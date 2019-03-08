親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：是同名同姓粉絲

運動筆記108.03.03-2019第13屆台南古都國際馬拉松「跑進歷史」【賽事】TNF100交通、住宿資訊一把抓！
健行筆記大台北五座"一等三角點"郊山雜記南南山語首部曲-利嘉鬼域-精華短片與心得分享
NBA精彩回顧- LeBron James總得分超越Michael Jordan (3月8日)場上之聲- LeBron James vs. Kobe Bryant

高雄馬大調查／近8成認賽事成功 帶動旅遊經濟收入

2019-03-08 13:40聯合新聞網 文：運動筆記

8成民眾認為高雄馬拉松辦得相當成功。 報系資料照
8成民眾認為高雄馬拉松辦得相當成功。 報系資料照
分享
感謝高雄市民的參與！「2019高雄馬市民感受調查」結果出爐！這次網路問卷調查自2月17日起至3月3日止，總共蒐集到不重複且完整填寫的問卷1205份，其中，既是市民也是跑者的佔26%，非跑者的市民則居多數，佔74%。

分享

78%認同賽事成功 80%可提升城市形象

市民認為這場賽事對於高雄市的影響如何？根據調查統計結果，「同意」和「非常同意」高雄馬是一場成功的大型賽事活動佔78%，另外有高達87%的填答者同意可以「提升高雄市的城市知名度和品牌形象」，78%同意能「提昇高雄市民運動的意願。

分享
分享

分享

67%：提昇市民自豪感 55%願意推薦高雄馬

此外，78% 市民認為這樣的賽事可以「帶動高雄市的旅遊經濟收入」，67%「提昇市民的自豪感」，總體而言，這次參與調查的市民對高雄馬高度肯定，也有55%「會對親朋好友推薦高雄馬。

分享

分享

分享

明星市長的首場馬拉松 46%認報導變多 38%無感

在高度肯定之餘，到底市民覺得韓市長上任以來首度舉辦的這次賽事，跟過去有何不同嗎？在複選的情況下，選擇選擇「媒體報導變多了」佔比為46%、「沒感覺有什麼不同」的佔38%、「賽事熱度更高」的佔27%，而「我考慮以後去參賽」的佔 14%。

分享

70%市民希望韓市長下次跟大家一起跑

韓市長今年並未到現場鳴槍，有市民在開放填答的欄位表達失望，至於這位曾自爆年輕時綽號「草上飛」、曾跑過半馬的市長，市民希望他下次一起跑這場自己城市的馬拉松嗎？調查結果表達「非常希望」的有37%、「希望」的則有33%，合計共有70%的填答者希望韓市長下次跟大家一起跑。

分享

賽事交管措施 45%可以忍耐 36%避開了交管路段

因應馬拉松的舉辦而必須封路、進行交通管制，問卷調查結果顯示市民對於賽事當天這樣的措施表達了寬容理性的態度，在複選的情況下，佔比最高的是認為「是必要的暫時措施，可以忍耐」(45%)、其次為「事前有宣導，所以避開了交管路段」(36%)，而選擇「交通管制措施應該更用力宣傳」的佔21%，選擇「當天並沒有受到交通管制的影響」的佔18%，而選擇「對於不跑馬的民眾實在很不方便的佔12%。

分享

87%支持舉辦高雄馬

這次賽事沿途滿是加油民眾，讓跑者見識了高雄市民的熱情，調查結果也顯示高達87%支持舉辦高雄馬，而在進一步問到是否考慮為高雄馬盡一份力？(複選) 選擇「願意為高雄馬做宣傳工作」的佔比最高，佔37%；其次是選擇「不考慮」，佔32%；選擇「願意成為賽事志工」的佔23%、「願意成為啦啦隊」佔11%、「願意成為籌委會工作人員」佔8%、「願意從事醫療服務」佔4%。

分享

分享

73%有規律運動習慣 56%願意參加明年高雄馬

我們也對填答者目前是否有規律的運動習慣進行調查，結果73%有運動習慣、27%沒有；至於目前主要的運動方式(複選)，以選擇「跑步」的比例佔45%最高、其次是「散步」43%；是否計畫報名明年的高雄馬呢？有30%願意報名休閒組路跑、22%不會報名、不確定的佔21%，願意報名半馬的佔17%、願意報名全馬者佔9%。

