賽事心得/2019東京馬拉松 冰冷完賽

2019-03-09 06:00 運動筆記 Tommy Chen



2019東京馬拉松 冰冷完賽

在完成PB班的訓練後驗收賽渣打馬刷新個人PB(4:09)後迎接著我的 是我們家的小睎睎出生。

後面回頭看

從1/13開始到東京馬整整48天,我只跑了82公里,最長也只有8.88公里,賽前我幫自己設定ABC Goal三個目標A-3:59:59,B-4:30:00,C-4:59:59,出發日3/1為了不要重蹈去年的覆轍,在訂機票時就決定不要在最後一天再去報到,於是乎一早六點多就自己搭著統聯的706前往桃機。

因為前一天有在家裡報到發現原本應該是要坐在可以看到富士山前排座位的我竟然被換到後段人多擁擠的地方....因為比較早到機場的關係就決定去櫃檯了解一下狀況,在台灣負責日航報到的是華航的地勤人員,他簡單的跟我解釋因為換大飛機的關係系統自動將我的位子做調整,前段目前已經沒有位子了問我可不可以接受後段第一排逃生門的位子逃生門?!這不就是可以跟空姊面對面的害羞位置嗎?

好拉 其實我根本不在乎什麼空姐不空姐的,這個位子腳可以伸的很長~~~~~~~~這才是重點掛完行李後我怕過海關的人太多所以還是很快的透過自動通關進去無奈時間還是很早,在確認D1登機門位置後,我就一路的從二航走到一航,再從一航繞回二航享受了很多之前沒有看過的主題服務,像是電子書觀景台、健身房等等要不是時間沒剩多少,我可能就真的在機場沖個澡休息一下。

因為連假的關係,飛日本的班機滿滿的都是人而一開始我就打算在飛機上看電影殺時間,便決定選擇最近獲得許多奧斯卡獎的《幸福綠皮書》看著看著...隔壁阿姨的素食餐來了,好香啊我的天啊開始期待著日航飛機餐的我,終於在阿姨吃完他的餐點後、盼到了我期待中的餐點嗯.....說好的哈根搭斯呢?!可惡~竟然是草莓奶酪沒關係還是吃吃看主食是什麼我現在有點忘記了,好像是燒臘系列的飯

米飯的香度跟Q度都不算差,搭配著肉燥、蛋以及高麗菜 整體我會給他八分真的名不虛傳而另外一個主食蕎麥麵,也是得我心。醬汁與山葵的搭配恰到好處,輕微的嗆鼻讓人食慾大增可惜....我已經先把主餐吃完了Orz有鑒於我當下的悲憤 我就用最快的速度把好吃但是我已經忘記他們分別是什麼的小菜給完食抵達成田後出乎意料的是過日本海關沒什麼人,不用十分鐘就完成所有流程但還是一樣等行李真的是等到天荒地老等完行李後對我來說是大挑戰,因為這次沒有什麼太多準備加上日本通小Q沒有一起來,我只好自立自強(因為我還肩負著必須要幫企鵝指引路線的任務.....)

這次買的是NEX來回票4000日圓,好處是到達目的地的站點後可以不出站就轉搭其他的JR線,就這樣,我省下了一筆轉車的錢好在英文還可以溝通,迅速的在JR案內所買完票券後就前往搭車沿路聽到中文、台語,其實一度懷疑自己根本還在台灣,上車的時候我跟一群一樣也是台灣來的朋友搭同車廂,因為他們行李太重放不上去最上面的置物空間,我就直接說:『哇來』輕鬆的把行李提到最上面,結束後他們一臉驚訝的說:『你不說話我以為你是日本人、謝謝~』。

但....好心沒有好報 我到達我的位置後陪伴我近四十分鐘的.....,竟然是不知道從哪邊來的屁味EXPO,與選手報到在入住神田的尤尼佐飯店後,放完行李準備要直接衝去會場參加Jay大的見面會時,我在做最後檢查“報到單紙本、check房卡、check西瓜卡、餘額、check護照.... @@,等等,缺key奧?!”我發生一件驚恐的事情“我的護照呢?” 在房間內把我的包包整個翻過來也找不到在心裡想這下子沒辦法報到的時候,決定去櫃檯問問『excuse me, did you give my passport back?』我一臉無奈的看著他們『Oh, I’m so so sorry, we forgot! very very sorry』他們驚訝地回著我哀,這下子趕不上Jay大的見面會了......。

