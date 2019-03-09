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運動筆記【賽事】與配速列車 17 來 WAN 萬金石馬拉松108.03.03-2019第13屆台南古都國際馬拉松「跑進歷史」
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體驗活動／最佳配速員 華為運動手環體驗

2019-03-09 06:00運動筆記 爬蟲類

●參與體驗緣由-前情提要

身為一位竹科宅宅工程師，偶而還是會follow一下科技目前的主流與趨勢，今天最火熱的大概就是華為新推出的5G折疊式手機了吧，儘管要價不便宜，不過搶下5G領頭羊的目的當然更為重要，正所謂贏者全拿就是這個概念。因為對華為新出產品產生了一點興趣，就在網路搜尋了一下，非常巧的搜尋輸入新竹、華為等等關鍵字時，居然跳出了這次活動的資訊，因為小弟我本身也有在運動，所以當然是趕快報名參加這次的華為運動手錶HUAWEI WATCH GT +Band 3 Pro 手環的體驗活動囉!!

●整裝出發-華為運動手環初體驗

終於來到了活動當天，拜託岳母照顧一下小朋友後，就與運動夥伴我的老婆一起出發前往竹東火車站集合啦，天都還沒亮就已經很多人到現場囉，經過工作人員細心介紹，我決定選擇手環啦，拿到手環的第一印象是非常的輕巧舒適(約25克含錶帶)，平常上班也能帶著，下班就可以直接去運動，手環操作滑動也相當的直覺，而且還是觸控彩色銀幕(AMOLED技術)唷，在初次配對手機時，原本想說當場一堆手錶配對會不會干擾，不過由於華為每隻手環都有'自己專屬的代號'，所以可以非常快速+準確的配對到自己拿到的運動手環，相當的方便且精準唷，這點巧思值得其他運動品牌多學習效法。

●選定配速-華為跑團一觸即發

本次運動筆記非常用心，還提供了7分半、6分半和5分半3種速度的專業配速員，我平常練習大約都跑在5分50配速附近，這次想說拼一點跟5分半的配速員好了，總是要對自己有點期許吧哈哈，隨著專業配速員說準備出發，我才想起來手錶還沒定位，操作滑到運動界面沒多久就定位完成囉(好加在)，GPS定位速度快到有點嚇到，接著就會出現321倒數開始起跑囉!!! 

     

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●跟隨'忠實'最佳配速員-華為BAND 3 PRO運動手環

開始起跑後，發生了一件悲慘事件，就是5分半配速員實在是太厲害了，跑著跑著就變成4分多速了，速度快到我完全跟不太上呀QQ 勉強跟了快2km後就完全被放生了......(悲慘世界)，沒了配速員怎麼辦?? 當然是依靠一直在我手上的這支華為運動手環啦，自己的配速自己配，9公里決定自己跑好跑滿~~哈哈!!! 調整了一下呼吸和配速，就依照著平常練習時的5分40配速穩定前進，運動手環果然真的好方便呀，一抬手就可看到即時配速，不像以前用手機跑步還要從腰包拿出來-->手機解鎖-->看配速-->收回腰包，真的這樣跑步輕鬆太多了，希望活動結束主辦單位會突然驚喜公佈可以把手環帶回家呀@@ 有了最可靠的手錶當配速員後，我就不怕被配速員放生囉，這一瞬間我突然領悟到甚麼是不離不棄，是我兄弟呀，哈哈。

 

●完賽的感動-後續跑步數據大分析

經過漫長的努力終於跑完9公里跑回終點啦，跑進終點的同時，工作人員還送上能量補給飲料，真的是太貼心啦。再來就是分析手表數據了，手環偵測到的距離8.98km與里程目標值相當的接近，再搭配手機數據比較，華為GPS路徑非常準確唷，除了里程數外，還有很多詳細的數據，例如平均配速、平均步頻、步幅、心律等等多種數據。

其中我覺得最特別的就是有氧&無氧訓練效果了，她會告訴你本次運動有氧或是無氧運動各占幾分，如果是想要訓練肌耐力，就可以朝無氧運動去進行，如果是想挑戰長時間耐力，則是往有氧運動去執行，而這個科學化數據結果可以很明確的讓使用者知道你想訓練的有氧or無氧運動成效如何，對實戰方面真的是非常的有用呀!!

此外，HUAWEI Band 3 Pro在價格方面也是相當的親民，才幾千元而已又搭載這麼多強大功能，聽說還可以支援游泳和游泳姿勢辨識，還有監控睡眠品質、遙控拍照、訊息內容預覽以及尋找手機等等生活方面的實用功能，如果你本身有在運動的話，這支Band 3 Pro運動手環會是非常不錯的選擇唷!! 最後附上今日運動數據結果與運動筆記團跑成員大合照，感謝華為團隊&運動筆記用心的籌劃了這次的體驗活動，希望下次有機會也能再試試看另外一款HUAWEI WATCH GT 運動手錶唷!! 謝謝^^

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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