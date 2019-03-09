親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

年內第3次！菲律賓再將2名台灣電信詐騙犯 遣送大陸

瑪麗亞風波 包正豪：政治人物應從根本去除失言的可能

運動筆記【賽事】與配速列車 17 來 WAN 萬金石馬拉松108.03.03-2019第13屆台南古都國際馬拉松「跑進歷史」
健行筆記哈巴雪山x初級雪訓大台北五座"一等三角點"郊山雜記
NBA焦點球員- Donovan Mitchell (3月9日)焦點球員- James Harden (3月9日)

台版女川內蔡雅安 最強市民跑者三度挑戰萬金石

2019-03-09 12:40運動筆記 陳小解

分享

蔡雅安與偶像川內優輝合照（圖片來源：新北市政府體育處）

台灣馬場崛起的素人新星蔡雅安，2017年初馬挑戰萬金石，2018年就以3小時4分35秒成績奪下萬金石國內女子后冠，表現備受矚目，更在當天得到「台版女川內」的封號，同樣非科班出身的市民跑者、沒有教練、沒有跑團，相似的公務員身分，最大的共通點就是擁有堅持勇往直前的毅力。

談起 2018 年的萬金石，蔡雅安開心地表示，川內優輝是她的偶像，很開心可以跟他在同一個賽道上，特別把跟川內的合照掛在牆頭，她說這是引以為標竿前進的動力。

蔡雅安拿下2018萬金石國內女子第一（圖片來源：新北市政府體育處）

2018年萬金石後，這一年來她自主訓練不間斷，不論刮風下雨，每天上班前都會到澄清湖練跑，已經成為生活中不可或缺重要一環，藉由跑步開啟一天，讓自己每日踏實地完成一項挑戰。

謙虛的蔡雅安認為自己還有很多進步空間，從她身上可以感受到對跑步最純粹的堅持精神，一心只想「跑到終點」的她，在過程不斷突破身體的極限，以前不戴手錶跑步，也不擅長配速，更不會特別設定完賽目標，每次跑步就是盡最大的努力，2018年12月的台北馬以2小時57分21秒創下個人最佳，2019年2月的高雄馬也奪國內女子第一。對於3月17日即將登場的萬金石，三度來挑戰的她沒有設定任何目標，只想著用她自在的速度全力地跑著！

