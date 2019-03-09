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賽事介紹／喝到飽！2019嘉義國際啤酒超半程馬

2019-03-09 06:00運動筆記 陳斗贊

萬眾期盼的第四屆 - 2019嘉義國際啤酒超半程馬拉松  即日起已開始受理報名囉！【活動簡章】

本屆活動由嘉義縣、市政府聯合指導，嘉義市體育運動總會、嘉義市樂億皇家渡假酒店以及信吉衛星電視台等單位共同主辦，已經連續舉辦四年的嘉義啤酒路跑活動，今年首度結合民間企業團體加入主辦，難得的是這二家民間企業分別來自嘉義縣、市，希望藉由民間的力量，帶動嘉義地區的繁榮與進步。樂億皇家渡假酒店-董事長呂永寬及信吉電視台-總經理紀博文皆表示，能夠參與體育運動賽事是企業之榮幸，民間企業本應結合地方、回饋地方，以達取之於社會、用之於社會的精神，希望這次的活動能夠對地方帶來實質的幫助，同時更加希望這項活動能永續的舉辦，成為嘉義地區每年的體育盛事。

活動主會場設定在嘉義市 樂億皇家渡假酒店，時間訂在今年的端午節連假最後一天6月9日(禮拜天)，讓大家可以邊跑步邊收假放鬆心情唷！主辦單位表示，這次路跑活動除了有邊跑馬拉松邊喝啤酒的固有特色外，也將加入愛心園遊會的活動，以及由信吉衛星電視台的歌手藝人帶來精彩歌舞表演，絕對讓參加路跑運動的民眾，有一種不一樣的感受。

這場賽事和其他場的賽事有什麼不同呢？讓我為您一一解答！

超便宜的報名費有別於目前全國各地的半馬行情動輒800~1000元，10公里組600~800元，本項活動各項組別及收費如下：一、超半程馬組25K，報名費600元(經濟組僅300元)二、迷你馬組10K，報名費500元(經濟組僅200元)三、小小馬組5K，報名費400元(經濟組僅100元)四、健走組5K，報名費$400元(經濟組僅100元)

豐富的補給陣容

除了各式啤酒讓您喝到飽外，水果、滷味、牛小排、雞肉、香腸，飲品更加入了高粱、牛奶！同時主辦單位更大手筆的提供了鮑魚和烏魚子(限量/吃完為止)，提供給跑友享用，這麼華麗的補給品，真的只有這場才有囉！

優質平穩的賽道各組全程路線平穩好跑，高低差不超過20m，超適合破PB的喲！超半馬組(25公里)路線經過嘉義縣市，沿途風景有鄕土、農田、文化、社區、庄頭廟寺等元素，另外更有機會看到空軍飛機起降喔！是一條值得推薦的路缐，值得全國各地跑者攜帶全家一起來參與。

一起路跑做公益

跑友活動結束後的晶片可更換：若竹兒教育基金會公益園遊券，可使用於活動現場設置的數十個攤位上，有吃有喝有地方特產，熱情邀請大家一起來做公益，協助孩童興建一個家(園遊券全部收入將捐給若竹兒教育基金會)。本次公益園遊券扣除基本開銷後，將全數捐給嘉義縣若竹兒教育基金會，希望路跑運動也能夠做公益、獻愛心。

  • 若竹兒教育基金會智能發展中心

    吃肉粽喝啤酒比賽本屆活動的另一個亮點，只要是報名繳費成功的跑者，就可免費登記參加「吃肉粽喝啤酒」趣味競賽，每組的冠軍將由主辦單位贈送啤酒一箱和肉粽一串喔！

    喜愛旅跑的您千萬別錯過

    ▍住宿：樂億皇家渡假酒店 特別提供跑友住宿優惠，當日訂房即將額滿！

    ▍美食：劉里長火雞肉飯來到嘉義，大街上隨處都可見到賣雞肉飯的店家，每位在地人心中都會有屬於自己的一間最愛吃的口袋名單，今天小編要分享的是不分男女老少，大家都愛這一味的「劉里長雞肉飯」，不管平日、假日每次經過都會有長長的排隊人龍等待著，一上桌看到油亮亮的火雞肉片，視覺神經打動舌尖味蕾，口水往往忍不住分泌潰堤，再加上油蔥香氣與老闆獨門比例醬汁的加持，更是讓人十指大動呢！

    ▍美食：源興御香屋吃完雞肉飯覺得口渴千萬不要錯過，嘉義必喝的飲料店「御香屋」，招牌飲品葡萄柚綠茶是現搾現點現調，真正的黃金比例酸酸甜甜順口好喝，想品嚐到如此好喝又安心的天然葡萄柚綠茶，千萬要耐心等待喔！美食是值得我們等候的！

    ▍美食：林聰明沙鍋魚頭還有不能錯過的「林聰明沙鍋魚頭」位在嘉義市東區中正路，經過熱鬧的文化路夜市，轉進巷內便可看見大排長龍的客人，這間陪伴著超過半世紀的特色小吃，單這一味沙鍋魚頭魅力不凡，騎樓下幾口大鍋中盛滿豐富的菜料，一大籃炸魚頭香味讓人還沒走到店門口遠遠就聞得到呢！

    ▍美食：蓬萊漢堡吃飽喝足要回去之前還可以帶個「蓬萊漢堡」當點心，這間其實是一間麵包店，在小小的角落竟然還有賣漢堡！這裡不但是在地人喜愛的老店，也承載著許多嘉義人的美好記憶，漢堡都是老闆娘現點現做，客人也能看見漢堡製作的所有過程，拿到漢堡後再到櫃檯去結帳，連盒子都快塞不下的漢堡一定要記得買一個回去解解饞～除了以上在地美食，特別和大家分享私藏名單：和平雞肉飯、大同雞肉飯(喜歡油酥的往這邊來)、老張麵店、樂檸漢堡都是你不可錯過的美食~看完上面介紹心動了嗎？

    ▍報名傳送門：https://signup.lohasnet.tw/signup/3267（簡章請見樂活報名網

    ▍活動時間：2019-06-09 (星期日) Am 06：00

    ▍地點：樂億皇家渡假酒店

    ▍組別：25K超半馬組 / 10K迷你馬組 / 5K小小馬組 / 5K健走組

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