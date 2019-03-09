賽事介紹／喝到飽！2019嘉義國際啤酒超半程馬
萬眾期盼的第四屆 - 2019嘉義國際啤酒超半程馬拉松 即日起已開始受理報名囉！【活動簡章】
超便宜的報名費有別於目前全國各地的半馬行情動輒800~1000元，
優質平穩的賽道各組全程路線平穩好跑，高低差不超過20m，超適合破PB的喲！超半馬組(25公里)路線經過嘉義縣市，沿途風景有鄕土、農田、
一起路跑做公益
跑友活動結束後的晶片可更換：若竹兒教育基金會公益園遊券，
- 若竹兒教育基金會智能發展中心
吃肉粽喝啤酒比賽本屆活動的另一個亮點，只要是報名繳費成功的跑者，就可免費登記參加「吃肉粽喝啤酒」趣味競賽，每組的冠軍將由主辦單位贈送啤酒一箱和肉粽一串喔！
喜愛旅跑的您千萬別錯過
▍住宿：樂億皇家渡假酒店 特別提供跑友住宿優惠，
當日訂房即將額滿！
▍美食：劉里長火雞肉飯來到嘉義，大街上隨處都可見到賣雞肉飯的店家，每位在地人心中都
會有屬於自己的一間最愛吃的口袋名單，今天小編要分享的是不分男 女老少，大家都愛這一味的「劉里長雞肉飯」，不管平日、假日每次 經過都會有長長的排隊人龍等待著，一上桌看到油亮亮的火雞肉片， 視覺神經打動舌尖味蕾，口水往往忍不住分泌潰堤，再加上油蔥香氣 與老闆獨門比例醬汁的加持，更是讓人十指大動呢！
▍美食：源興御香屋吃完雞肉飯覺得口渴千萬不要錯過，嘉義必喝的飲料店「御香屋」，
招牌飲品葡萄柚綠茶是現搾現點現調， 真正的黃金比例酸酸甜甜順口好喝， 想品嚐到如此好喝又安心的天然葡萄柚綠茶，千萬要耐心等待喔！ 美食是值得我們等候的！
▍美食：林聰明沙鍋魚頭還有不能錯過的「林聰明沙鍋魚頭」位在嘉義市東區中正路，經過熱
鬧的文化路夜市，轉進巷內便可看見大排長龍的客人，這間陪伴著超 過半世紀的特色小吃，單這一味沙鍋魚頭魅力不凡，騎樓下幾口大鍋 中盛滿豐富的菜料，一大籃炸魚頭香味讓人還沒走到店門口遠遠就聞 得到呢！
▍美食：蓬萊漢堡吃飽喝足要回去之前還可以帶個「蓬萊漢堡」當點心，這間其實是一
間麵包店，在小小的角落竟然還有賣漢堡！這裡不但是在地人喜愛的 老店，也承載著許多嘉義人的美好記憶，漢堡都是老闆娘現點現做， 客人也能看見漢堡製作的所有過程，拿到漢堡後再到櫃檯去結帳，連 盒子都快塞不下的漢堡一定要記得買一個回去解解饞～除了以上在地美食，特別和大家分享私藏名單：和平雞肉飯、大 同雞肉飯(喜歡油酥的往這邊來)、老張麵店、樂檸漢堡都是你不可 錯過的美食~看完上面介紹心動了嗎？
▍報名傳送門：https://signup.
lohasnet.tw/signup/3267（簡章請見樂活報名網）
▍活動時間：2019-06-09 (星期日) Am 06：00
▍地點：樂億皇家渡假酒店
▍組別：25K超半馬組 / 10K迷你馬組 / 5K小小馬組 / 5K健走組
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