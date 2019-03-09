台版女川內蔡雅安 最強市民跑者三度挑戰萬金石

2019-03-09 12:40 運動筆記 陳小解



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蔡雅安與偶像川內優輝合照（圖片來源：新北市政府體育處）

台灣馬場崛起的素人新星蔡雅安，2017年初馬挑戰萬金石，2018年就以3小時4分35秒成績奪下萬金石國內女子后冠，表現備受矚目，更在當天得到「台版女川內」的封號，同樣非科班出身的市民跑者、沒有教練、沒有跑團，相似的公務員身分，最大的共通點就是擁有堅持勇往直前的毅力。

談起 2018 年的萬金石，蔡雅安開心地表示，川內優輝是她的偶像，很開心可以跟他在同一個賽道上，特別把跟川內的合照掛在牆頭，她說這是引以為標竿前進的動力。

蔡雅安拿下2018萬金石國內女子第一（圖片來源：新北市政府體育處）

2018年萬金石後，這一年來她自主訓練不間斷，不論刮風下雨，每天上班前都會到澄清湖練跑，已經成為生活中不可或缺重要一環，藉由跑步開啟一天，讓自己每日踏實地完成一項挑戰。

謙虛的蔡雅安認為自己還有很多進步空間，從她身上可以感受到對跑步最純粹的堅持精神，一心只想「跑到終點」的她，在過程不斷突破身體的極限，以前不戴手錶跑步，也不擅長配速，更不會特別設定完賽目標，每次跑步就是盡最大的努力，2018年12月的台北馬以2小時57分21秒創下個人最佳，2019年2月的高雄馬也奪國內女子第一。對於3月17日即將登場的萬金石，三度來挑戰的她沒有設定任何目標，只想著用她自在的速度全力地跑著！