高雄馬大調查／參賽3次以上占4成 仍有美中不足之處

2019-03-08 13:47 聯合新聞網 文：運動筆記



馬拉松好手謝千鶴參與高雄馬賽事。 中央社 分享 facebook 感謝跑者的熱情支持！《運動筆記》與UDN聯合線上針對高雄馬十週年所進行的「跑者體驗調查」結果出爐了！這次網路問卷調查自2月17日起至3月3日止，總共收到1650份不重複且完整填寫的問卷；其中，跑過三次(含)以上高雄馬的跑者佔了近四成(37%)，其中跑過五次(含)以上的跑者更有14%，這些經驗跑者的回饋對於滿十周歲、準備邁向下一個里程碑的高雄馬，可謂深具意義。

一來再來！三次以上高雄馬跑者近4成 14%跑過五次以上高雄馬

這次參與問卷調查的有43%參加的是全馬組、49%參加25K超半馬組、另有8%參加4.5K的休閒組；其中第一次參加高雄馬的跑者佔43%、第二次20%、第三次14%、第四次9%、第五次(含)及更多次的佔14%，合計跑過三次(含)以上的跑者佔了37%。

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跑者參賽關鍵因素：國際級場地、認證與在地便利性

決定參加高雄馬的關鍵因素，在問卷設計「最多選三項」的情況下，前三大原因依序為：「終點想跑進國際級的高雄國家體育場」(54%)、「國際認證賽事」(52%)、及「我住高雄，是在地的賽事」(39%)；比較有趣的是，因為「韓國瑜當選，想去高雄看看」的佔了8%。

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報名流程 參賽物資 完賽獎牌滿意度高

高達85%跑者認為這次報名費合理，87%對於報名流程感到滿意，對於紀念品、紀念衫和參賽手冊等參賽物資也感到滿的佔82%；而對於完賽獎牌感到滿意的也高達90%。

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補給豐富 民眾熱情 配速列車均獲肯定

這次賽事官方補給和私補澎湃、夾道的啦啦隊熱情加油，跑者都感受到了，尤其「沿途加油民眾的熱情」有90%表示滿意。至於配速列車的表現，除了25%跑者未跟車，滿意度也超過五成(56%)。綜合所有滿意度指標平均之後，總體而言今年有8成的跑者對高雄馬感到滿意。

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等紅綠燈、被喇叭聲問候 跑者哀怨

然而，令跑者最不滿意的，就是歷年來高雄馬參賽者多所抱怨的等紅綠燈問題，在可以複選的情況下，「賽中必須停下來等紅綠燈」高居最不滿意第一位，其次是「賽中被民眾按喇叭」。

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跑者參賽經驗中最不滿意的地方，除了問卷列出的選項之外，也開放跑者填寫心聲，有人表示「後半段交通管制太多，這大概是被攔下過最多次的賽事」、「居民現場謾罵交通警察」、「被攔下不爽的民眾火力十足，三字經和喇叭聲是最多的」等等；此外，「賽事成績查詢和完賽證書」的滿意度統計雖然達七成以上，但在開放跑者填寫心聲的欄位有多人反映列印成績大排長龍「等太久」。

8成跑者願意再度參加高雄馬

也有許多跑者指出起跑分區不確實、寄物動線亂等問題；即便如此，仍有高達80%跑者表示願意再參加一次高雄馬，不願意的僅有3%，值得主辦單位珍惜跑者心聲和對高雄馬的期待，讓下一次賽事辦理得更臻完善！

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「2019高雄馬跑者體驗調查」問卷網頁共有2245位不重複訪客造訪，其中有1650位完整填答，填答率為73.4%%。每份問卷的平均完成時間為5分31秒。

完整填答跑者的男女比例為72% : 28%，年齡層以36~45歲佔46%為最多，其次是26~35歲的23%及46~55歲的22%，常住在高雄者(48%)與非常住高雄者(52%)的比例幾乎各佔一半。調查結果使用SPSS統計軟體作為分析工具，經由次數分配，以及敘述性統計分析等方式，針對各題項進行統計分析。

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