無奈的我,從神田搭JR到新橋,在走向海鷗線的方向又迷了路,還好我敏銳地發現有些身著運動服的人在往特定方向移動,很厚顏無恥地跟著他們往海鷗線前進到了台場後,不得不稱讚日本人做事的細膩度,從出了車站後每一到兩百公尺都有大會志工,冒著強風在路邊指引大家、順著指引很快就到了會場由於2020年東京奧運的關係,原本的國際展演館(也就是去年我跟老婆上演尋妻大戲的地方)正在進行裝修,很有可能這兩年都會在台場的戶外帳篷進行報到。

這次的報到流程相當迅速身份確認、拍照、領參賽T看到六星跑者牆~,第一個帳棚結束第二個就是亞瑟士的大帳篷,在這邊大家都跟不要錢一樣瘋狂地掃瘋狂的買但是本身清心福全,歐不對是清心寡慾沒有想要添購任何設備,就離開了這邊(殊不知離開就後悔),第三個是東馬幾個特定的贊助商,號碼布的STARRT、東京Metro、 SEIKO東京,日本的一些地方旅遊介紹,東馬官方紀念品區域,第四個帳篷結束。

但其實後面的位置是一大區的參展廠商區,有鑒於當下我體力開始下滑略顯疲態加上右腳腳底板又出現莫名疼痛 ,就決定早早回飯店休息(嗯.....上面的帳篷順序我不確定正不正確 金魚腦無法記憶太多)對了 晚上還有去車站接企鵝,穿著短褲跟嘎米外套出去接他讓他覺得我是不是瘋了~不過日本說真的不是很冷啊~~

3/2 再次前往Expo 這次是陪企鵝去 順便補充一下自己想買的東西但是前面幾攤我又因為猶豫而沒有下手,好在企鵝買到剁手讓他移動速度變緩慢才有辦法請他幫我買到號碼布釦主要贊助廠商區 我只幫自己買了一個SEIKO的計時器鬧鐘。

後面維納斯城堡 企鵝買到更想把自己的手剁掉....就不多說了

男生的價格還是不夠漂亮讓我下手啊~

比賽日

一早起來 看到天氣陰陰的 心裡就有點不祥沒想到從飯店出發後真的開始飄起細雨比照著日本跑者以及其他寄物跑者包得緊緊的狀態,我認真的覺得我跟企鵝兩個根本瘋了(不過我開玩笑地跟企鵝說 你南極來的這天氣很溫暖對吧)迅速的通過安檢門後就督促企鵝趕快去上廁所

等待的時候遇到了一群同鄉 閒聊了一下也亂入其他台灣的東馬群跟大家大合照後我們就前往J區前進等待的當下 雖然有雨衣護體但隨著雨勢變大我開始覺得不安是不是真的能夠順利地按照目標完成B Goal呢?

Ready~ Steady~Go~

時間來到九點十分 比賽正式開始但.....我們再J區 還有好長一段時間要等待

J區通過地墊時間 9:25AM

0~10KM 59:15 (5:56)

因為我預期開始要以620到610開完前十公里所以過了起跑線後,就跟企鵝分道揚鑣但可能是前半段的連續下坡,即使我沒有出什麼力但是後面檢視的時候我竟然開到600有點小小超速,但因為天氣實在太冷 我擔心速度降下來後會跑不動,所以決定還是維持這個速度往前跑,雨勢忽大忽小,身體狀況稍為持平。

11~21KM 1:02:05(6:13)

有鑒於我跑起來越來越順,補給也按照預定進度進食身體也有熱起來的感覺,但是這個時候開始都是平路我一樣的力氣再跑 少了坡度加持,速度稍微有掉下來一點點。不過右腳似乎是鞋帶綁太緊,這個時候出現一點麻麻感。

但跑了兩三公里後,感覺消失,我也對自己達成B標開始有信心。對了 這個時候在路旁我吃到本次賽事最棒的私人補給 霜淇淋~~~~

22~30KM 1:16:03 (7:36)

