單是42k路跑跟42k越野跑便已經有差，馬拉松跟100k越野跑比較更是有天與地的差距。香港大部份100k賽事都會要求跑手有參加過50k越野跑的經驗，或許這會是更佳的參賽門檻。 – 大會只訂下CP9和CP10兩個關門時間，這令一些本來已力有不逮的跑手仍然繼續跑往三姊妹。在香港由於郊外離市區不遠且交通方便，跑手要離開賽道自然不是問題，但在台灣高山地區交通工具難以抵達，撤退選手的難度大增，一旦有太多跑手困於CP5大會便有撤離跑手的難題。在CP2開始設立截跑時間應可以減少這方面問題。 – 當然最受人非議的安排便是大會的主持竟然在起跑前宣佈CP10的關門時間為12小時、而非場刊所印的13小時，雖然大會在賽後表示這是主持人發佈了錯誤資訊，但以我和一些志工聊天時所理解，他們也以為該站的關門時間是12小時。事實上CP10離終點只餘9k柏油路，但大會卻容許跑手以3小時來完成(終點的關門時間是15小時)，反觀91k的完成時間是12小時，分配上完全不合理，更別提這是臨時作出的改動，相信有不少跑手就這樣被關在CP10上。大會實在需要檢討一下關門時間，以及改善對跑手和志工發放訊息的安排。 – 除了2個折返點外，其他CP都似乎沒有為選手們進行登記，一般來說香港的CP都會安排電子系統記錄跑手的到達時間，即使沒有也會安排人手進行記錄，方便日後覆核賽果之用，但這方面大會好像完全欠奉。 – 承上點，正因為大會缺乏相關機制，當大會嘗試核實一名跑進前十名的女跑手成績時，由於缺乏相關記錄，結果大會在終點便要求她提供到達某某CP的人証物証(如有沒有跑手見過她跑過某某CP、她能否說出遇到的跑手名字等)，我相信大部份跑手都不會記得自己在特定時段有甚麼跑手跑在自己前方或後方吧。雖然她的成績最終獲得大會承認並獲頒獎項，但是大會的要求實有強人所難的感覺。 – 補給方面就我們所遇到的都挺豐富，部份CP有熱食熱飲而且食物種類也挺多元化，但如果大會能在賽前公報一下補給清單便更好。不過有不少跑手表示一些CP有缺水缺糧的情況，導致他們要空著肚子跑往下個CP、甚或被迫棄賽，一些跑手更戲稱這場賽事是「飢餓 100」(苦笑)，賽後不少跑手針對這個問題對大會投訴，說實在大會在這個問題上絕對是難辭其咎，畢竟提供足夠飲食應該是大會最基本也最重要的責任吧。 – 雖然賽道的分支路不多，大會也在重要路口安排志工或路牌指導跑手，但還是有2、3個支口欠缺指示，令跑手們無所適從。

吐糟歸吐糟，大會的志工和工作人員還是非常熱心，無論從賽前的查詢與接駁車安排、到賽事中的支援等志工們都是盡心盡力，感謝他們的幫忙讓我們可以順利完成賽事。

另外值得讚賞的是賽後大會有為跑手安排晚餐，我們當天有想過為了趕時間而打算先開車到宜蘭才再吃晚飯，幸好後來還是有在明池山莊吃飯，不然的話我們足足要近4個小時後才回到台北… (主要原因是我們在宜蘭遇上堵車)

在台灣留下這麼多汗水、腳印與單車胎痕，我怎可能不喜歡台灣這個地方？

棲蘭100(按圖看Movecount記錄)

比賽日期︰2019年3月2日距離︰100km時間︰13小時9分總爬升︰2480m (官方數字)最高點︰1981m (台灣杉位置)總排名︰72 / 417(417為總起跑人數)