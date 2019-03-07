左手紅酒右手生蠔 吃貨不容錯過的紅酒馬

2019-03-07 10:02 運動筆記 知行合逸



如果你的人生只能跑一次馬拉松，請，獻給它──波爾多紅酒馬拉松。真的有這麼誇張嗎? 讓我們繼續看下去！為了保證你的體驗，在決定報名這場馬拉松之前，請先問一下自己：

√ 喜歡紅酒嗎？

要知道，賽道將穿過法國著名紅酒產區──梅多克左岸，可以免費暢飲沿途幾十個著名紅酒酒莊的紅酒，其中包括拉菲！就連完賽獎，都是一整瓶紅酒！

√是吃貨嗎？

賽道設置有宇宙無敵超級補給：奶酪、巧克力、鮭魚、鵝肝醬、水果，最後五公里還有生蠔、烤牛肉及巧克力脆皮雪糕！

√想見見世面嗎？

這真的不是危言聳聽，就算你在全世界跑過幾百場馬拉松，閱歷無數，在沒有體驗紅酒馬拉松之前，你都無法想像42.195公里究竟可以被玩的多high、可以有什麼花樣、可以體驗玩到極致的感覺！這是一場讓你從頭到尾讓你眼花撩亂、目不暇給的盛會 !

如果上述三個問題你的全部答案都是YES ! 不管你是馬拉松老鳥還是新手，這場比賽絕對不能錯過！

波爾多紅酒馬拉松究竟有多好？每年官方指定一個不同的主題！每年一場大狂歡！

如何暢玩一場奇裝異服的馬拉松嘉年華？如果你只是單純的換個裝，cosplay一下就去參賽，那你就輸了！ 跑波爾多紅酒馬拉松，其實是一個命題作文，主辦單位每年都會為這場狂歡制定一個主題，參賽選手們，則會開始絞盡腦汁準備，現在讓我們欣賞一下歷年優秀選手的表現。注意！他們可都是全程穿成這樣跑完馬拉松的哦！

2018年，主題是「遊樂園」，於是這場馬拉松賽道上的跑友們，就像集體返老還童一般啊！

沒看錯，上到80歲的老爺爺，下到二三十歲的青年，瞬間變成了全世界最開心的八歲小孩 ! 是鴨子呱呱呱！是棉花糖！是爆米花！是摩天輪！旋轉飛車！木馬！是魔術師！小丑！魔法少女！是小蝴蝶到處飛啊飛！

所有人都拿著噴水槍到處噴水，經過補給站乾脆和志工們來場水槍大戰！遇到泥水坑怎麼辦？當然是劈哩啪啦全速從中間跑過去，濺起一坨又一坨的泥水花，噴的周圍人一身泥！大家全部笑成一團，誰八歲沒做過這樣的事呢？

2017年，主題則是「黑膠唱片」，於是這場馬拉松賽道上的跑友們，全部都變成了文藝青年！

賽道上出現了上百個abba樂隊、二十幾個披頭四，吉他簡直是人手一件的標準裝備，唱片也是貼的滿身，一大半的跑友都變成了靈魂歌者，邊跑邊唱。到了酒莊，真正的樂隊開始演奏，大家開始跟著節奏跳舞，一手端著酒杯，一手牽著陌生人，搖搖欲墜瘋瘋癲癲載歌載舞。這時候，收尾兔子恰如其分的趕到，大喊一聲「時間快到啦！快跑啊！」於是大家作鳥獸散，嘻嘻哈哈瘋跑了一陣之後，再到下一個酒莊接著飲酒作樂。

2016年的主題是「神話和傳說」，要是沒有一點歷史文化水準，還真無法認出是誰的扮相呢！

特洛伊木馬、騎著自行車漫遊仙境的愛麗絲、印度的溼婆、美人魚等等。那些曾經在書上看過的故事，瞬間就變成了活生生的景象，在你眼前歡樂上演，還有什麼比這個更棒的呢？

2019年的變裝主題也已經出爐了，這次是——超級英雄！誰是你心目中的超級英雄? 相信歐美有蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長等知名角色代表，至於亞洲的超級英雄有誰呢？孫悟空? 二郎神? 后羿? 不論您是否有機會參加2019波爾多紅酒馬拉松，都歡迎各位跑友們留言寫出你們心中的超級英雄，給參賽的跑友們建議呀！

有一件殘酷的事實，即使你認真的按照官方公告主題精心準備，也不一定能贏！為什麼呢? 老外們的cosplay都是認真的集體cos，一大群朋友在一起，統一的服裝，一起完賽！

比如這樣的？

這樣的？

或者這樣的！

更或者這樣的!