分享

分享

分享

「2019高雄馬市民感受調查」問卷網頁共有7476位不重複訪客造訪，其中有2076位完整填答，填答率為27.8%，每份問卷的平均完成時間為4分08秒，扣除非高雄市民之後獲得的有效問卷為1205份。

完整填答跑者的男女比例為59% : 41%，年齡層以41~50歲佔34%為最多，其次是31~40歲的29%；學歷以大專院校為最高(60%)，至於年收入以51-80萬佔比27%為最高，其次是21-50萬的25%。調查結果使用SPSS統計軟體作為分析工具，經由次數分配，以及敘述性統計分析等方式，針對各題項進行統計分析。

分享
分享
分享
分享

延伸閱讀：

高雄馬大調查／近7成希望「草上飛」韓市長下次一起跑

高雄馬大調查／參賽3次以上占4成 仍有美中不足之處

馬拉松高雄市經濟列車
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

TNF100台灣國際越野跑挑戰賽 交通、住宿資訊一把抓！

2019-03-08 06:00

跑步知識／運用科技監測運動與睡眠 讓訓練更輕鬆

2019-03-08 06:00

賽事心得／台南古都馬拉松 把去年的落馬送進歷史！

2019-03-08 06:00

賽事心得／東京馬拉松 從賽道中的感動、到賽道外的激動

2019-03-08 06:00

高雄馬大調查／參賽3次以上占4成 仍有美中不足之處

2019-03-08 13:47

高雄馬大調查／近7成希望「草上飛」韓市長下次一起跑

2019-03-08 13:45

路跑／台北國道馬 范榮玉挑戰半馬

2019-03-08 00:04

台北國道馬 范榮玉不受外界眼光跑出自我

2019-03-07 15:36

萬金石馬拉松 周庭印挑戰衛冕爭取東奧

2019-03-07 14:29

跑步知識／打造你的跑者「腳踝」

2019-03-07 10:29

賽事心得／高雄馬拉松 終於雪恥跑完全馬啦！

2019-03-07 10:17

賽事心得／金門馬拉松 吞下超人系惡魔果實

2019-03-07 10:07

左手紅酒右手生蠔 吃貨不容錯過的紅酒馬

2019-03-07 10:02

1天1公里 送你去維也納比賽！

2019-03-07 09:55

萬金石馬拉松17日登場 740警力義交安全維護及交管

2019-03-06 20:17

跑衣評測／穿上去的貼紮機能衣 突破自我好幫手

2019-03-06 18:34

萬金石馬國內IAAF積分最高 周庭印挑戰衛冕拚東奧

2019-03-06 18:10

路跑／出席跑鞋分享會 許績勝盼全國紀錄後繼有人

2019-03-06 17:08

賽事心得／人生初馬攻烏來 3根香焦撐出SUB5

2019-03-06 10:28

賽事心得／棲蘭越野挑戰賽 絕美林道中黯然落馬

2019-03-06 10:11

賽事心得／金門馬拉松 醫護鐵人專屬武士旗背包任務成功

2019-03-06 09:53

賽後心得／東京馬太冷沒能破3 雖達BQ還是難過哭了

2019-03-06 09:45

賽事心得／姬路城馬拉松 與白鷺之城的初次見面

2019-03-05 12:00

賽事心得／鹿兒島馬拉松 抽不到東京馬的最佳安慰獎！

2019-03-05 10:20

賽事心得／姬路城馬拉松 把擔憂化為前進的動力

2019-03-05 10:15

賽事心得／東京馬拉松 我完賽我驕傲我為國家關門前到

2019-03-05 10:02

賽事心得／棲蘭林道越野賽 從超馬中學會榨乾自己

2019-03-05 09:50

賽事心得／花博超半馬接力賽 不一樣的228假期

2019-03-05 09:38

帶小比跑旅台灣／飛虎變裝馬拉松 好像一場同學會

2019-03-05 09:29

賽事心得／東京馬拉松 痛苦憋尿破PB

2019-03-04 06:00

賽事心得／雙溪櫻花馬拉松 連續5年完成

2019-03-04 06:00

賽事心得／峨眉鄉半程馬拉松 生平第一次的山路跑

2019-03-04 06:00

日本人跑遍台灣／峨眉鄉半程馬拉松 遇到好多高手

2019-03-04 06:00

賽事心得／指宿油菜花馬拉松 8小時讓你有吃有玩有按摩

2019-03-04 06:00

練習心得／2018備戰馬拉松 遲來的感恩與回顧

2019-03-04 06:00

東京馬／曹純玉破女子全國紀錄 田協獎金4萬

2019-03-03 23:15