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

跑友服務／萬金石馬拉松 運動筆記配速列車

2019-03-09 06:00

高雄馬大調查／參賽3次以上占4成 仍有美中不足之處

2019-03-08 13:47

高雄馬大調查／近7成希望「草上飛」韓市長下次一起跑

2019-03-08 13:45

高雄馬大調查／近8成認賽事成功 帶動旅遊經濟收入

2019-03-08 13:40

賽事心得／東京馬拉松 從賽道中的感動、到賽道外的激動

2019-03-08 06:00

跑步知識／運用科技監測運動與睡眠 讓訓練更輕鬆

2019-03-08 06:00

TNF100台灣國際越野跑挑戰賽 交通、住宿資訊一把抓！

2019-03-08 06:00

賽事心得／台南古都馬拉松 把去年的落馬送進歷史！

2019-03-08 06:00

路跑／台北國道馬 范榮玉挑戰半馬

2019-03-08 00:04

台北國道馬 范榮玉不受外界眼光跑出自我

2019-03-07 15:36

萬金石馬拉松 周庭印挑戰衛冕爭取東奧

2019-03-07 14:29

跑步知識／打造你的跑者「腳踝」

2019-03-07 10:29

賽事心得／高雄馬拉松 終於雪恥跑完全馬啦！

2019-03-07 10:17

賽事心得／金門馬拉松 吞下超人系惡魔果實

2019-03-07 10:07

左手紅酒右手生蠔 吃貨不容錯過的紅酒馬

2019-03-07 10:02

1天1公里 送你去維也納比賽！

2019-03-07 09:55

萬金石馬拉松17日登場 740警力義交安全維護及交管

2019-03-06 20:17

跑衣評測／穿上去的貼紮機能衣 突破自我好幫手

2019-03-06 18:34

萬金石馬國內IAAF積分最高 周庭印挑戰衛冕拚東奧

2019-03-06 18:10

路跑／出席跑鞋分享會 許績勝盼全國紀錄後繼有人

2019-03-06 17:08

賽事心得／人生初馬攻烏來 3根香焦撐出SUB5

2019-03-06 10:28

賽事心得／棲蘭越野挑戰賽 絕美林道中黯然落馬

2019-03-06 10:11

賽事心得／金門馬拉松 醫護鐵人專屬武士旗背包任務成功

2019-03-06 09:53

賽後心得／東京馬太冷沒能破3 雖達BQ還是難過哭了

2019-03-06 09:45

賽事心得／姬路城馬拉松 與白鷺之城的初次見面

2019-03-05 12:00

賽事心得／鹿兒島馬拉松 抽不到東京馬的最佳安慰獎！

2019-03-05 10:20

賽事心得／姬路城馬拉松 把擔憂化為前進的動力

2019-03-05 10:15

賽事心得／東京馬拉松 我完賽我驕傲我為國家關門前到

2019-03-05 10:02

賽事心得／棲蘭林道越野賽 從超馬中學會榨乾自己

2019-03-05 09:50

賽事心得／花博超半馬接力賽 不一樣的228假期

2019-03-05 09:38

帶小比跑旅台灣／飛虎變裝馬拉松 好像一場同學會

2019-03-05 09:29

賽事心得／東京馬拉松 痛苦憋尿破PB

2019-03-04 06:00

賽事心得／雙溪櫻花馬拉松 連續5年完成

2019-03-04 06:00

賽事心得／峨眉鄉半程馬拉松 生平第一次的山路跑

2019-03-04 06:00

日本人跑遍台灣／峨眉鄉半程馬拉松 遇到好多高手

2019-03-04 06:00

賽事心得／指宿油菜花馬拉松 8小時讓你有吃有玩有按摩

2019-03-04 06:00

練習心得／2018備戰馬拉松 遲來的感恩與回顧

2019-03-04 06:00

東京馬／曹純玉破女子全國紀錄 田協獎金4萬

2019-03-03 23:15

東京馬／2:36:14破全國 曹純玉達世錦賽門檻

2019-03-03 11:44
看更多

熱門文章

NBA／林書豪攻14分代表作 暴龍大勝鵜鶘止連敗

2019-03-09 11:09

NBA／賈霸天鉤後繼有人？ 美大學6呎後衛技驚四座

2019-03-08 13:01

NBA／健康已非理所當然 林書豪自爆曾考慮退役

2019-03-08 12:28

全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

2019-03-08 18:50

NBA／里拉德51分淪空響 雷霆本季4連勝拓荒者

2019-03-08 15:08

NBA／甩連17投不進難堪 林書豪三分球終於開胡

2019-03-09 11:18

MLB／林子偉攻守俱佳 敲長打還送兩次雙殺

2019-03-09 07:44

NBA／盛讚安戴托昆波 公鹿主帥拿鄧肯為喻

2019-03-08 14:37

NBA／湖人沉淪 詹皇變頭號戰犯老闆也挨罵

2019-03-08 14:20

林書豪火力復甦破流言 總教練對他有信心！

2019-03-09 11:50

全英羽賽／戴資穎晉4強 將對決山口茜

2019-03-09 00:07

NBA／真的不玩了？ 湖人華頓稱鮑爾恐賽季報銷

2019-03-09 09:49

NBA／拓荒者、雷霆惡鬥 裁判報告承認多項誤判

2019-03-09 09:40

中職／楊志龍好投許基宏開轟 兄弟9:1勝悍將

2019-03-08 17:01

NBA／邀寫信小女孩設計球鞋 柯瑞：畫下圓滿句點

2019-03-09 12:06

SBL／梅奧大三元領軍 台銀落敗無緣季後賽

2019-03-08 22:24

NBA／日練10小時在所不惜 布萊恩籲西蒙斯改善跳投

2019-03-09 10:30

MLB／大谷翔平首度練投 60球輕鬆投

2019-03-09 07:31

鐵人三項／李筱瑜為原型「一起衝線」鼓勵追夢

2019-03-08 14:57

MLB／海外開幕戰選台灣？關鍵仍在大巨蛋

2019-03-08 12:47

UBA／女籃文化不敵世新 隊史首次無緣4強

2019-03-08 15:08

MLB／官網預測開季台將僅陳偉殷 10日再先發

2019-03-09 08:24

中職／中信陳子豪薪事卡關 有意提仲裁

2019-03-08 23:56

NBA／生涯累積312次技術犯規 怒吼天尊前往高中任教

2019-03-09 10:21

高雄馬大調查／近7成希望「草上飛」韓市長下次一起跑

2019-03-08 13:45

MLB／名人堂球星西佛失智 大都會將以特殊方式表揚

2019-03-08 21:25

MLB／遭再見安打 黃暐傑砸鍋又吞敗

2019-03-09 08:18

中職／周思齊提薪資仲裁 陳子豪仍在考慮

2019-03-08 21:10

NBA／佛西維奇全能秀 魔術主場輕取獨行俠

2019-03-09 12:06

印地安泉網賽／首盤吞貝果 謝淑薇女單二輪落敗

2019-03-09 09:22

日職／樂天王牌則本昂大右肘將動刀 確定錯過開季

2019-03-08 16:06

NBA／今日戰績表 衛少37分雷霆延長賽勝拓荒者

2019-03-08 14:35

中職／官辦熱身賽開打 天氣和票房恐冷清

2019-03-09 09:46

MLB／解決鈴木一朗 曾仁和2局無失分無安打

2019-03-09 11:32

NBA／哈登帶傷飆31分 火箭輕取76人七連勝

2019-03-09 11:38

NBA／23次領先互換 雷霆劈拓荒者

2019-03-09 00:10

影╱15歲就長到194公分 萬能盃國中籃球長人多

2019-03-09 11:29

日職／陽岱鋼歸隊先發打擊熄火 4打數沒安打

2019-03-08 19:26

中職／官辦熱身賽開打 獅猿台南對戰

2019-03-09 00:00

MLB／田中將大挨轟 洋基教頭仍讚滑球出色

2019-03-09 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top