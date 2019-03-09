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賽事心得／古都馬實習醫生鬥格 沒值班就跑步

2019-03-09 06:00運動筆記 Lan Li Hsueh

那些打不倒我的，只會使我更堅強

自去年田中馬完賽後，因為拇指外翻導致雙側M-P joint內側疼痛，不論多積極的復健都只有短暫的止痛效果，連跑兩天就再度疼痛，一度想放棄馬拉松。在心灰意冷之際果斷休息一個禮拜都不跑步，竟然直接好了7~8成！也因此促成想再次挑戰自己的衝動，考量到臨床工作以及訓練週期，選了有點炎熱的三月古都馬做為目標賽事。

在實習醫師週工時達70~80小時的狀況下，把握「沒有值班就跑步」的原則。值班前一天跑強度課表(節奏跑/間歇跑/長距離)，值班下班後再累也去跑個Easy，值班多的禮拜就跑兩個強度，少的就跑三個，盡量維持在兩週五個強度課表的訓練量。其中一月剛好強碰兩個周末的PGY面試，周末沒辦法進行長距離訓練，為了稍微補足跑量，即使骨科刀班十點下班還是拎起跑鞋出門去。如此硬是把月跑量撐上了200km(12月:225km，1月:189km，2月:219km)。為的就是不要留下遺憾，盡力跑好一場馬拉松。

賽前一天一直看環保署的資料，台南都是橘色警示，心中百感交集，思慮無數遍如果隔天起床看到紫爆到底要不要硬上，祈禱吹南風的同時又擔心氣溫過高。到達會場看到乾淨的天空時一陣竊喜，同時也告訴自己今天是場硬仗，起跑就已經22度，千萬要忍住不要爆衝。

高手雲集的台南馬

古都馬對一般的市民跑者很友善，預估4:10即可在第二區起跑。起跑就看得到配速列車，稍微加速跟了上去，穩住330配速。在奇美贊助的攤位上(約莫8k處)手癢拿了個威德能量飲，讓吃膠的計畫大亂，結束了身上還有未吃完的能量膠。

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過半馬檢查點看到1:44，列車長喊了聲很好，就是這個配速，大家都振奮了起來，即便要跑上毫無遮蔽的四草大橋仍無所畏懼，車上還有約莫20人，能夠輪流破風。過半馬後到了魚塭區，時間來到了早上八點，南部的烈日配上毫無遮蔽的荒野，再加上菲律賓吹來的南風，導致車上伙伴一個個下車。後面的補給站越來越小，大大的增加了補水難度，手錶顯示的距離跟大會告示牌越差越遠，北汕尾一路到四草大橋一望無際的直線，如此的打擊人心，只剩下生物本能跟完賽慾望繼續著步伐。

壓垮駱駝的最後一根稻草是一座很陡的橋(事後回家查才知道是「安平水景橋」，坡度達9度！9度！9度！)，只能眼巴巴的看著車長以及僅存的三位乘客離去，自己一邊跟肌肉已經開始抽動的雙腳協調，能不能再給我20分鐘。可惜雙腳不給力，過了安億橋(最後一座橋！)以後也只能跑跑走走。

累死人不償命的水景橋...取自網路

九度的水景橋

    直到終點衝線，可能是剛剛休養的肌肉復活了，竟然跑出了3分速。回過頭想想真是可惜，或許最後對自己太好了，其實還可以再撐一下。

吶喊衝向終點ing

吶喊著衝過終點

第三馬，25歲生日禮物，3:35完賽。謝謝台南，我會再回來的！

第一次拿到大會禮物，是我一直想要買的太陽眼鏡!!!

20歲組勉強撿到個分四，不想要進30歲組阿~~~

第一次領到大會禮物，是我一直想買的運動太陽眼鏡

2017台東馬4:49。2018田中馬4:16。待續…

感謝永遠的最佳應援團

感謝永遠的最佳應援團

田中馬
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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