因為感覺狀況很好,所以決定在過了22公里水站後就直接脫雨衣開始加速我照預期的拿了水吃了能量膠,開始往前衝跑了差不多兩公里左右,忽然看到穿著國旗衣的跑友在東張西望『嗨 加油還好嗎』我過去問他『謝謝』他有氣無力地回答『看起來你狀況不好誒 你在找私補齁 過30K比較有機會拉』我笑著說結果這個時候他停了下來,問我有沒有東西可以吃原來這位老兄 他沒有帶夠補給,剛剛的水站也沒有順利進站基於都是台灣的跑友,我決定先停下來 給他補給慢走慢跑了大約五分鐘左右的時間,我就跟他告別。但就是關鍵的這五分鐘......我身體冷掉了重新想要再開機慢慢加速 發現加不太上去忽然想到 我身上現在只有一件濕透的迪卡儂外套 雨衣早就被我率性的撕爛了啊接下來這幾段是上上下下的坡段 雖然不抖 但是上上下下的跑我開始覺得我的大腿沒什麼感覺.....這個時候開始跑跑走走 敲敲大腿讓肌肉醒過來....

31~40KM 1:23:06 (8:19)

從31K左右開始,是往品川方向的長距離折返雨勢又開始忽大忽小,這個時候五小時的兔子從我身邊穿過我開始有種.....好吧 我就來個6:59:59完賽吧的想法忘記在幾K的時候一個熟悉的聲音從後面傳來『偷米 你怎麼會被我抓到』企鵝驚訝的說『呵呵 我爆掉了...』 我苦笑簡單的交代原因後 想要跟著企鵝一起跑,但才跑了不到兩百公尺大腿開始抽痛 抽痛甚至延續到屁股,踏出一步就是一次抽痛最後決定忍痛請企鵝把我放生 讓他至少可以保住破五的機會

final 2.195K 19:29 (6:49)

看到40K 的指示牌時,我心裡其實在咒罵,怎麼還有2K 多但看了一下時間 好像.....破五還有一點點機會!!!!便決定開始加速 從原本的八九分速,開始用七分速的速度往前衝刺而到了最後的行幸大道時 我不顧石板路的溼滑以及對腳的傷害開始用五分半的速度往前衝刺但無奈的事還是發生了看了935的時間....... 5:00:05(這對稱的還真好啊)恨自己為什麼在前面不少休息一點 這樣至少還有辦法跑進五小時啊~~後面查了大會成績更漚 原來我只要在之前少偷懶個三秒就可以完美的4:59:59進終點明年一定不要再讓自己飲恨

領完賽物資過了終點線後 我轉身向賽道行九十度鞠躬禮謝謝他陪我這五個小時的胡鬧旅程往前沒多久就發現本來應該很適應冷天的南極企鵝竟然在旁邊發抖 便過去找他帶著他去領完賽物資獎牌、毛巾、賽後補給食品 依序領完 也跟志工們說謝謝不寄物為的是什麼?就是一件小飛俠披風跟一個鋪棉外套志工們分工合作的幫我們穿上外套 再套上小飛俠批風雨衣結束所有物資領取而我們住在神田站,距離東京車站只有一公里多的路程但跑完之後 飢寒交迫的狀況下 方向感似乎也出了問題企鵝呈現一個冷當機的狀態我只好想辦法看著Apple Map往目標前進而這個時候出現一個救星:在問路的時候竟然遇到一個會說中文的日本人而且他的方向也是往神田站前進於是乎 有了在地人的指引,我們離飯店的距離又更近了一路上跟他聊天 發現原來他是日本產經新聞的駐外記者曾經駐台一段時間 難怪他的中文會這麼的好到了飯店後我第一件事情就是把身上濕衣服全部脫掉暖氣開25度 沖完澡後直接泡冷水(東京冷到根本不需要加冰塊)休息一下睡一下後 期待著晚上的六歌仙大餐

高強度補給在東馬三群的帥哥主揪林哲緯的號招下六歌仙補給團很快地就成團了不得不說....好吃啊!!!席間大家各自分享著今天比賽過程的心得、之前跑馬的經驗兩個小時咻的一下就過去了

東馬三群的帥哥美女們

連日本服務生都不放過XD

吃完六歌仙後 再走去搭車的路上我發現我的膝蓋有狀況了所以回去第一件事就是把冰敷袋拿出來好好的在冰他一下

最後附上我拼了命拿回來的完賽禮們

散心沈澱之旅 待續.....