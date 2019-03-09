旅行兼跑步 2019鹿兒島馬拉松

2019-03-09 06:00 運動筆記 Ginger Chung



既然破三和百馬都不關我的事，那就一年好好準備一場馬拉松就好。

不知道什麼時候開始有這種想法，可能是在去(2017)年渣打馬拉松跑完之後吧。

於是歷經13個月，276個練習的日子、3329公里的累積，這漫長的一季，最後隨著跨進2019鹿兒島馬拉松的終點而結束了。

我很常在想，跑步就跑步，參加比賽要幹嘛，獎牌、毛巾、紀念衫還有完賽證明那些東西，感覺有些多餘。

不過，要是把跑步當成一種信仰，就像是去宮廟裡求得一紙靈籤一般，那麼大概就可以理解。

同樣的，在田徑場裡，各家各派各自帶著崇拜跑步之神的儀式，各自盤聚在田徑場的角落，展現自己對跑步的虔誠，我非常喜歡這景象。

所以為什麼是鹿兒島馬拉松？如果說不是因為沒抽到東京馬拉松，未免有些虛假，所以的確就是因為沒有抽到東京馬拉松阿，大概連續五年了吧，如果說這是神的旨意，那我也欣然接受了，畢竟跑步是我少數堅持的信仰之一。另外加上連假請假也比較方便，所以就決定是鹿兒島馬拉松了。

先紀錄一下本體(?)。

3月2日從JR鹿兒島中央站跳上路面電車，前往天文館通附近的飯店寄放行李，然後再走去會場辦理報到。

會場內有安排外國人專用（應該是專用吧，有看到一位老外坐在那兒）櫃檯，但是接待的是一位感覺會說中文的日本人，但是中文程度大概跟我的日文程度差不多，所以最後我們是用英文完成我的領物程序。話說，鹿兒島市會（願意）說英文的日本人似乎很高，飯店就不用說了，不但流利而且沒有特殊的日式腔調，去買乘車券的時候，對方發現你是外國人時，也立刻自動轉換成英文模式，連餐廳也是如此（宮崎縣好像也有這種現象），不知道是不是因為觀光客很多的緣故。

會場外則是有簡單的EXPO，隨意逛逛後買了一頂帽子，然後就吃午餐了。下午則是搭乘玉手箱號，到指宿洗了砂浴，泡泡大浴場的溫泉，放鬆一下前幾日累積的疲勞。在車站附近吃過黑豬肉溫泉蛋丼飯後，就回到市區準備隔天的比賽。

在大會手冊上有做一些參加人數的統計，全馬選手大約有78%來自九州鹿兒島、福岡、熊本和宮崎等縣，海外選手大約有3.5%，據自己的觀察，滿多香港的朋友。官方說法是全馬12000人，總排男、女取前8名，分排24歲以下到75歲以上，每5歲一個組別，男、女各取前3名。

感覺是個地區型的大賽。不像其他（參加過的）日本比賽，大會沒有提供寄物用的袋子，而是開放用自己的背包，只要尺寸不要太大，把大會的寄物卡掛上即可（自己是用了運筆的1代包，上面的透明內袋在這次的比賽中很實用）。另外物資袋裡也很豐富，有各種優惠券，像是仙巖園門票（篤姬的拍攝地點，但我沒看過篤姬，而且馬拉松當日也休園，完全用不到）、鹿兒島市週遭溫泉會館割引券（使用期限到3月底，但我隔天一早就趕去搭飛機了，也沒機會用），還有山形屋跟附近商店街的優惠活動，感覺就是各行各業都有投入。

另外比較特別的是有前夜祭（賽前1日）跟後夜祭（比賽當日），前夜祭是商店街的酒商辦的，現場有燒酎可以試喝，還有簡易樂隊在表演，不過當天晚上下雨，雖然感覺表演的人努力炒熱氣氛，但仍有些冷清。後夜祭仍舊下雨，為了多走點路排乳酸（其實是忙著最後的購物行程），所以即使離飯店很近，但也沒有參加。

3月2日下午，雨天，玉手箱號窗外的風景如同車體一般非黑即白。3月3日早上六點醒來，先確認昨晚的雨是否仍在持續。雖然天氣預報給了一把小雨傘，也做好了在雨中漫步的心理準備。但或許是老天爺給的小小驚喜，除了地板還留有前一天的水漬外，從早上八點半開跑一直到下午三點左右，都是多雲無雨的好天氣。鹿兒島的雨，似乎習慣在下午落下。

