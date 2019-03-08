高雄馬大調查／近7成希望「草上飛」韓市長下次一起跑

2019-03-08 13:45 聯合新聞網 文：運動筆記



日本選手來高雄參加馬拉松。 中央社 分享 facebook

高雄國際馬拉松自2010年舉辦，是南台灣最大的城市馬拉松，也是唯一獲得賽道、場館、成績三項認證的國際馬拉松。根據高雄市政府的統計，近三年來，報名高雄馬的非高雄市跑者逐年增加，2019年的非高雄市民跑者佔了37%，將近4成。

帶動地方經濟！61.6%跑者停留兩天 19.7%停留三天以上

參加《運動筆記》這次調查的非高雄跑者，以住在北部地區的佔47%為最多，透過進一步分析，非高雄市跑者停留在高雄市的時間，有61.6%為兩天，19.7%停留三天(含)以上，18.6%是2月17日賽事當天來回。此外，有64%以上的跑者身邊有1-4人以上的非參賽者陪同，這還不包括本屆來自33個國家地區的六百多名外國跑者及其陪同者，可見舉辦馬拉松賽事期間對於促進城市的經濟收入有相當的助益。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《運動筆記》創辦人姚焱堯日前在高雄馬講座時就分享：「馬拉松可以帶動地方經濟」。根據賽前高雄市政府發布的資訊，2018年高雄馬賽事經濟產值達9,200萬，未來目標更放眼破億。

跑者四處遊覽品嘗美食 促進消費

根據這次調查，雖然有一半的跑者常住高雄，賽後就打道回府，但來自於外地的跑者參賽之餘，也到市區各處遊覽消費，在高雄市的行程(複選)有43%是「觀光遊覽、品嘗美食小吃」；參賽之餘去了「市區商圈」的佔比為22%，參賽之餘還去了高雄市政府賣力宣傳的「2019高雄燈會金銀河」佔19%、夜市則佔18%，在開放填答的欄位也有跑者填寫去了草衙道、岡山、楠梓、衛武營等處。

分享 facebook

分享 facebook

8成跑者會推薦親朋好友到高雄一遊

事實上，全台各地都以舉辦馬拉松等路跑活動提升城市能見度、促進觀光和經濟效益，在這次高雄馬舉辦後，80%跑者表示「會」跟親朋好友推薦到高雄一遊，至於回答「不一定」的佔16%，「不會」的僅佔3%。

明星市長之高雄馬參與度 25%跑者無感

自韓國瑜參選高雄市長以來，與高雄相關的話題始終不斷、廣佔媒體版面，對於這位明星市長上任以來首度舉辦的馬拉松，他的參與度跑者滿意嗎？可能由於韓市長並未出席鳴槍，調查結果顯示，有25%的跑者「沒感覺」、22%跑者覺得「普通」，而感到「滿意」和「非常滿意」的共計27%，感到「不滿意」和「非常不滿意」的有25%

分享 facebook

66%跑者期待「草上飛」市長下次一起跑

雖然韓國瑜這次並未出席高雄馬，但他在元旦假期曾為一項在六龜舉行的「2018山城馬拉松」鳴槍，接受訪問時，韓國瑜表示自己年輕時曾跑過半馬，還有「草上飛」的外號，我們好奇，跑者會希望下一次高雄馬韓市長一起跑嗎？結果「非常希望」的有41%，表示「希望」的則有25%，「沒意見」的佔21%，「不希望」和「非常不希望」的共計12%。

分享 facebook

「2019高雄馬跑者體驗調查」問卷網頁共有2245位不重複訪客造訪，其中有1650位完整填答，填答率為73.4%。每份問卷的平均完成時間為5分31秒。

完整填答跑者的男女比例為72% : 28%，年齡層以36~45歲佔46%為最多，其次是26~35歲的23%及46~55歲的22%，常住在高雄者(48%)與非常住高雄者(52%)的比例幾乎各佔一半。調查結果使用SPSS統計軟體作為分析工具，經由次數分配，以及敘述性統計分析等方式，針對各題項進行統計分析。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

延伸閱讀：

高雄馬大調查／近8成認賽事成功 帶動旅遊經濟收入

高雄馬大調查／參賽3次以上占4成 仍有美中不足之處