跑友服務／萬金石515配速計劃 一定要跟上好嗎!

2019-03-09 06:00 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



萬金石馬拉松一直都是熱門賽事，採登記抽籤方式報名，恭喜穫得參賽的選手們下星期就是開跑日了。運動筆記的配速列車榮幸的再次為這場賽事開出15分一班次的列車，到底有哪些帥哥美女列車長呢？

5小時15分的完賽時間，今年就由型男-黑哥跟帥氣男-傳貴還有搞笑主持人-淦哥為大家服務。

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本場賽事全程賽道部份為緩坡，只有返程在金山青年活動中心前有一較陡的坡，但距離並不長不致於影響到每公里的平均配速，每站補給時間約為30秒~50秒，每站進站前我們會提醒選手這站休息多久，從補站出發時也會喊515出發囉。

三位列車長的配速經驗及全馬完賽時間能力絕對能夠帶您順利朝向5:15分完賽，這次我們將以均速7'20'／ＫＭ推進（含補站時間），其一列車長淦哥還會隨身帶著水管相機為跟車的選手們留下跑馬回憶照片。如果您的全馬ＰＢ落在5:30左右的選手，這次想挑戰這個完賽時間，請您放心的交給我們，跟著我們您一定可以達成。如果您是歡樂跑的選手請您一定要跟著我們，讓我們邊跑邊聊跑馬大小事。

（2018淦哥配速5:40沿途拍）

如何找到列車長？賽事當天會有配速列車帳篷，各個班次的列車長都會在這裡集合準備起跑前裝備及拍照，您想要目賭哪一位車長在這裡您都可以找到。起跑區原則上依大會安排會在各個分區就位，515的起跑區為Ｄ區，若您錯過了一早的帳篷區，同時您也是Ｄ區起跑選手則可以在這裡找到我們，我們會掛著氣球，很好認的A~C區起跑的選手請你們也不用擔心，起跑後請依直線慢跑方式前進，調整到與我們會合（請不要橫向移動到外側，這樣會使後方跑友撞上）。

請認好我們的背章，跟好我們的速度。讓我們為您創出自己最理想的全馬完賽記錄。