雖然賽道的起終點不一樣，但賽事的起終點卻是相同的，都是在中央公園的地下一樓，原本是個地下停車場的空間。寄物的編號，也是原本停車場分區的編號：A1.B2.C3...。氣溫其實不算很低，大概跟農曆年後台灣寒流來的那幾天差不多。看著其他跑者們袖套、雨衣什麼的，一應俱全，突然覺得自己短袖上衣加短褲的裝扮，似乎有些單薄。好在往賽道入口的方向有大會發送的透明塑膠袋，對折後剪兩刀應急防風，還算實用。

進入分區時，工作人員會確認號碼布後，才一一放行。嗚槍起跑後通過起點時大約已過了1分鐘，那麼就從這一刻開始好好享受比賽吧。雖然比賽規模較小，但是該有的也都沒少，全程交管的賽道、沿路加油的民眾、表演的團隊、私人補給站等等。沒有特別的配速，一切都順著當天的感覺－或是人潮－前進。前面10公里大致是在市區，接著會沿著海岸公路一直往北，大概到26公里處折返。沿途的風光跟台灣東部海岸的感覺有些相似，另外加上到處都可以看得到的櫻島火山，由近而遠，由遠而近。

路線大致平緩，離開市區有多處上上下下的橋樑或緩坡，看到上下坡就知道這場要破pb大概是無望了，但保住330應該還有機會。10公里處開了第一包膠－從來沒吃過的牌子，哇，這個濃稠感，真是太驚人了，還好附近有水站，趕快配水吞下去。第2包在20公里處左右吞。第3包當然是要在30公里時打開，但是，為什麼偏偏30公里沒有水站，一直到了32公里處才把第3包，一乾而盡。再跑個500公尺，我好像看到胃在翻騰的幻影。

突然間整個側腹劇烈疼痛，勉強用手壓在腹部跑了幾步，發現完全無法帶著速度前進，只能用一個比E還E的速度邊走邊跑。330列車達達的馬蹄，也不知道何時從旁急馳而去，留下我這個過客。最終就以3小時46分59秒（大會時間）結束了這個周期。沿著領物通道，走了不知幾百公尺，回到公民館前廣場，接過大會提供的豬肉湯，攤坐在地上許久，在想些什麼已經不記得了，但是覺得那時心情很平靜，沒有後悔，沒有爭吵，當然，也沒有對於成績的苦苦計較，甚至還有一點莫名的滿足感。

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賽後自己檢討沒有跑好的原因，我想主因應該就是那個膠了。千萬不要在比賽日嘗試新事物這個鐵律，就這樣被我遺忘在台灣。當天除了起跑前吃的威得以外，其他4包帶在身上的膠，則是完全沒試過，當時只是覺得大小剛好，方便攜帶，所以就買了。賽前也一直想找時間試吃，但半馬比賽都是賽前一包威得，加補給站的水及運動飲料就已足夠，整個週期跑過最長的課表也不過25公里，好像也沒有吃膠的需要。殊不知連媽媽都會不一樣了，怎麼可能天下的膠都是一樣的？不是所有的膠吃起來都是滑順好入喉的，這個牌子極度濃稠，3包的吃法都是一股腦兒的擠入口中，配了水就一口吞下，想必是來不及消化，一路在胃裡晃阿晃的，最終就引發了側腹痛。另外，賽道整體看來雖然平緩，但仍有些許起伏，甚至有些路段的路面是傾斜的，這對幾乎都在河濱跟田徑場練習的我來說，也無疑造成了影響。畢竟場上可能發生的一切，最好都能先演練過一遍：練習吃膠、練習上坡、練習下坡、練習淋雨，甚至連呼吸、喝水這種再平凡不過的事也是。這不是需要，而是必要。

再來是關於訓練。

從2017年1月的渣打馬結束之後，突然沒有課表的日子，就隨意跑了1個月，後來發現福澤式訓練法感覺很適合我這種懶人性格，大概規律了跑了1個月，接著Garmin開了5k春訓班、夏日跑者祭，還有2018渣打PB班等等一系列課程，雖然福澤式跑起來比較沒有壓力，但相對也無趣了點（可能沒掌握到精髓）。對於不想花時間找課表或安排課表的我來說，Garmin開的課表實在是一大福音（謝謝GARMIN）。

2018PB班的課表在渣打馬(1/13)後也結束了（後續好像還有一些不同主題的課表，沒仔細研究），但是目標賽事在3月耶，所以把PB班最後7週的課表再拿來跑一次，好像還滿合理的（覺得聰明？）。從開始規律跑課表，差不多持續了12個月的時間，期間參加了wings for life、SEIKO精工12.5K、臺北馬半程、渣打馬半程，多是以練習的心態參加，兩個半程都跑了1小時40分，最後一次long run則是2月17日的高雄馬拉松超半程，均速差不多是4:42，自己感覺狀況還算不錯，而RQ跑力也穩定來到51上下。

