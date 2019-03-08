賽事心得／台南古都馬拉松 把去年的落馬送進歷史！

2019-03-08 06:00 運動筆記 秋小雅



從2018落馬後，內心一直耿耿於懷😓，畢竟是自己的家鄉馬，心中一直浮現說，我今年再累也要堅強的完成✅，在關門的前一刻回來也沒關係😂

一早約莫2:40分起床整理後就出門去載學生，也跟同事兼好友一起約好在後站集合去前站搭接駁車🚌《其實發現坐接駁車也有好處，回程可以在車上小憩》

到了會場，因為有想到大家跑回來的時間會不同，所以，我們就在寄物前先到起點合照😊

剛好也遇到同學兼閨蜜👭陪他老公來參賽，閨蜜也很厲害跑5k，來參與賽事的盛會及感受氛圍😊

眼看著距離全馬起跑的時間越逼近，心情就越忐忑，內心在想～「我這次能跑完嗎？」

因為自從金門馬回來也都沒什麼練跑，頂多在賽前跑了10k+10k+13k（分3天練跑）😓，所以只能硬著頭皮上了，5:45鳴槍了～我跟著人群跑了出去，一方面擔心😓大腿🦵舊傷復發，也擔心著能不能撐完這場賽事「一直把雪恥」掛在心中💪

其實前8k的配速還有在原本的速度內，10k花了1:05:01（有比平常練習的快了一點兒），但從第11k開始，太陽🌞也高掛在天空，曬著滿滿的跑者揮汗如雨💦呀！

內心的旁白又在此時出現「報名的時候都很爽，跑路當天都譙在心肝內」，跑到12k左右跟學生巧遇了，我幫她打氣的說：「只要前21k在2:30前完成✅，後半馬被關門的機率就會降低」，所以我們開始往前繼續努力💪

再累都不走，但我不知何時又跟學生分散了，但我相信她也一定跟我一樣再努力💪，上了第一座橋（漁光橋），一想到跑上橋後，回程還得再爬一次橋，真的超級消耗跑者的體力及意志力，但為了完賽還是要挺過去，終於回程下橋後轉直直的安億路，好不容易看到全/半馬的分流，眼看著半馬選手都往慶平路的方向，超想混進去跟隨著半馬跑者回終點，但我內心的天使👼說，「都已經跑到快21k了，要繼續撐下去」，我默默的往42k的路線繼續往第三座橋前進（安憶橋），內心真的充滿無限的OOXX，過橋後，看到外國選手已經回程了，腳程也太驚人了（他們都不累😱嗎？）

好不容易我終於跑到半馬的k數了（2:33:20），也特地看了檢查點的時間，還好有在自己的預計時間內（雖然晚了3分鐘），但已經足夠了，一路慢慢跑著眼看來到了第三座橋（水景橋），真的依舊是惡夢，一想到回程肯定累趴了，還是得繼續遇到這座橋，努力爬上後，接下來面對去程第最後一座橋，也就是第四座橋（四草大橋） #超長的啦 !，平常騎車或開車經過都不覺得，但用雙腳體會後，還是很累人，跑著跑著也經過了上一次被關門的地點，心中燃起了鬥志「吶喊著～我一定要跑回終點」~

接下來的路程才是最折磨跑者的一段很長的路😱，幾乎沒什麼遮蔽物，根本是在曬人乾嘛！但為了完賽還是得繼續跟太陽拚下去，跑到接近（府城天險）折返前感覺右腳的小姆指怪怪的，在半路就上演脫光腳ㄚ記🦶，不看還好，一看發現小姆指竟然長了水泡了，真的是哇咪苦啊！接下來的路程幾乎跑的小心，超級擔心水泡破掉的，腳再累都要抬高高跑。

我從遠方慢慢的看到「龍飛九天，魚躍鹿耳」的景點，心中有點小雀躍，因為已經知道快到「鹿耳門天后宮」了，此點約30K(第7個關門點)，我也順利通過，眼看著已經剩最後漫長也最煎熬的12Ｋ了，但有了去年在這邊的補給站停留太久的經驗，這次僅短短補個水繼續往前跑，不敢逗留太久！

轉出來北汕尾二路到一路，這段路程跟金門的「瓊安路」及「環島北路」一樣，直到深處無怨尤，跑到真的很厭世～明明已經知道就段路程跑完就會看到回程的（四草大橋），但明明就看到橋在遠方，但為什麼一直跑不到呢？真的好虐心啊！😖

突然，內心想說找個目標跑者來跟，至少可以繼續的往前跑～經過上次被關門的K數(34K)後，看了手錶，的確時間是有進步的，期間有練跑還是加減有好處。（就像許多前輩講的，有練就有）

分享 facebook

其實回程一路也已經無心思去欣賞路邊的景點了，一心只想回到終點，終於跑回到第二座橋前進（安億橋），跑上橋前突然跑去裁判那問說，前面還有沒有檢查點～裁判只回我說，剩最後2K了，跑就對了～然後只跟我說上橋後有攝影師，記得要對攝影師微笑喔！拍美美的照片喔～（內心OS：如果還笑的出來，我也認了） 都已經跑到恍神+閉目養神了XD

跑下最後一座橋時，要轉慶平路的時候，內心突然鬆了一口氣，剩最後2K我就可以完成了! 一路等紅燈時，我就看看路邊有沒有可以讓我小坐一下的地方，讓我的腳可以稍微緩合一下，就這樣讓我撐到建平路轉南島路了~此時腎上激素開始增加，一路狂奔回終點，因為太高興了～雙手高舉跑進終點線大聲高喊（我終於跑回來了）！真的很高興我終於把2018年落馬的古都馬，在今年讓我完成了。（感謝我的同學兼閨蜜在終點等我回來，還幫我錄了跑回終點的美美影像）

2019年的我終於把整個路線跑完了，過程雖然虐心，成績也沒有很好，但也是對自己的挑戰！沒有目標，就沒有動力。有目標，才有動力往下跑。真心覺得～有練就有～這句話很讚。希望2020年能繼續挑戰古都馬～