來到這個號稱世界上最漫長的馬拉松，就不要想著什麼PB啦！正如主辦單位的精神標語所說「追求打破記錄者，不在邀請之列！」。紅酒馬拉松的精髓不在於「跑」，而在於「享受」。 42公里的路線穿起紅酒、音樂、美食，如同珍珠項鍊一樣，真正流光溢彩的是酒莊裡的紅酒、狂歡的樂隊、迷人的風景。唯一要做的就是保證自己有足夠的體力跑完這幾十家酒莊，喝遍每家酒莊的紅酒，然後衝過42km的終點線，領一個證明你沒喝得爛醉如泥、能衝過終點的證明獎牌！

如果你是一個紅酒迷，你肯定是衝著可以免費喝拉菲而去，很多老司機，甚至把目標定為：只喝拉菲，一杯接一杯，把機票錢喝回來！波爾多紅酒馬拉松的路線每年都會有變化，前年拉菲出現在4km處，還沒開跑，大家就都停在那裡醉生夢死了。這兩年拉菲又改到了26km處，剛好是賽事路線的一半，正是開懷暢飲的最好時候。而19年，路線到底怎麼安排，主辦單位還在賣關子。

當然，男爵酒莊門口那片水池是必須要拍照留念的打卡聖地。路線一般也會經過拉圖的門口，雖然進不去，但也要擺個pose照相。愛仕圖爾異域風格的酒莊建築也值得你停下腳步慢慢欣賞。玫瑰山莊的莊主很大方，有時候會拿出好酒跟跑友們分享。總而言之，路線經過的幾十個酒莊，每一個酒莊都值得你停留片刻，遇見不一樣的驚喜。

雖然不得不承認，紅酒配高腳杯很有意境。可是波爾多紅酒馬拉松的賽道上，正確的喝酒方式是這樣的！

賽道途經的酒莊密集到兇殘的地步，不僅如此，朝聖波爾多的紅酒天堂，如果運氣好，你堅持完成了比賽，主辦單位還會送你一瓶神秘的紅酒：由各個酒莊贊助，貴的價值幾千歐元，便宜的也是十幾歐元的餐酒，能抽中哪一瓶？就看你的運氣了。

沒錯，玫瑰也是完賽後送的，法國人的浪漫表露無遺！

而且比賽這一天，所有酒莊就像變身一樣，脫掉了之前嚴肅的外衣，任人宰割！所以千萬不要錯過在這些酒莊，特別是一級酒莊裡狂歡的機會，唱歌，跳舞，恣意漫步，躺在草坪上曬太陽，甚至可以跳進湖裡游泳。此時此刻此地，只有想不到的，沒有做不到的！

然而，紅酒馬拉松還不止於此，紅酒，音樂，美食向來不會分家，那些豐盛的補給就更不用提了，這簡直就是馬拉松補給界的愛馬仕，法國菜多麼的誘人，於是沿途有了鮭魚、奶酪、鵝肝醬、牛排、牡蠣、生蠔！甜點是巧克力脆皮雪糕和新鮮水果。

當生蠔送進嘴裡那一刻，法國南部的午後陽光，彷彿讓所有物體都發了光，身邊是各種鮮豔的裝扮，所有的這些美好和生蠔的味道連在一起，成為再也忘不掉的回憶。據說至今為止，紅酒馬拉松吃生蠔的記錄是整整50隻生蠔！此外39公里之後會有牛排、奶酪和脆皮雪糕，這兒可以是酒鬼們的天堂，也可以是吃貨們的溫柔鄉！

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雖說官方給的關門時間是6小時30分，但是以知行君連續四年7小時完賽的實際情況來看，只要跑在收尾兔子前面，就能完賽！所以相信我，請用7小時完成這場馬拉松，無論你是跑場新手還是專業老鳥，波爾多紅酒馬拉松從頭到尾讓你眼花繚亂、目不暇給，賽道上的每一分每一秒都不容錯過！在這裡，漫長的42.195不再是艱苦隱忍的跋涉、艱苦卓絕的PB！而是全民的cosplay狂歡！

收尾兔子的裝扮也是別具特色，跑在他們前面就可以完賽啦！

報名資訊

波爾多紅酒馬拉松比賽時間： 9月7日比賽地點：法國 波爾多比賽組別：全馬：關門時間6.5小時，20歲以上可以報名。

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