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跑步知識／運用科技監測運動與睡眠 讓訓練更輕鬆

2019-03-08 09:54運動筆記 Gauss Kalman

慢跑增長壽命

原本從小對運動就沒興趣，但當人生過了半百後發現想要使身體機能維持較佳狀態，除了要飲食均衡和有良好的生活習慣外，還必需適時適量的運動。規律的運動習慣，可預防心血管疾病、糖尿病、強化心臟及肺部功能、強化肌肉組織、提高腦內啡的釋放、降低情緒壓力，更可降低罹患癌症的風險，如果缺乏運動就相當於慢性自殺。因此，小時候當兵時是為了有饅頭吃而跑步，現在是為了能增長壽命而跑步。

註 ：研究結果顯示 (1)勤於運動者的端粒會比他的雙胞胎手足來得長。(2)每週三次、每次45分鐘的有氧耐力運動能提升端粒酶的活性。(3)女性一周五天每天跑步30分鐘，男性一周五天每天跑步40分鐘，相對於經常久坐不動的族群，有運動習慣者的端粒長度較長，相當於身體年齡年輕9歲。(4) 死亡率最低的睡眠長度為7個小時 。

分享

為了促進健康我經常在住家附近慢跑，偶爾也參加路跑活動，最早使用心率手環配合手機記錄運動數據，後來發現心率偵測並不準確，於是改只帶手機跑步。但這樣又缺心率數據且帶手機跑步其實很累贅，遇下雨也麻煩更無法帶著游泳。

由於參加了運動筆記3/2在竹東河濱公園舉辦的優質賞櫻團練活動，發現如果帶內建GPS的運動手環就不再需要帶手機跑步，讓鍛鍊身體更輕鬆。

我對於運動手環基本的需求：(1)游泳可使用(2)有GPS(3)心率準確(4)價格合理(5)APP統計圖表實用性(6)省電&輕巧(7)能夠監測完整的睡眠結構，提供數據分析與改善睡眠品質的建議。經網路查詢後HUAWEI Band 3 Pro恰符合需求，於是在宣稱24小時到貨確經常48小時到貨的那家網路商店給他buy下去了。

運動手環使用心得

這支手環GPS定位非常快速(比我手機快很多)，心率偵測在大部份時間是準確的，以我使用狀況(科學睡眠開啟)大約每週充一次電即可。我主要用途是記錄運動軌跡、心率、配速、步頻、步幅、步數及睡眠結構數據分析。整體而言是不錯的產品，完全符合我需求，值得推薦。

結語

適量的運動&良好睡眠品質是健康及長壽的基石，有健康人生是彩色的，沒健康人生是黑白的。人生只有一次，追求健康才是最重要的事，千萬別搞錯順序了。非常高興有機會參加運動筆記3月2日在竹東河濱公園舉辦的優質賞櫻團練活動，不但有經驗豐富的帥帥配速列車長帶隊，還有專屬攝影師(感謝貢丸攝影師)幫大家拍出美美的照片，終點更有免費的完賽禮(飲料)，建議大家多多跟著運動筆記跑。

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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