高雄馬大調查／近8成認賽事成功 帶動旅遊經濟收入

2019-03-08 13:40 聯合新聞網 文：運動筆記



8成民眾認為高雄馬拉松辦得相當成功。 報系資料照 分享 facebook 感謝高雄市民的參與！「2019高雄馬市民感受調查」結果出爐！這次網路問卷調查自2月17日起至3月3日止，總共蒐集到不重複且完整填寫的問卷1205份，其中，既是市民也是跑者的佔26%，非跑者的市民則居多數，佔74%。

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78%認同賽事成功 80%可提升城市形象

市民認為這場賽事對於高雄市的影響如何？根據調查統計結果，「同意」和「非常同意」高雄馬是一場成功的大型賽事活動佔78%，另外有高達87%的填答者同意可以「提升高雄市的城市知名度和品牌形象」，78%同意能「提昇高雄市民運動的意願。

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67%：提昇市民自豪感 55%願意推薦高雄馬

此外，78% 市民認為這樣的賽事可以「帶動高雄市的旅遊經濟收入」，67%「提昇市民的自豪感」，總體而言，這次參與調查的市民對高雄馬高度肯定，也有55%「會對親朋好友推薦高雄馬。

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明星市長的首場馬拉松 46%認報導變多 38%無感

在高度肯定之餘，到底市民覺得韓市長上任以來首度舉辦的這次賽事，跟過去有何不同嗎？在複選的情況下，選擇選擇「媒體報導變多了」佔比為46%、「沒感覺有什麼不同」的佔38%、「賽事熱度更高」的佔27%，而「我考慮以後去參賽」的佔 14%。

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70%市民希望韓市長下次跟大家一起跑

韓市長今年並未到現場鳴槍，有市民在開放填答的欄位表達失望，至於這位曾自爆年輕時綽號「草上飛」、曾跑過半馬的市長，市民希望他下次一起跑這場自己城市的馬拉松嗎？調查結果表達「非常希望」的有37%、「希望」的則有33%，合計共有70%的填答者希望韓市長下次跟大家一起跑。

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賽事交管措施 45%可以忍耐 36%避開了交管路段

因應馬拉松的舉辦而必須封路、進行交通管制，問卷調查結果顯示市民對於賽事當天這樣的措施表達了寬容理性的態度，在複選的情況下，佔比最高的是認為「是必要的暫時措施，可以忍耐」(45%)、其次為「事前有宣導，所以避開了交管路段」(36%)，而選擇「交通管制措施應該更用力宣傳」的佔21%，選擇「當天並沒有受到交通管制的影響」的佔18%，而選擇「對於不跑馬的民眾實在很不方便的佔12%。

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87%支持舉辦高雄馬

這次賽事沿途滿是加油民眾，讓跑者見識了高雄市民的熱情，調查結果也顯示高達87%支持舉辦高雄馬，而在進一步問到是否考慮為高雄馬盡一份力？(複選) 選擇「願意為高雄馬做宣傳工作」的佔比最高，佔37%；其次是選擇「不考慮」，佔32%；選擇「願意成為賽事志工」的佔23%、「願意成為啦啦隊」佔11%、「願意成為籌委會工作人員」佔8%、「願意從事醫療服務」佔4%。

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73%有規律運動習慣 56%願意參加明年高雄馬

我們也對填答者目前是否有規律的運動習慣進行調查，結果73%有運動習慣、27%沒有；至於目前主要的運動方式(複選)，以選擇「跑步」的比例佔45%最高、其次是「散步」43%；是否計畫報名明年的高雄馬呢？有30%願意報名休閒組路跑、22%不會報名、不確定的佔21%，願意報名半馬的佔17%、願意報名全馬者佔9%。

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「2019高雄馬市民感受調查」問卷網頁共有7476位不重複訪客造訪，其中有2076位完整填答，填答率為27.8%，每份問卷的平均完成時間為4分08秒，扣除非高雄市民之後獲得的有效問卷為1205份。

完整填答跑者的男女比例為59% : 41%，年齡層以41~50歲佔34%為最多，其次是31~40歲的29%；學歷以大專院校為最高(60%)，至於年收入以51-80萬佔比27%為最高，其次是21-50萬的25%。調查結果使用SPSS統計軟體作為分析工具，經由次數分配，以及敘述性統計分析等方式，針對各題項進行統計分析。

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