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賽事心得／東京馬拉松 從賽道中的感動、到賽道外的激動

2019-03-08 09:47運動筆記 Jy Huang

兩年前，初次報名就幸運的抽中東京馬拉松(見兩年前的 「RUN as ONE」 與這座城市跑在一起 )荒癈了一年多的我也為了那次東馬重新訓練了起來所幸最後也順利的拿到了那一年的獎牌因為連著兩年的落選，才認清能成為那8%之一的人們有多麼艱難。　今年買好了機票，卻沒成為中選的一員不過有多位朋友報上了，於是自己一個人先行出發旅行再與友們會合接著替他們加油打氣兼拍照。(順便到EXPO補足當年因為猶豫而沒下手的紀念風衣的遺憾)

於是，今年筆者又再度來到東京了還帶著當年完賽的獎牌來和東京車站合照一張。本次的EXPO會場，因為國際展會館因應2020東奧整修的關係移到台鋼彈前的廣場。很不巧的EXPO第一天關東地區下起了雨，聽說報到處還有積水。幸運的是第二天報到的時候，還是個出太陽的好天氣。只是東馬當天預報的下雨機率為90%，不禁替今年的選手們捏把冷汗

今年的EXPO似乎是因為攤位都在室外的關係，感覺起來比前年來的散，逛起來容易有遺漏。最重要的是....今年的風衣早被搶購一空，款式也和前兩年的不一樣。(不知道這件風衣會讓筆者抱憾多少年啊 T.T )

　

今年的標語為Ready？只是人算不如天算，準備了快一年期待了快半年的東馬卻遇上了9年來的最低溫和下雨。東馬當天，一早起床聽到外面沒有雨聲原本還小小高興了一下，不過看到預報是8點開始下，那不正是開始集結等待出發的時候嗎？　

　　

出了地鐵和要進檢查GATE的朋友們分頭後，先是四處走走，回味一下當年的體會。再看看有沒有機會拍到朋友，想當然而，在萬頭鑽動又重重隔離的情形下談何容易。繞著會場，還遇到了幫羊角姊妹拍紀錄的媒體朋友。接著天空開始飄起了雨來…邊繞著，下起雨的空氣越來越冷冽。

繞過當初集合的J區，在那裡等待出發的心情還歷歷在目可是今年那些慕東馬之名而來的跑友，會不會大失所望？這樣的天氣…跑的完嗎？

　

來到起跑區附近，找到一個空檔來拍攝起跑的人潮。包含羊角姊妹的輪椅組出發之後，九點十分準時聽到傳到起跑槍響，接著帶頭的幾位跑者經過之後就是不停歇的人潮一直湧上，直到最後的跑者跑過看到關門組才放棄了尋找朋友身影的念頭，然後站在寒風裡的雙手也早已涷僵。

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回到地鐵站讓雙手回暖的時候碰到了同樣也是跑過2017東馬同樣今年也來加油的親友團便跟著她們穿梭於地鐵之中。一邊看著選手動態的APP和一邊看著地圖搭地鐵追著選手跑的感覺好刺激啊，整個車廂裡面的人也都這樣樂此不疲。在順利的拍到其中兩位前段班的朋友之後，接連兩個點一直找不著最後一位朋友的身影～來到32K處的三田站，拿著國旗也是替朋友加油的台灣朋友把國旗拿給了我終於～看到剩下那位朋友從人潮中出現時筆者激動的大喊著名字說〞加油！〞。看著朋友繼續往前狂奔之後開始收起相機準備先回終點接先完賽的兩位朋友。淋了一早上的雨，終於完成任務了。數萬人的大賽裡，下著雨的人海中，看到台灣的跑者很激動看到熟悉的朋友超感動。

筆著的心情從那年在賽道中的感動到今年在賽道外的激動都一樣為東京馬拉松所著魔至於今年在淒風苦雨中渡過的跑者，筆者就不得而知了...(汗)Tokyo Marathon , Can I see you again ?

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