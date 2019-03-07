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1天1公里 送你去維也納比賽！

2019-03-07 09:55運動筆記 yang

你跑過最特別的是哪一場賽事？

大部分的跑者報名參與賽事，除了正規的馬拉松賽事用來檢驗日常辛勤訓練的成果，還有許多有趣又歡樂的趣味路跑賽無壓力的 Fun Run ，而你參加過最特別的賽事是哪一場？你有沒有聽說過，或親身參與過沒有終點線的比賽？Wings for Life World Run 這場與來自全球各地的跑者，橫跨 6 大洲，與所有國家賽道同時出發、被終點線追著跑的賽事，只要沒被「終結」，賽事距離全取決於跑者能力看你能跑得多遠。

全球連線、同步開跑的路跑賽事，它的有趣就在於沒有終點線，你無法預測自己會在幾點幾分、何時被終結者捕捉（圖片來源：Wings for Life World Run）

Wings for Life World Run 公益路跑

根據統計，全世界有數百萬的脊髓損傷患者因意外導致終身癱瘓，無法行走、無法盡情奔跑，於是 Wings for Life World Run 公益路跑於 2014 年開始了這種獨特模式的比賽，號召全球連線，並將報名費用 100％ 投入於研究和脊髓研究項目！

沒有終點線，如何結束比賽？

每位參賽者所穿的號碼布中皆植有晶片，當鳴槍起跑後最後一位參加者離開起點的 30 分鐘算起，一輛作為移動的終點線「終結者號」將發動引擎，一步一步跟隨大家，當跑者被終結者號超越時，終結者號會掃瞄到晶片，該名跑者便結束比賽，一直到終結者號「追捕」到每一位跑者為止！

終點線追著你跑，一旦終結者號超越你時，你即結束（完成）比賽！（圖片來源：運動筆記）

45 天累積 45 公里，贏得奧地利維也納站參賽機會！

這是一場全球同步開跑的比賽，數十個不同國家，數十條不同賽道，將在 2019 年 5 月5 日世界標準時間 UTC 時間早上 11 點開跑，而台灣則會在傍晚 19 點於氣候得宜的台中市舉行！

Wings for Life World Run 路跑今年將邁入第 6 年，而你準備好報名哪一條賽道了嗎？告訴你一個有機會得到機票、住宿費與報名費全額贊助的「奧地利維也納站」參賽名額！

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加入挑戰，有機會贏得包機票、住宿、報名費的 Wings for Life World Run 奧地利維也納站參賽名額！（圖片來源：Runtastic twitter）

活動辦法 

2019 年 Wings for Life World Run 正式與 Runtastic 成為合作夥伴，只要你下載 Runtastic app，加入「Wings for Life 全球路跑」挑戰，於 3 月 1 日至 4 月 14 日，共 45 天內，累積 45 公里的里程，不論你是要持之以恆天天跑 1 公里，還是要一天一氣呵成完成 45 公里，將有機會得到：

  • 「Wings for life World Run 全球路跑」奧地利維也納站參賽資格（包含報名費、機票、住宿）x 1名

  • 「Wings for life World Run 全球路跑」場地自選報名費免費 x 20 名

  • 「Wings for life World Run 全球路跑」個人化 T-shirt（Runtastic App 排行榜第 1 名）  x 1名

贏得大獎第一步，下載 Runtastic app：iOS 系統、android 系統（圖片來源：Runtastic twitter）

   

註冊並登入帳戶後，即會跳出 Wings for Life 全球路跑挑戰邀請，直接按下「接受挑戰」！

 

一旦加入挑戰，在個人頁面上可以清楚看見挑戰剩餘天數、個人紀錄、挑戰人數與排行榜！

即刻加入挑戰，成為萬中選一的幸運兒（影片來源：Runtastic Youtube）

一起加入 Runtastic App 挑戰，成為萬中選一的幸運兒，與成千上萬的跑者在自己的時區裡，開始這場沒有終點線的比賽，為不能跑的人而跑！

了解更多，請參考：

創立於 2009 年，提供跑步、騎單車、訓練等數據紀錄，同時還有線上訓練日誌、可詳細記錄分析，還可和其他用戶競賽。Runtastic 幫助用戶打造理想身材、維持健康與提高整體健身水平，不論是新手還是專業運動員，都可以透過 Runtastic 讓訓練變得更輕鬆、更有趣！

Runtastic App 高級會員優惠代碼

Runtastic 也獨家提供了 Premium 高級會員折扣代碼，讓跑者們在全力爭取「維也納站」參賽機會的同時，也能透過 Runtastic App 為自己打造更完善的訓練計畫。

  • 折扣代碼：TWWR-ZBPP-TUXF

  • 使用上限：100 次/人

  • 會員方案：3 個月高級會員享 40 %折扣

  • 代碼期限：2019 年 12 月 31 日

  • 使用方式：前往 http://www.runtastic.com/giftcard，輸入代碼後按下「兌換」即可！

  • 下載傳送門：Runtastic App

＜延伸閱讀＞

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以上文章由 Runtastic 贊助刊出。

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