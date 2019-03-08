TNF100台灣國際越野跑挑戰賽 交通、住宿資訊一把抓！

2019-03-08 10:07 運動筆記 Run For TAIWAN



致力推廣越野跑運動的戶外運動品牌 The North Face，即將於4月20、21日在新北市金瓜石舉辦「2019 TNF100 台灣國際越野跑挑戰賽」，為了讓選手可以安心準時抵達會場，這裡貼心整理交通及住宿懶人包，替您省去上網爬文的時間，輕鬆掌握各項交通資訊。

※貼心提醒：

1、會場（勸濟堂停車場、香客大樓、黃金博物館園區）皆實施交通管制，禁止停車，如開車前往請將車輛停放在水湳洞、九份停車場，再轉搭公車或大會接駁專車至會場。

2、黃金博物館（園區）步行至起跑點（勸濟堂停車場）大約 700-900公尺。

3、會場附近採買不便，有任何需求，建議上山前採購完畢，以備不時之需。

4、搭乘公共運輸工具請預先儲值悠遊卡、一卡通或自備零錢。

各組起跑時間

自費接駁車

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自費接駁車懶人圖（圖片來源：筆記實業）

由於會場（勸濟堂停車場、香客大樓、黃金博物館園區）將實施交通管制，建議選手搭乘接駁專車，台北（忠孝復興捷運站）<=>黃金博物館（園區入口），每人往返交通費NT$400元 ，單程 不退費 。

※3/4（中午12:00）-3/20（中午12:00） 大會再次開放登記，有需求的選手請至報名網站登記加購，並記得於三日內完成繳費。

搭乘大眾運輸工具

大眾運輸工具懶人圖（圖片來源：筆記實業）

(一)火車轉乘基隆客運

於「瑞芳火車站」下車，步行約100公尺至「區民廣場公車站」轉搭『基隆客運』1062、788、825公車（詳見下表）前往金瓜石。(公車行車時間約30分鐘，全票15元)

※建議10公里組選手搭乘火車區間車4128班次，台北出發05:28/抵達瑞芳06:14（詳參見火車時刻表）

瑞芳火車站<=>黃金博物館 車號 路線圖 車班間距 1062 點我看圖 尖峰15~20分/離峰20~30分 788 點我看圖 尖峰10~15分/離峰20~25分 825 點我看圖 30分鐘一班

(二)公車直達

1、臺北<=>金瓜石（基隆客運 ）：自臺北捷運忠孝復興站（2號出口-臺北市復興南路一段180號）搭乘基隆客運(1062)，經瑞芳、九份到金瓜石車站下車。

單趟票價：全票113元、半票56元

行車時間：約為105分鐘

頭末班車：臺北捷運忠孝復興站07:10-23:00

每日班距：尖峰10-15分、離峰15-20分

※建議賽前一日抵達的選手搭乘

2、基隆<=>金瓜石（基隆客運 ）：可自基隆火車站（仁祥診所）搭乘基隆客運(788)，經九份到金瓜石車站下車。

單趟票價：全票30元、學生票24元、孩童、年長者、身心障礙人士16元

行車時間：約為70分鐘

頭末班車：基隆05:20-22:30

每日班距：尖峰10-15分、離峰20-25分

3、板橋<=>金瓜石（台北客運 ）：可自板橋捷運府中站搭乘(965)，經九份到金瓜石車站下車。

單趟票價：全票90元、學生票72元、孩童、年長者、身心障礙人士48元

行車時間：約為80分鐘

頭末班車：板橋06:00-21:00

每日班距：尖峰30-40分、離峰40-60分

自行開車轉乘大會免費接駁車

(一)水湳洞停車場<=>黃金博物館

水湳洞停車場<=>黃金博物館 免費接駁懶人圖（圖片來源：筆記實業）

由於會場將實施交通管制，選手須把車輛停放在水湳洞停車場（免費公有停車位300個），再轉搭大會接駁車至會場；亦可搭乘788、891、826公車往返水湳洞停車場（詳見下方公車資訊），車程約10分鐘。

1、自行開車路線

(1)西部自行開車

中山高北上往基隆方向至大華系統交流道下=>接62萬瑞快速道路下瑞濱=>接臺二線5公里(水湳洞) =>搭乘大會接駁車

福爾摩沙高速公路=>汐止系統交流道接中山高=>大華系統交流道下=>接62萬瑞快速道路下瑞濱=>接臺二線5公里(水湳洞) =>搭乘大會接駁車

(2)東部自行開車

往宜蘭方向再往基隆方向行=>接臺2線濱海公路5公里處(水湳洞)=>搭乘大會接駁車

國道5號=>於南港系統交流道下接國道3號往汐止方向=>於汐止系統交流道接國道1號往五股方向=>大華系統交流道下(右側兩車道) =>接62萬瑞快速道路下瑞濱=>接臺二線5公里(水湳洞) =>搭乘大會接駁車

2、大會免費接駁車

📌2019 TNF100 免費接駁車登記表📌2019 TNF100 接駁車(搭車名冊，3/28公告)