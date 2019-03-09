賽事介紹／喝到飽！2019嘉義國際啤酒超半程馬

2019-03-09 06:00 運動筆記 陳斗贊



萬眾期盼的第四屆 - 2019嘉義國際啤酒超半程馬拉松 即日起已開始受理報名囉！【活動簡章】

嘉義市樂億皇家渡假酒店以及信吉衛星電視台等單位共同主辦，已經 連續舉辦四年的嘉義啤酒路跑活動， 今年首度結合民間企業團體加入主辦， 難得的是這二家民間企業分別來自嘉義縣、市， 希望藉由民間的力量，帶動嘉義地區的繁榮與進步。 樂億皇家渡假酒店-董事長呂永寬及信吉電視台- 總經理紀博文皆表示，能夠參與體育運動賽事是企業之榮幸， 民間企業本應結合地方、回饋地方，以達取之於社會、 用之於社會的精神，希望這次的活動能夠對地方帶來實質的幫助， 同時更加希望這項活動能永續的舉辦， 成為嘉義地區每年的體育盛事。 本屆活動由嘉義縣、市政府聯合指導，嘉義市體育運動總會、

這場賽事和其他場的賽事有什麼不同呢？讓我為您一一解答！