東京馬／2:36:14破全國 曹純玉達世錦賽門檻

2019-03-03 11:44

一句咒語釋放跑步能量 更令早逝機率低了43%

2019-03-03 10:46

體驗心得／華為Band 3 Pro 運動手環初體驗

2019-03-03 06:00
看更多

熱門文章

全英羽賽／克服開賽亂流 戴資穎直落二晉8強

2019-03-08 06:04

中職／王柏融好表現 洪總：證明我們眼光沒錯

2019-03-07 18:07

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

NBA／協議削減詹皇上場時間 湖人本季不玩了？

2019-03-08 09:32

NBA／例行賽總分超越喬丹 詹皇感性致謝前輩

2019-03-07 17:36

NBA／總分超越喬丹激動萬分 詹皇球鞋留字致敬

2019-03-07 15:23

NBA／喬丹恭賀超越紀錄 詹姆斯：曾以為不可能

2019-03-08 11:00

NBA／海瓦德將功折罪 致勝跳投綠衫軍力克國王

2019-03-07 15:41

NBA／詹皇總分超越喬丹 新舊隊友獻上道賀

2019-03-07 16:49

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00

NBA／坐觀眾席非疏遠隊友 朗多：已坐過好幾次

2019-03-08 09:45

NBA／找回自由擺脫低潮 林書豪：從心態做起

2019-03-08 10:41

NBA／後衛小將單場送6阻攻 馬刺擒老鷹收4連勝

2019-03-07 16:21

全英羽賽／戴資穎8強迎戰塞娜 男雙兩組均止步

2019-03-08 09:26

MLB／大谷翔平一天睡兩次 日媒：還在發育嗎？

2019-03-07 16:21

NBA／健康已非理所當然 林書豪自爆曾考慮退役

2019-03-08 12:28

NBA／已是史上第5老 卡特表明不排除再戰一季

2019-03-08 11:30

MLB／老到不能守二壘？卡諾：看過守備再說

2019-03-07 16:46

NBA／賈霸天鉤後繼有人？ 美大學6呎後衛技驚四座

2019-03-08 13:01

MLB／派卓亞歸隊首戰就敲安 林子偉3打數1安打

2019-03-08 07:49

NBA／富比士公佈富豪排行榜 喬丹身價上看540億

2019-03-08 10:42

中職／伯納下戰帖比跑步 洪總：我跑不贏你

2019-03-07 17:32

MLB／馬林魚被唱衰 陳偉殷恐投得辛苦

2019-03-08 00:05

MLB／一朗在日本就是神 水手球員期待東京之旅

2019-03-07 19:06

中職／蔡齊哲對恐龍5局無安打 彭政閔連兩戰長打

2019-03-07 19:48

JHBL／不只是明星學校 明仁男籃是8強常客

2019-03-07 20:05

NBA／安戴托昆波29分15籃板 公鹿大勝溜馬止敗

2019-03-08 11:59

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

中職／赴日助陣王柏融 洪總：大家很興奮

2019-03-08 00:04

NBA／即將接下美國隊帥位 波總稱還未開始招兵買馬

2019-03-08 12:04

田徑／亞錦賽前暖身賽 青年盃星光熠熠

2019-03-07 18:26

MLB／馬恰多加盟效應 教士增上億票房超預期

2019-03-07 16:11

NBA／出馬角逐美國總統大位？ 庫班發言耐人尋味

2019-03-08 10:05

游泳／數千倍痛苦 池江璃花子力抗病魔粉絲淚崩

2019-03-07 17:30

SBL／與蔡文誠空中接力逆轉 米歇爾：是瘋狂的傳球

2019-03-07 20:52

中職／中職美職正式簽約 球員旅外有保障

2019-03-08 11:35

中職／一視同仁 中職入札金將比照日職

2019-03-08 12:21

JHBL／明仁男籃搶第4冠 「五個人都要跑起來」

2019-03-07 20:12

NBA／詹皇總得分超越喬丹 湖人仍敗

2019-03-07 23:42

游泳／下一站影視圈？陸小鮮肉寧澤濤宣布退役　

2019-03-07 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top