一開始嗄咪的實體團練還有加減參加，但後來因為一些因素，最後仍是自己獨自吃課表。今年(2018)PB班的課表一開始就沒在客氣的，越跑到後來就越覺得課表真的很硬阿，週跑破百、月跑三百這些數字，在最後兩個月幾乎是常態（據說理論上會超過400k，抖），這還是自己刻意減量的結果，倒也不是跑不完，只是面對自己未知的世界，總是有些猶豫，所以把跑量控制在300k的這個區間。

在渣打馬過後，更險峻的考驗接著到來，吃課表似乎沒有一回生二回熟這件事，只有相較於第1次看到課表時，驚嚇的程度降低了許多（可是那些金字塔們回想起來還是覺得不想面對）。一個人跑質量課表很常跑不進去，特別是後面幾趟，長距離的部分也只喜歡E配，要是跑三區配速，也要看當天自己身心狀況而定。就這樣載浮載沉到了農曆年過完，終於要迎接最後的減量週期。

規律的跑步生活，久了也有點枯燥。不知何時開始發現，JAY的跑步筆記幾乎每天都會更新科學新知(?)、綜合外電之類的文章，也有作者每日訓練、賽前經驗分享等。這也為我漫長的週期帶來了許多滋潤，有種虛擬教練感，文字深入淺出，比起訓練類型的書籍，相當平易近人，在訓練的過程裡說聽得懂的話，真的很棒，也很重要。印象最深的當然就是有關間歇訓練那篇，真的是深得我心，教練，我只想好好跑個全馬，沒有要成為短距離間歇王阿（實際上也成為不了，最快最快也只能配到96秒，哈）。整個訓練過程就間歇和肌力操作得最不認真，應該要列為優先改善項目。

另一方面，當路跑登上新聞版面，通常都是負面的訊息。大概在1月一則跑者蹠骨疲勞性骨折的新聞，引起了我的注意。不說還沒有感覺，一講就覺得，「欸，我那個右腳蹠部（拇指球）好像也怪怪的欸。」就是一種感覺有什麼，但是不知道是什麼的狀態，不過並沒有疼痛的感覺，也不影響跑步或日常走路，所以就這樣擺著。到了2月，JAY的跑步筆記一篇網友疲勞性骨折確診病歷，不禁讓人擔心了起來，好像有什麼的狀態也變得更明顯。但看了跑者自我診斷，起因可能是跑量增加太快或是強度太高，實際上都沒有發生阿（畢竟我都是課表30k，實際跑24k、課表配96秒，實際跑100秒這樣）。

現階段並無大礙，而且也來到了最後的這個階段，認真了大半年，要這麼放棄也很困難。於是自己當起了鍵盤醫生，猜想應該是有些發炎，勤加按摩、冰敷，做做腳姆指運動，買了知名法國品牌的運動鞋墊，最後兩週減量再減量，賽前四天全休（雖然其實走了很多路），一切就等比賽結束再說吧。

最後來講旅的部分。

其實這次日本行的整個行程是2月27日到3月4日，宮崎進、鹿兒島出的南九州旅行加跑步，出發前特地用了鹿兒島馬拉松網站上的圖片，做成旅遊手冊的封面，提醒自己此行最重要的目的。南九州只有華航有直飛，所以過年那時候每天都在關心罷工的新聞，希望一切趕緊落幕。

前面3天都在宮崎，去了高千穗峽及日南海岸，第4天才前往鹿兒島。以往參加日本的比賽，感覺都走太多的路了，所以這次在前一天只安排了指宿的行程，當天大概走了2萬步，應該算是相當克制了。原本在跑完比賽的下午規劃要去櫻島，但是忘記先買乘車券，跑完回飯店昏睡太久，就直接去吃午（晚）餐－黑豬肉名店壽奄，店裡配合馬拉松推出招待飲料的活動，畢竟忍耐了好久，二話不說就選了啤酒，搭配炸豬排，真是人間一大樂事。

雖然整篇大半都是寫鹿兒島見聞，不過站在旅行的觀點來看，鹿兒島佔的比例實在少得可憐，但我還是想把本體定義成鹿兒島馬拉松，因為要是沒有這場比賽，我也不會來到此地，發現這裡的美好。在離開的時候，心裡其實在想下次要好好規劃鹿兒島的旅行，而不是只是來跑一場馬拉松。

後記一

有位前鹿兒島電視台的男主播 重盛赳男 （現在跑去長野放送了），他主持的鹿兒島行腳類節目之前有在國興衛視播出，主播本人也有參加鹿兒島馬拉松，成績是2小時57分53秒。是說日本不管什麼職業都可以破三就是了？

後記二